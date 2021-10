ANSES no apelará el fallo que le devolvió la doble pensión a Cristina Kirchner

Según publica Clarín Con la decisión del organismo previsional, la decisión quedará firme y la vicepresidenta podrá seguir cobrando la pensión como ex presidenta y otra como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

Por: Lucía Salinas

Cuatro días después de que Cristina Kirchner le pidió a la ANSES que desista de la apelación interpuesta en la causa donde se discute el cobro de la doble pensión vitalicia a favor de la vicepresidenta, este miércoles el organismo de la seguridad social presentó ante la justicia un escrito en el que informó que ya no apelará en el caso. Desde abril, el organismo de la Seguridad Social, volvió a pagar el cuestionado beneficio, en base a una resolución del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

“Prestando conformidad con el desistimiento formulado por la actora respecto de su planteo de quedar eximida del impuesto a las ganancias y solicitando, por las razones que más abajo se exponen, que se declare abstracta la cuestión debatida en autos y, consecuentemente, se tenga por desistida la apelación interpuesta por mi representada (ANSES)”, sostiene la presentación a la que accedió Clarín.

Con la firma de Fernanda Raverta, la funcionaria que fue elegida por Cristina para dirigir la ANSES, el organismo desistió de apelar en el caso donde se discute si la hoy vicepresidenta debe percibir o no la doble pensión vitalicia que representa unos $ 2,5 millones mensuales. A esa cifra debe sumarse otra: una pelea por un retroactivo que asciende a unos $ 120 millones.

En febrero de este año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló el fallo que habilitó a Cristina a cobrar dos pensiones de privilegio. El planteo fue en respuesta al fallo del 29 de diciembre del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami, quien había resuelto que la vicepresidenta tenía derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella como ex presidenta y la que le corresponde como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, además de un retroactivo exento del impuesto a las Ganancias. Desde marzo, Cristina no cobra su sueldo como vicepresidenta de la Nación en ejercicio, ya que presentó una carta en la que renuncia a ese beneficio.

Cuando Pérez Nami concedió la apelación presentada por el organismo que dirige Fernanda Raverta, suspendió los efectos de su sentencia hasta que resuelva la Cámara del fuero, como ocurre en todos los casos por juicios previsionales.

Pese a esa medida, el 3 de marzo la Procuración del Tesoro firmó una resolución donde declaró nula la decisión administrativa de la ANSES de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, que obligó a Cristina a elegir una de las dos pensiones y dejar de cobrar la otra. Ese planteo de Zannini autorizó al organismo de la Seguridad Social a revocar la decisión que se judicializó cuando la vicepresidente sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión.

La Procuración consideró que “no existe incompatibilidad en la percepción de los beneficios reconocidos por medio de la Disposición CNPA N.° 5135/10 y la Resolución MDS N.° 3193/15”. En virtud de las conclusiones del referido dictamen, ANSES revocó la resolución y desde abril volvió a pagarle a Cristina la doble pensión vitalicia.

La justicia le pidió a ANSES que sustente su apelación y por eso, en un escrito el abogado Diego Ruiz González. el organismo informó ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social que presta “conformidad con el desistimiento formulado por la actora (Cristina Kirchner) respecto de su planteo de quedar eximida del impuesto a las ganancias y solicitando que se declare abstracta la cuestión debatida en autos y, consecuentemente, se tenga por desistida la apelación interpuesta por mi representada”.

Para el abogado de Cristina, el caso debe anularse porque la resolución que llevó a que todo se judicialice fue revocada por orden de Zannini, quien consideró que la decisión administrativa de la gestión macrista que obligó a la vicepresidenta a optar por una de las dos pensiones vitalicias “contaba con vicios procesales” y que por eso debía quedar sin efecto.

La respuesta de la ANSES se presentó esta semana ante la Cámara de Apelaciones, y allí se planteó que en función del nuevo dictamen jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo de la Seguridad Social revocó el conjunto de resoluciones y “rehabilitó la asignación mensual vitalicia suspendida (actualmente beneficio N° 47-0-0000282-0)” a favor de Cristina.

Ante ese escenario, la ANSES sostuvo: “no puede, en definitiva, sino concluirse que la cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta, lo que así solicito que sea declarado por V.E., desistiendo en consecuencia mi parte de la apelación interpuesta”.

El origen del caso

Las pensiones graciables habían sido otorgadas a Cristina en el 2015 en tiempo récord por la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner -cuñada de la entonces presidenta- con el aval del secretario Legal y Técnico de entonces, Zannini. Pero un año después, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de Macri, derogó el doble beneficio y tras un extenso análisis se resolvió que debía optar por uno.

Entonces, la vicepresidenta inició en 2017 el reclamo para percibir la doble pensión previsional, es decir, la devolución de la que le correspondía como viuda de Néstor Kirchner y las sumas de dinero que hasta entonces habían sido retenidas en concepto de Impuesto a las Ganancias por ese pago. (Clarín)