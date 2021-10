Por aumento de la deuda en pesos, amplían en $ 133.000 millones los gastos del Presupuesto

Según publica Clarín También hay refuerzos para Salud.

Por: Ismael Bermúdez

Por la mayor carga de los intereses de la deuda y para otros gastos, el Gobierno amplió en $ 133.000 millones los gastos del Presupuesto.

La principal partida por $ 81.100 millones es para “la Jurisdicción 90 – SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública correspondientes a intereses del presente ejercicio”, dice la Decisión Administrativa N° 1014/2021 de Jefatura de Gabinete publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de su titular Juan Luis Manzur y el Ministro de Economía Martín Guzmán.

El resto de la mayor autorización del gasto se destina a distintos Ministerios y partidas, entre ellos $ 16.000 millones para “Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica”, de los cuales $ 13.000 millones son para la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

Las partidas vinculas a las Provincias obtienen un adicional de $ 14.752.8 millones.

En tanto, otros $ 10.067 millones son para el Ministerio de Salud que corresponde a la partida “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”. En este caso se incorporan los créditos y recursos provenientes del Contrato de Préstamo BIRF N° 9292-AR “para adquirir vacunas con el fin de dar respuesta al virus SARS-Cov-2 (COVID-19)”.

Además otros $ 6.000 millones son para la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad.

También el Correo recibe un refuerzo de $ 2.000 millones y $ 6.000 millones la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. Y el Ministerio de Cultura recibe $ 2.580.3 millones.

El aumento de la partida de intereses se explica fundamentalmente por el incremento de la deuda en pesos que se ajusta por inflación que viene aumentando de manera significativa en el total de la deuda.

Como viene explicando Clarín, con relación a diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, la deuda total aumentó de US$ 323.065 millones a US$ 342.619 millones: un incremento de US$ 19.554 millones.

Del total de la deuda regularizada, el 73,90% (US$ 251.305 millones) está contraída en dólares u otras monedas extranjeras, casi en los mismos valores que en diciembre de 2019.

En cambio, la deuda en pesos aumentó por el equivalente a U$S 17.174 millones. Pero la deuda en pesos ajustada por CER más que se duplicó – pasó del equivalente a US$ 24.451 millones a US$ 55.529 millones, avanzando sobre la deuda en pesos sin CER.

Y sigue creciendo en el equivalente en dólares por la disparada inflacionaria y efecto del tipo de cambio oficial que estuvo devaluándose por debajo de la inflación como un “instrumento de control inflacionario”, según los funcionarios de Economía y del Banco Central. (Clarín)