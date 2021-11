Mauricio Macri: “La única que tuvo pruebas de escuchas en su casa es Cristina Kirchner”

Según publica Clarín También apuntó contra el juez Martín Bava, ante quien declaró: “Cumplió un mandato”. Los tackles de Alberto Fernández.

Luego de declarar este miércoles en la causa que lo tiene imputado por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, Mauricio Macri apuntó contra Cristina Kirchner por documentos hallados en 2019 en El Calafate sobre aparentes espionajes a empresarios y jueces. “La única que tiene pruebas de escuchas es ella”, aseguró el ex mandatario.

Además, el ex mandatario criticó duramente al juez Martín Bava y definió su encuentro con el magistrado en Dolores como “intrascendente”.

Macri reiteró su inocencia en la causa que lleva adelante Bava e incluso cuestionó las acusaciones contra la Agencia Federal de Inteligencia durante su mandato: “Descreo que la AFI haya hecho algo ilegal. Quiero que lo prueben”.

Y luego señaló a la actual vicepresidenta.

“La realidad es que hasta ahora ellos no paran de inventar supuestas causas de espionaje y la única persona que tuvo elementos de prueba en su poder es la ex Presidenta, que tenía en su casa escuchas, informes, de todo tipo de cosas sobre personas que no tenían que tener”, señaló Macri, en declaraciones a LN+.

Se refirió a las carpetas encontradas en la casa de la actual vicepresidenta en El Calafate en 2018, con transcripciones de escuchas ilegales, movimientos migratorios de la esposa de Alberto Nisman y de Jaime Stiuso y documentos sobre Axel Kicillof y el fallecido exsenador Carlos Reutemann.

Sobre esa investigación con Cristina en la mira, Macri añadió: “Tiene una causa abierta que no prosperó en nada, problema de ella, nunca me metí en sus causas”.

Además, cuestionó que Cristina Kirchner siga cobrando su doble pensión, una como ex Presidenta y otra como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner.

“De vuelta, es para creer que ellos están en un mundo paralelo. Creo que la vicepresidenta y el entorno han perdido contacto con la realidad hace mucho tiempo y cada vez se profundiza más”, expresó sobre Cristina, después de que el pedido de la vice fuera escuchado por la ANSeS y que Fernanda Raverta desistiera de seguir litigando en la causa que le hubiera exigido elegir una de las dos pensiones.

Macri también lamentó que haya quedado en el olvido la decisión de Carolina Stanley de anularle a CFK la posibilidad de cobrar ambos beneficios en 2017. Y volvió a apuntar contra la vicepresidenta: “La cuota de poder que ella tiene la ha ejercido con ideas anacrónicas que ha destruido lo bueno que habíamos hecho nosotros”.

Sobre la doble pensión, agregó: “Es inentendible. Porque si la jubilación del presidente fuese eso, bueno. Pero eso de sumar jubilaciones y retroactivos… es muy difícil de explicar y de digerir”.

Contra el juez Bava: “Cumplió un mandato”

Macri había brindado una entrevista anteriormente a TN, en la que se explayó sobre su citación en Dolores frente al juez Martín Bava y la sombra del kirchnerismo en la Justicia.

“Le dije lo que la mayoría de los argentinos se dio cuenta, que él (por el juez) estaba muy apurado por procesarme antes del 14 de noviembre, entonces que hagamos la cosa rápida, que le dejaba un escrito firmado y así él podía cumplir con ese mandato que tenía”, dijo Macri por TN, sobre Bava.

Para el expresidente “esta audiencia no se tenía que haber realizado” por la medida irresuelta de su recusación ante la Cámara, pero volvió a cuestionar al juez: “Él tiene claramente una tarea por cumplir y la está llevando a cabo”.

“Una tarea del kirchnerismo -definió Macri- que se puso esta obsesiva persecución de mi persona, que lleva varios años pero que se profundizó en este año y medio. Contrabandos, Correo, AFIP, IGJ, todos los días es una. Encontraron un juez que se animó a esta descabellada citación”.

Reiteró su inocencia en la causa que lleva adelante Bava y lamentó el uso que una “cultura del poder oscura” hace de la tragedia del submarino ARA San Juan.

“Jamás espié a nadie, ni ordené espiar a nadie, ni usé dinero ilegal para hacer espionaje ilegal. Nunca tuve un informe de los familiares del ARA San Juan en mi poder. Lamento que esta cultura del poder oscura utilice una tragedia para poder dañar a otro”, señaló el ex mandatario.

Al respecto, trazó un paralelismo entre la causa de supuesto espionaje y el caso Santiago Maldonado, en el que -según su relato- “se montó toda una cosa que quería terminar destruyendo a Gendarmería”. Y elogió a Patricia Bullrich.

Volvió a cuestionar el papel del juez Bava y los términos de la causa que lo tiene, por ahora, como imputado.

“Es alentador que (la Cámara) haya citado a nuestro abogado para escucharlo. Claramente (el juez) no solo ha sido parcial y prejuzgó, como dicen, en su citación indagatoria, sino que además es incompetente porque nada sucedió en Dolores y nosotros trabajamos en la Capital Federal”, explicó Macri.

Acotó que, en todo caso, la denuncia se tendría que tramitar en la Ciudad de Buenos Aires o en Caleta Olivia.

“Fui a Dolores convencido de que tenía que cumplir una formalidad”, expresó el ex Presidente. “Bava quería que vaya hasta ahí, como parte de esta liturgia que cree que va a cambiar algo”.

Se mostró esperanzado con la intervención de la Cámara y un cambio en el curso de la causa.

“Espero que diga que este señor (Bava) no puede actuar. Espero que lo diga pronto y que un juez imparcial diga que claramente acá no hubo nada raro, no hubo ninguna intención, amén de que yo jamás ordené ese tipo de cosas”, indicó Macri.

Macri y “los tackles” de Alberto F.

En otro tramo de la entrevista con LN+, Macri mantuvo un intercambio con el periodista Jonatan Viale en el que criticó la gira presidencial de Alberto Fernández en Europa, donde el actual mandatario asistió a una reunión del G20 en Roma y luego participó de la Cumbre del Clima en Glasgow.

Apuntó a sus “toqueteos” y fotos con Joe Biden y John Kerry y reclamó construir relaciones internacionales “sólidas”.

—Esto de colgarse de todo el mundo… —puntualizó el ex Presidente

—¿Colgarse en qué sentido? —le preguntó Viale.

—Todos estos memes que están dando vuelta: que agarraba a uno, agarraba al otro.

—¿Toquetón, dice usted? —acotó el periodista.

—Casi diría yo que parecía un jugador de rugby que estaba tackleando presidentes por los pasillos. No es la forma, porque todo lo que se construya ahí tiene que tener algo coherente, sólido, que lo avale antes. Construís relaciones si los tipos ven que vos sostenés lo que le dijiste. A esas personas que él vio y algunos que ni pudo ver, él los visitó en un viaje por Europa y dijo un montón de cosas que después no cumplió.

El incidente con el micrófono de C5N

También se refirió al incidente que vivió este mediodía, en su llegada a los tribunales de Dolores, en el que tomó un micrófono del canal C5N y lo dejó caer al suelo.

“Llegué con toda la tensión a declarar, bajo del auto y tengo una lluvia de micrófonos”, describió Macri, que volvió a hablar de “acto reflejo”.

“Un micrófono se me venía encima, lo traté de tirar para adelante y terminó en el agua”, aseguró. Reiteró su pedido de disculpas al periodista Nicolás Munafó.

“Realmente fue un acto reflejo de algo que venía con unos palos que se me venían arriba de la cabeza. Son segundos que uno tiene una reacción. Mis disculpas, nunca fue mi intención que termine el micrófono en el agua”, concluyó sobre ese episodio.

Antes de salir a hablar por televisión, Macri se había expresado en su cuenta de Twitter, para excusarse del incidente que vivió en los tribunales con una agresión a un movilero de C5N. “Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima. Lamento que haya terminado en el agua”, escribió. (Clarín)