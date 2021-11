Mauricio Macri volvió a recusar al juez Martín Bava y habló de “bochorno vergonzante” por la fallida indagatoria

Según publica Clarín Hizo una presentación su abogado, dos días antes de que el ex presidente tenga que volver a declarar.

Por: Lucía Salinas

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, recusó este lunes al juez federal de Dolores Martín Bava tras la fallida indagatoria de la semana pasada en la que el magistrado cometió un serio error al no pedir que le levanten el secreto de inteligencia.

La recusación fue presentada dos días antes de que tenga que declarar nuevamente en el aso por presunto espionaje ilegal de los familiares del ARA San Juan.

Para la defensa el magistrado dejó de manifiesto “una vez más, su parcialidad” y se centró en “el error del juzgado” del jueves pasado cuando se suspendió la audiencia por no contar con el relevamiento de inteligencia requerido en estos casos, “algo que el juez sabía y durante 22 días no hizo nada”, señalaron desde el entorno del ex presidente.

El 1 de octubre se realizó la primera citación a indagatoria de Mauricio Macri. Estando fuera del país, el juzgado le pidió que se presente el 7 de octubre. Para el juez Bava las acciones de espionaje que se investigan en el expediente fueron de carácter ilegal y “no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”.

Por ese motivo lo imputó y llamó a indagatoria bajo la premisa de que existieron tareas de inteligencia de carácter ilegal que -a su criterio- “no contaron con autorización judicial alguna”.

Al no desconocer que el ex mandatario se encontraba con una agenda pública fuera del país, le fijó una nueva fecha: el 21 de octubre. Para entonces ya había sido notificado el 6 de octubre por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que la única posibilidad de relevar a Macri, para que pudiera ser indagado sobre cuestiones vinculadas a la inteligencia nacional, era que se lo solicite el juzgado al presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, el juez Bava no requirió dicho trámite al jefe de Estado sino hasta el 28 de octubre cuando finalmente, tras conceder una prórroga porque recién había arribado al país, Mauricio Macri se presentó en el juzgado de Dolores.

Ese día después de leerle la imputación que consta de seis hechos de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan tras la tragedia que se cobró la vida de 44 tripulantes en 2017, el juez Bava señaló que 22 días antes a la AFI le dijo que era por “delegación presidencial” que debía resolverse el levantamiento del secreto para Mauricio Macri. “No resulta posible relevar de la obligación de guardar secreto a quien fue titular de la facultad establecida por la ley”.

Al no contar ese día con el relevamiento necesario, el abogado Lanusse solicitó que la audiencia se suspenda. “Si se avanzaba con la indagatoria el juez iba a conducir a Mauricio Macri a cometer un delito grave, la violación de la ley de inteligencia nacional”, señalaron desde el entorno del ex presidente.

Este planteo fue retomado en la recusación presentada este lunes, al entender que “durante 22 días el juez nunca pidió el relevamiento y aún así realizó la indagatoria “.

La defensa de Mauricio Macri se refirió al “error de juzgado” como causal para la suspensión de la audiencia, teniendo en cuenta la cronología de los hechos. Ante esa lectura inicial la situación fue calificada de “bochornosa” y de una “marcada intencionalidad electoral”. Para el propio Macri, su procesamiento “ya está escrito”.

Ese “carácter político” de la indagatoria -según la defensa-, “confirma la parcialidad” ya denunciada del juez Bava y por eso plantearon por segunda vez un pedido para que sea corrido del expediente.

La primera recusación se presentó el 21 de octubre junto con el pedido de postergación de la audiencia. Entonces, se expuso un temor de parcialidad y un “marcado prejuzgamiento” por parte del magistrado por los dichos vertidos en la resolución con la que hizo el llamado a indagatoria.

La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata cuando confirmó a Bava frente al caso, le dijo que “no puede olvidar” que como funcionario judicial “debe actuar con el recato y la mesura pertinente que las circunstancias particulares aconsejen, como especialmente ocurre en el caso de autos, donde se formula una imputación penal a un ex Presidente de la Nación Argentina, vinculado con un acontecimiento que involucra profundos sentimientos personales que afectan a los familiares de las víctimas del suceso investigado, y que son caros en general a toda la sociedad, amén de haber acaecido el mismo, en el marco de un contexto histórico determinado y puntual”.

Este punto fue ponderado por Lanusse quien dijo que el jueves pasado, “el juez no procedió con la mesura requerida”, por un lado no sólo no habría cumplido con lo ordenado por el Tribunal de alzada sino “que buscó conducir a un ex presidente a la violación de la ley de inteligencia nacional”. (Clarín)