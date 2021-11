María Eugenia Vidal busca nacionalizar el tramo final de la campaña y pone condiciones para un diálogo con el Gobierno

Según publica Clarín La candidata porteña dice que Juntos tiene que alcanzar los 120 diputados nacionales.

Por: Martín Bravo

Tres diputados y cinco senadores. A 12 días de las elecciones, en línea con su propósito de nacionalizar el tramo final de la campaña, María Eugenia Vidal fijó ese objetivo de crecimiento para Juntos por el Cambio de cara a los resultados del 14 de noviembre que definirán la nueva composición del Congreso a partir de diciembre. Lo hizo al exponer las propuestas legislativas con los principales candidatos de la lista que encabeza, y exigió al Gobierno la presentación de un plan económico como condición para avanzar en eventuales acuerdos.

Vidal trazó como meta alcanzar los 120 diputados luego del recambio parlamentario, tres más de lo que llegaría la coalición opositora si se repitieran los porcentajes de las PASO. “Esta es una campaña nacional. Nuestro rol va a ser representar a todos los argentinos y hay una sola fuerza de la oposición capaz de quebrar el quórum del oficialismo en Diputados y el Senado”, ratificó Vidal la estrategia de plantear una disputa que excede a la Ciudad.

En el distrito porteño marcó la puja por entrar al Congreso entre Sandra Pitta (novena en su lista) y Carlos Heller (tercero del Frente de Todos), aunque también podría ingresar Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. El discurso sobre el volumen del interbloque de Juntos por el Cambio también apunta a la disputa con la boleta de Javier Milei.

Rodeada de los candidatos Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, Carla Carrizo, Fernando Iglesias, Sabrina Ajmechet, Fernando Sánchez y Pitta, Vidal esquivó adelantar si el principal espacio opositor estará dispuesto a iniciar conversaciones con el oficialismo para explorar un eventual consenso sobre algunos puntos o respaldar las negociaciones con el FMI.

“Está mal planteado el tema. Se habla mucho sobre sí o no, pero el acuerdo con el Fondo es una consecuencia. El Gobierno no tiene plan para salir del 50% de inflación y de pobreza. No hay acuerdo sin plan”, sostuvo la ex vicejefa porteña.

“Primero que el Gobierno formule un plan y lo escriba. Una vez que tengamos el documento vamos a actuar con responsabilidad. El diálogo es en el Congreso”, reforzó la postura López Murphy, y atribuyeron a las diferencias internas en el Frente de Todos a que Martín Guzmán todavía no haya presentado el Presupuesto en Diputados. “El proyecto choca contra el planteo de Cristina de que hay que gastar más. ¿Entonces cuál va a ser la línea?”, dijo Tetaz.

Con el propósito de mostrarse como la contracara del Gobierno después del resultado de las PASO, Vidal y los candidatos -también asistieron Emmanuel Ferrario y Milagros Gismondi, postulantes a legisladores porteños, y el jefe de campaña Fernando Straface) adelantaron a la prensa las propuestas que adjudicaron a las tres listas que compitieron en las primarias y a un “proceso de escucha activa” a partir de unos 3000 mensajes de porteños, concentradas en 40 proyectos y divididos en cuatro ejes: Educación, Trabajo, Salud integral y Ejemplaridad de la política.

“No vemos que el Gobierno haya tenido registro de lo que dejaron las elecciones. Vimos disputas de poder, el ‘plan platita’ y medidas que ya fracasaron, como la prohibición de exportar y el congelamiento de precios. Nuestro camino es distinto”, buscó contrastar Vidal en la exposición para la prensa, previa a la presentación pública este martes por la tarde.

Los candidatos ratificaron el “compromiso” de no crear nuevos impuestos ni subir los existentes, eximir de cargas laborales a los nuevos empleos en pymes, derogar jubilaciones de privilegio, que los sueldos de los diputados y senadores no aumenten más que las jubilaciones, y cada uno desarrolló algunos ejes: Tetaz su proyecto para “recuperar la independencia” del Banco Central; Oliveto para “facilitar” altas jubilatorias; López Murphy habló de “reducir la litigiosidad artificial, sin cambiar las leyes de Contrato de Trabajo”; Carrizo del cumplimiento y la reforma a Ley de Salud Mental para niños y adolescentes; Iglesias sobre temas institucionales (Extinción de dominio, Ficha limpia, Boleta única); Ajmechet de la declaración de la Emergencia Educativa; Sánchez sobre la derogación de la Ley de Alquileres para crear un nuevo régimen y Pitta del fomento de la generación de patentes.

Juntos por el Cambio apuntará a poner en debate los proyectos para exponer al resto de los bloques. “Es más costoso votar en contra que no tratar los temas”, aseguró Vidal, que a su vez dejó en pausa su idea de ir por la presidencia de la Cámara si el espacio alcanza la primera minoría, algo que generó diferentes reacciones en JxC: “Es una discusión que hay que dar después de que la gente vote. Muchos nos pronunciamos, pero vamos a tomar una posición en conjunto”. (Clarín)