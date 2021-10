¿EL KIRCHNERISMO NAC & POP CREE QUE SANTIAGO MALDONADO PUEDE HABERLO AHOGADO EL MACRISMO EN EL RÍO SENA?

(Por Rubén Lasagno) – La fotografía de Estela de Carlotto, una sacrificada abuela Nac & Pop, en París al pie de la Torre Eiffel pidiendo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, es todo un síntoma de por qué estamos como estamos.

Sin duda que todos los argentinos debemos agradecerle el esfuerzo, el sacrificio y la dedicada causa que sigue para desentrañar este “crimen de Estado” que 51 médicos legistas dijeron que no fue, aún cuando para llevar adelante la bandera de la justicia y los pañuelos blancos, tenga que pasar por esos destinos oscuros de Europa, como Paris, por ejemplo (a pesar que la llaman la ciudad luz), lugar donde ésta mujer siente la obligación de permanecer 15 o 20 días, tal vez, para descartar (o confirmar) que Maldonado se ahogó en el río Sena y apareció en el río Chubut, como parte de una confabulación criminal entre el ex presidente Mauricio Macri y su par Emmanuel Macrón.

No se quiénes aparecen en la foto, posiblemente la “comitiva paga” que acompañó a la ilustre señora o franceses distraídos que no dudaron en fotografiarse con la abuela que anda paseando en París con una foto enrollada de un muchacho que murió ahogado en la Patagonia Argentina. ¿Pero quién sabe la verdad, si no los argentinos? Y a muchos de estos, no les importa. ¿Quién se va a negar en el viejo mundo a sacarse una foto con una abuela que busca justicia?. Nadie, aunque no entiendan de qué se trata y mucho menos quién lo propone.

Saliendo de esta parodia europea, no tengo duda que ese viaje es con cargo a los aportantes argentinos, cada vez menos y más sacrificados, desde donde surgen los fondos para dilapidar en el relato, del cual muchos, como Estela de Carlotto, hacen pingües negocios.

El relato sin fin no sería dañino, aunque socava la verdad, si no fuera que para sostenerlo, el gobierno y el kirchnerismo especialmente, se sirve de los dineros públicos para sostenerlo, difundirlo y pagar a los mediadores de la mentira, es decir, aquellos personeros del ladriprogresismo que utilizan cualquier causa para ensuciar, por cuestiones políticas, a opositores o candidatos de la oposición con el fin único de limar “al enemigo” a costa del erario público, la mentira, la fabulación permanente y la utilización de valores sagrados como la vida, los derechos humanos y el uso del aberrante delito de la desaparición de personas, para enlodar causas, quitar del medio a los críticos o degradar a cualquiera que no esté en sintonía con el populismo de manual.

Si la abuela itinerante quiere mostrar en París una verdadera desaparecida en democracia, le podemos acercar una foto de Marcela López?. Claro, ahí tal vez no quiera pasear por la ciudad europea, una desaparecida real y nada menos que en tierra de los Kirchner, sus patrones.

No es extraño entonces, que Carlotto pasee por París buscando a Santiago Maldonado; ella sabe de antemano que no va a encontrar ninguna respuesta, ni a los franceses les importa quién es ni qué hizo, ni a Estela de Carlotto le importa otra cosa que pasear por el viejo mundo en modo “old inclusive”, con cargo a los que verdaderamente trabajan y producen en el país.

El relato necesita de vivos que lo propongan, corruptos que lo ejecuten y boludos que lo paguen(Agencia OPI Santa Cruz)