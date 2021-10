EL KIRCHNERISMO RECHAZÓ EL PROYECTO DE “FICHA LIMPIA” Y SE OPUSO A EXIGIR LA BÚSQUEDA DE MARCELA LÓPEZ EN SANTA CRUZ

Marcela López desaparecida hace 5 meses en Santa Cruz

El Frente de Todos, donde también está incluida la izquierda nacional, rechazó en la Cámara de Diputados le proyecto de “Ley de Ficha Limpia”, para bloquear en acceso a cargos electivos a los candidatos que tengan condenas confirmadas en segunda instancias, por causas de corrupción.

El kirchnerismo con su aliados, impidió la votación favorable a la propuesta de la oposición, la cual se dividió entre 117 legisladores que votaron en contra y 116 que votaron a favor.

Por su parte en la misma Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación, la diputada nacional de Juntos por el Cambio de Santa Cruz, Roxana Reyes, también pidió un “Apartamiento del Reglamento” para emitir un pedido al Estado nacional a fin de que el mismo disponga todos los recursos necesarios para esclarecer la desaparición de marcela López, una vecina de Río Gallegos, que el 22 de mayo 2021 desapareció en circunstancias poco investigadas.

Reyes dijo en el recinto que la justicia santacruceña sigue solo una pista: la del suicidio y ha abandonado completamente cualquier otra hipótesis, incluyendo (y principalmente) la muerte y/o secuestro de López. La legisladora de JxC también pidió que el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad de la Nación y la Secretaría de Género de la provincia de Santa Cruz se presente en la causa como «Amicus Curiae» en la Causa 7060650/2021 para controlar y aportar pruebas circunstanciales en la misma causa.

El kirchnerismo, encabezado por Sergio Massa y Máximo Kirchner, no acompañó la moción de Roxana Reyes.

¿Por qué?

Hay una interpretación primaria para explicar la conducta del Frente para la Victoria, refugiado en el rejunte denominado “Frente de Todos” compuesto por el PJ, el Frente Renovador, Movimiento Evita, Proyecto Sur, Somos de Victoria Donda, Movimiento Nacional Alfonsinista de Leopoldo Moreau, el Partido Comunista, el PTP, entre otros y es que en el caso de la “Ficha Limpia” sería, para ellos, una medida restrictiva para que la mayoría de los actuales y ex funcionarios k puedan postularse en las próximas elecciones, dado que todos están sucios judicialmente y hay condenados como Jaime, De Vido o Boudou, solo por mencionar a unos pocos, con el agravante que en el último caso del ex presidente, todas las instancias y más de 15 jueces lo condenaron por corrupto.

Solo quien tiene que preservarse de las consecuencias de una ley como la que la oposición intenta aprobar, puede negarse a aprobar una norma que les impediría a sus principales “referentes”, seguir en la política, teniendo en cuenta que el delito es parte indivisible de Frente Para la Victoria y si el lector no lo cree y no le bastan los ejemplos nacionales, que se remita al archivo de OPI y podrá encontrar conductas exactamente iguales a las despegadas por la familia Kirchner en sus 16 años de gobierno.

En el caso de la desaparición de Marcela López, también el kirchnerismo actúa en defensa propia. Mientras agita la “desaparición forzada” del joven Santiago Maldonado, que no fue tal y cuyo cuerpo apareció después de 72 días bajo el agua del Río Chubut, con 51 peritos que corroboraron inexistencia de violencia en el cuerpo de la víctima y ahogamiento debido a que no sabía nadar y fue abandonado por sus compañeros en el escape de la Gendarmería, en Río Gallegos hace cinco meses desapareció Marcela López, una mujer de quien todo indica que “sabía o vio algo” inconveniente para el poder político y a partir de allí, “fue desaparecida”, no hay rastros ni la justicia le dedica tiempo a otra hipótesis que no se la del suicidio, aún cuando su ex pareja diga que se trató de un secuestro, se hayan visto fajos de dólares termosellados, Luis Balado los haya vinculado con un sobrino administrador de los bienes de la familia Kirchner, se hayan encontrado huesos, llaveros y pelos en dos propiedades de Balado y no exista la mínima idea de lo que puede haber pasado con Marcela López.

Como se ve, hay sobradas sospechas de que la posición del Frente para la Victoria y sus socios políticos en el Congreso, ya sea para rechazar la Ley de Ficha Limpia o la investigación de la desaparición de Marcela López, parte de un interés común y propio de la familia Kirchner por ocultar los delitos cometidos hasta hoy por todos ellos y negar una verdadera desaparición en su propio feudo, que, además, conecta necesaria y directamente con el poder que ellos mismos detentan en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)