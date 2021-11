Graciela Ocaña fue a la Justicia para impedir que Cristina Kirchner cobre dos jubilaciones de privilegio

Según publica La Nación Pidió la nulidad de la decisión de Fernanda Raverta, titular de la ANSES, de no apelar el fallo que le otorga a la vicepresidenta ese beneficio de $2,8 millones al mes y un retroactivo de $120 millones.

Por: Hernán Cappiello

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña recurrió a la justicia para impedir que Cristina Kirchner cobre 2,8 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio y un retroactivo que dijo asciende a 120 millones de pesos.

Ocaña se presentó ante al Cámara de la Seguridad Social primero para reclamar que la consideren como tercera interesada en el expediente porque dijo que está en juego “el orden público”.

El juez federal de la Seguridad Social Ezequiel Pérez Nami hizo lugar a un planteo de Cristina Kirchner y la autorizó a cobrar su pensión como expresidenta más la de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, con intereses retroactivos y sin pagar el impuesto a las ganancias. La ANSES apeló la decisión y lo mismo realizaron un grupo de diputados de la oposición.

Sin embargo, cuando debía argumentar ante la Cámara la ANSES desistió de mantener esta apelación. Se basó en que la Procuración del Tesoro firmó una resolución donde declaró nula la decisión administrativa de la ANSES de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, que la obligó a elegir una de las dos pensiones y dejar de cobrar la otra. Ese planteo de Zannini autorizó al organismo de la Seguridad Social a revocar la decisión que se judicializó cuando Cristina sostuvo que le correspondía la asignación de una doble pensión.

Por eso es que la ANSES entendió que revocada la decisión administrativa no había ninguna caso que apelar. “La cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta”, dijo Raverta y desistió. Con su decisión quedó firme el fallo que autoriza al pago de las dos jubilaciones y el retroactivo.

Ocaña sostuvo que “el desistimiento del organismo produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos”. Y señaló que el desistimiento de la ANSES “configuraría el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala administración de los fondos públicos”, que -anticipó-, denunciará.

Ocaña argumentó que Raverta no podía desistir porque no tenía facultades para hacerlo y además en su nota donde informa que no a recurrir la sentencia entendió que no da motivos para su decisión. Asimismo destacó que “nadie podría considerar válido que un funcionario en ejercicio de dicha facultad, autorice el desistimiento de una apelación con el objeto de favorecer a su líder política o a su hermano o a un amigo”.

Dijo Ocaña que no era competencia de Raverta el desistimiento, sino de su superior, que es la Secretaría de Seguridad Social y señaló que carece de argumentos y que debió haberse excusado dado que “ha obrado priorizando a su líder política por sobre los intereses de su país”.

“En vez de defender el dinero de los argentinos, cuya administración se le encomendó, la Directora Ejecutiva decidió disponer de esos fondos en beneficio de su líder política Cristina Kirchner. Así, incumplió indudablemente con sus deberes de funcionaria pública e incumplió en una grave falta al Código de Ética”, reiteró.

Insistió Ocaña que la autorización que dio Zannini para la doble percepción es nula, que no se pueden cobrar la asignación por haber sido presidenta y al que percibe como viuda del presidente Néstor Kirchner. (La Nación)