TAN DEVALUADO ESTÁ EL GOBIERNO DE ALBERTO Y CRISTINA, QUE HASTA RUDY ULLOA SE ANIMA A RETARLO

El Presidente Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner – Foto: Telam

(Por Rubén Lasagno) – El desgobierno del Frente de Todos o Frente para la Victoria (es exactamente lo mismo) está tan devaluado, partido, obstruido por la propia incapacidad de sus incapaces conductores, que “cualquier pato es escopeta”, acudiendo al dicho para entender que del árbol caído ellos mismos hacen leña y en ese fárrago de desorden continuo auto provocado, cualquiera se le anima al presidente títere, lo cual, vaya si seremos previsores, lo dijimos el mismo día que fue elegido por su vicepresidente multiprocesada para que pusiera la cara, en esta pretendida fachada de volver más prudentes y mejores, cuando en realidad volvían aún peores de lo que habían sido en la década perdida que dejó al país sumido en el caos y la corrupción.

No es ni por asomo, la voluntad de esta columna repetir las estupideces de una carta en las redes sociales que firma Rudy Ulloa, pero que claramente no escribió él. No tiene la menor importancia todo eso, lo realmente interesante es destacar que la Armada Brancaleone, conformada por el Frente Para la Victoria y sus adláteres de la izquierda retrógrada de un país en caída libre, se ha desintegrado literalmente impresionada por sus propios congéneres políticos, quienes demuestran (una vez más) no solo inutilidad para gobernar, sino también, para construir poder y sostenerlo entre sus propias bases.

“Esta situación – dice que dijo Rudy, hablando del dislate nacional, pero cargándole todo el fardo a Alberto Fernández – requiere dar una respuesta reflexiva, sin sectarismos, sin mezquindades, sin obsesiones, con la búsqueda de la verdad, no con un ánimo de oportunismo ni revanchas“, señala en uno de los párrafos y lo cito para señalar puntualmente la alienación que sufre esta gente vinculada con la jefa de la banda, quien pretende quedar a salvo de las esquirlas electorales de un gobierno que fue armado por ella, es conducido por ella e implosionado por ella.

Pretender, como lo hacen los relatores de la realidad, que no son los coautores de este crimen político-partidario, pretender quedar al margen de las consecuencias, echándole las culpas al “mequetrefe” elegido por Cristina Fernández para la presidencia, demuestra el poco o bajo razonamiento crítico que tienen los que componen esta facción política nacional y por otro lado, la enorme subestimación que hacen de la gente, a la cual le quieren cambiar el voto con más mentiras y simulaciones, además de “platita”, como dijo el candidato bonaerense.

Rudy Ulloa Igor saliendo de la casa de Cristina Kirchner cuando era Presidenta – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Que Rudy Ulloa le critique a Fernández, por orden de Cristina, sobre la necesidad de ser más reflexivo, menos sectario, ni mezquino, no tener obsesiones y buscar la verdad sin ánimo de oportunismo ni revanchas, es una pieza antológica del pensamiento político kirchnerista, si es que en algún lugar, anida un pensamiento de ese tipo en el partido gobernante y más aún si es Rudy Ulloa quien trata de achacarse ese “pensamiento”, lo cual constituye un oximorón comparable al de Máximo cuando desde la tribuna le habla a sus dirigidos y los conmina a trabajar para levantar el país “después del paso de Mauricio Macri” que destruyó a la Argentina y ellos (incluyendo y fundamentalmente Máximo, que nunca conoció el trabajo y el estudio), llegaron para refundarla (¿O refundirla?).

Es decir y para cerrar la idea: Rudy Ulloa jamás podría escribir nada, pero suponiendo que fuera el gestor de la idea de criticar al gobierno, lo podría hacer a instancias del propio canibalismo que los caracteriza. Ulloa, recordemos, en el año 2009 fue el que encabezó una cena en el restaurante “Lo de Vicente”, donde a instancias de Néstor Kirchner, le puso término al gobierno del entonces gobernador Daniel Peralta y todas las circunstancias de aquel encuentro reservado solo para los kirchneristas, fueron reveladas por OPI, incluyendo el análisis del mantel individual de papel que usó Ulloa para hacer diagramas, anotar nombres y planificar los pasos a seguir en la faz política, para destituir al hombre que el propio Kirchner había elegido para gobernar Santa Cruz.

Por lo tanto, suena ridículo los términos en que la nota de Rudy Ulloa le reclama al gobierno nacional, porque ninguno de esos preceptos son los que sostiene y mantiene el FPV, una facción política eminentemente destituyente y antidemocrática, como lo demuestra la historia de Santa Cruz y los cuatro años del macrismo, donde vivieron atizando el conflicto, mostrando el helicóptero de cartón, cortando las calles todos los días y llenando con 14 toneladas de piedras el Congreso, para abortar el proceso democrático.

Gente como Rudy Ulloa que algunos medios lo llaman “empresario”, constituyendo una ofensa magistral a quien se esfuerza, trabaja e invierte en el país, solo puede animarse a publicar una carta de este tenor, si recibe la orden de su jefa, Cristina Fernández, de salir a romper, como lo está haciendo el kirchnerismo en estos días, desesperados por salvar las pilchas del impacto negativo que tiene en la gente sus corrupciones, su violencia y su incapacidad, no solo para gobernar el país, cosa que ya sabemos y lo tenemos largamente probado, sino para gobernar su propio partido, cruzados por la incoherencia, la falta de un plan, la improvisación continua, la corrupción sistémica que los atraviesa y la incapacidad natural que tienen para asumir la autocrítica, vivir solo de la mentira y el relato y pretender que la culpa siempre es de otro, pero nunca de ellos mismos que son los padres del desastre que vivimos los argentinos. (Agencia OPI Santa Cruz)