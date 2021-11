Martín Guzmán confirmó que se le pagarán al FMI otros US$ 1.892 millones en diciembre

Según publica Clarín El ministro de Economía calificó de rumores “infundados” aquellos que señalaban que Argentina podía llegar a posponer la cuota. Utilizarán la ayuda que envió el propio fondo por el Covid.

Fuentes del Ministerio de Economía y del Banco Central salieron este martes a aclarar que la hoja de ruta con el FMI, además de tratar de cerrar un acuerdo antes de marzo de 2022, incluye la cancelación del próximo pago de una cuota de la deuda que vence en diciembre, por US$ 1.892 millones. La idea es hacerlo con los derechos especiales de giro, una moneda que el organismo acepta como medio de pago.

Argentina enfrenta pagos al FMI el mes próximo por US$ 1.892,3 millones. El tema no es menor si se tiene en cuenta que las reservas netas líquidas son US$ 4.164. El país quedaría prácticamente al borde de no tener respaldo en divisas.

Según fuentes consultadas por Clarín, el pago de diciembre se hará con los DEG. Al menos así lo aseguran fuentes del Ministerio de Economía y el Banco Central.

Este martes hubo rumores provenientes de los alrededores de la Casa Rosada. Decían que el Gobierno podría llegar a explorar un mecanismo para posponer el pago de los vencimientos en caso de que no se llegue a un acuerdo en marzo (cuando vence el plazo para pagarle al Club de París). Después de diciembre cae un pago de capital de US$ 980 millones (enero) y otro de US$ 2.800 millones (marzo).

“Son rumores infundados”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones al portal Infobae. Había trascendido la posibilidad de que el país pidiera un waiver, una figura que no es posible porque Argentina no tiene ningún programa con el FMI.

Hay economistas que creen sería un riesgo para el país cumplir con las obligaciones porque el Banco Central vería bajar sus reservas justo en un momento en el que viene vendiendo divisas a diario para sostener el tipo de cambio. El ex secretario de Política Económica, Emmanuel Alvarez Agis, hizo un planteo en ese sentido. Hay otros que en cambio piensan que sería contraproducente no pagar.

Argentina tiene una deuda con el FMIde unos US$ 43.000 millones. El cronograma de repago previsto en el acuerdo firmado en 2018 incluye una cancelación de las obligaciones de tres años.

Hay cuatro posibilidades para afrontarlo:

Pagar con dólares

Pagar con DEG

Entrar en mora (atrasos o arrears)

Que el FMI apruebe la suspensión del cobro de la deuda (prevista en un artículo de sus estatutos).

Según fuentes al tanto de la negociación, la opción para el vencimiento de diciembre será cancelar con los DEG. Esto mismo había ya dicho Cristina Kirchner en julio pasado, luego de que Oscar Parrilli impulsó un proyecto en el Congreso para utilizar esa ayuda de los DEG para reactivar el consumo de la economía.

Las negociaciones entre la Argentina y el FMI se han estancado en el último año.

Después de reunirse el fin de semana con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, el ministro de Economía prosiguió este lunes las negociaciones con el staff del organismo en Roma en un encuentro cara a cara durante más de 10 horas. Mientras Economía emitió un comunicado duro para con el organismo y la oposición (“las negociaciones para un nuevo programa con el organismo que reemplace el fallido Stand By que acordó la administración de Juntos por el Cambio”), el FMI mantuvo silencio.

Este jueves dará una conferencia de prensa el portavoz del Fondo, Gerry Rice.

En el Gobierno se muestran optimistas con el alcance de la negociación. Según fuentes al tanto de la tratativas, en cambio, la percepción en el staff del FMI es más bien diferente.

La semana pasada el ex director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, dijo que Argentina “no va a pagar” la deuda que mantiene. Y que el programa que está negociando será “una curita”.

En las conversaciones con el FMI, el equipo económico defiende pauta de crecimiento de 4% para el año que viene. En cambio, el staff del organismo dice que será menos (2,5%). Y por lo tanto, el Tesoro recaudará menos y el déficit será mayor.

​Guzmán presentó un rojo primario presupuestado de 3,3% para 2022. El FMI exige un número menor. O sea, un ajuste fiscal mayor, además de reformas en el mercado de trabajo y en cuenta a la transparencia del gasto. (Clarín)