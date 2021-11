Los bancos no podrán comprar dólares hasta fin de mes

Según publica Clarín Por una normativa del BCRA y para “desalentar especulaciones sobre posibles saltos en el tipo de cambio”, las entidades deberán mantener estable su posición global en moneda extranjera.

Por: Ana Clara Pedotti

En medio de las tensiones cambiarias que llevaron al dólar blue a tocar los $200 este jueves, el Banco Central presentó una nueva reglamentación que apunta a limitar “saltos especulativos” del dólar.

“Las entidades financieras tendrán que mantener hasta fin de mes la posición global en moneda extranjera en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor, por una disposición adoptada hoy por el Directorio del Banco Central de la República Argentina”, informó este jueves la autoridad monetaria en un brevísimo comunicado.

Según explicaron fuentes oficiales, “la decisión fue tomada por el Directorio del BCRA considerando la mayor demanda estacional de los importadores con una menor presencia de exportadores normal en esta época del año, agravada por un paro decretado en la terminal portuaria de Rosario”.

La medida llega después de que el BCRA haya tenido que vender US$230 millones en lo que va del mes, que suman a los US$290 millones que desembolsó en el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) el último día hábil de octubre.

“Las entidades financieras tienen una posición en moneda extranjera por debajo del límite normativo y adelantaron en conversaciones con el BCRA que están en condiciones de mantener esa posición, que será en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios registrado en octubre o el vigente al día de hoy, el que resulte menor”, dijeron las mismas fuentes oficiales.

En un contexto de merma de oferta en el mercado cambiario y ante una reavivada demanda de dólares en la recta final hacia las elecciones del próximo domingo 14, esta medida obligará por un lado a las entidades que aún podían elevar su posición global neta y comprar más dólares a desistir de hacerlo; y por otro, si algún banco había aumentado su ritmo de dolarización, deberá vender esos billetes, lo que compensará la caída de la oferta.

“Obligar a un banco a tomar una posición retroactiva es demencial”, afirmaron desde la mesa de dinero de un banco. “Pareciera una invitación a dolarizarse esperando una devaluación”, dijo el ejecutivo de otra entidad.

De esta manera, el Banco Central busca anticiparse a una mayor caída de reservas internacionales en un mes clave. Al lunes, las arcas del Central totalizaban US$ 42.782 millones, pero este monto aún no refleja la salida de US$ 430 millones producto del pago al FMI de esta semana.

“Dado el contexto de incertidumbre cambiaria, dolarización electoral, recomposición de demanda de divisas para importaciones luego de las complicaciones de octubre, el Banco Central le pone un cerrojo a esta fuente de demanda de divisas priorizándolas para el comercio exterior”, indicó en estricto off un analista del mercado.

La última vez que el Central había tocado los límites a la dolarización de las entidades fue en la gestión de Federico Sturzenegger, cuando para hacer frente a la “abundancia” de dólares producto del blanqueo, había habilitado a las entidades a compras más dólares. (Clarín)