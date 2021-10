Mauricio Macri: “Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral”

Mauricio Macri en Córdoba – Foto: Telam

Según publica Clarín También sostuvo que “se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán, en un país sin rumbo, sin plan, con inflación”.

El ex presidente Mauricio Macri habló este viernes en su visita a Córdoba de su fallida indagatoria en Dolores, en una causa por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

“Creen que con mi procesamiento van a dar vuelta el resultado electoral”, sostuvo.

En un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri insistió en que más allá de las intenciones del kirchnerismo, los argentinos están “decididos a ponerle un límite al atropello”.

También aseguró que el miércoles próximo irá nuevamente a Dolores y le dirá al juez Martín Bava lo que, según él, “todo el mundo sabe”: “Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie, jamás he hecho espionaje ilegal y mi gobierno no ha hecho espionaje ilegal y no usé ningún dinero público para hacer ninguna actividad ilícita, ni jamás tuve documentación de investigación alguna de familiares del ARA San Juan u otro buque”, remarcó.

“Iremos a decir eso frente a un procesamiento que ya está escrito”, advirtió el ex presidente, y precisó: “Ha sido todo muy poco serio pero es un capítulo más de esta persecución que ya lleva mucho tiempo y que se ha recrudecido en el último año de forma obsesiva”.

Antes, en una conferencia de prensa en Río Tercero en la que estuvo acompañado por Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Gustavo Santos y otros dirigentes, Macri advirtió que después de las elecciones del 14 de noviembre “se profundizará la crisis, porque los problemas crecerán, en un país sin rumbo, sin plan, con inflación”.

“El 2023 va a tener poco que ver con el 2015. La crisis económica va a ser más profunda que la que recibimos. Claramente, por más que el oficialismo se enoje, el país lo dejamos mejor que lo que lo recibimos, estaba en vías de salida”, remarcó.

Macri retomó las recorridas en modo campaña el día después de la suspensión de la indagatoria en Dolores por un error del juez Martín Bava, quien horas después volvió a citarlo tras obtener el relevamiento del secreto de inteligencia por parte del presidente Alberto Fernández.

Después de insistir que “Córdoba es el motor de la Argentina, que marca el rumbo”, Macri destacó que en Argentina “hay que recuperar la sensatez, el equilibrio,equilibro, la prudencia, frente a tanto exceso que estamos viviendo”.

“Lo que la Argentina necesita urgente es tener un plan, un gobierno confiable, que la gente quiera volver a apostar, que nuestros pibes no se quieran ir de la Argentina. Con nosotros no se iba nadie de la Argentina”, enfatizó.

Al insistir con las críticas al Gobierno, Macri sostuvo que el kirchnerismo ha intentado “imponer nuevamente el patoterismo”, pero según precisó “Argentina cambió”.

“Cuando vienen a amenazar como hizo (Aníbal) Fernandez con NIK la gente dice no, no te tengo más miedo, esto se acabó, no vamos a convivir con una cultura de poder oscura y perversa que es hasta capaz de usar una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan para generar daño”, sentenció.

Lo simbólico, el “relato” y la relación con el FMI

Macri realizó una autocrítica sobre distintos aspectos de gobierno en los que, según él, no estuvieron a la altura, y una de ellas fue “manejar correctamente las expectativas”.

“Debimos mejorar correctamente las expectativas porque no pudimos estar a la altura. No le dí suficiente importancia a lo simbólico. Pensé que las obras hablaban por sí solas pero hay que tene un relato, hay que darle importancia a lo simbólico”, destacó.

Además, y al referirse a la relación de su Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Macri insistió que ese organismo “no es un cuco”.

“El fondo no es un cuco como le quieren hacer creer a la gente. Son los demás paises, los que tienen plata y pueden poner plata para ayudar a otros países, a los que quieren ayudar a crecer y desarrollarse. Alemania, Francia, Estados Unidos, China, Italia, nos creyeron, dijeron ‘nos gusta los que están haciendo y queremos apoyarlos. Así que si los mercados se están yendo porque tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo, nosotros los vamos a aguantar, les vamos a prestar 50 mil millones’. ¿Y qué hicimos? cancelar deuda”, precisó Macri. (Clarín)