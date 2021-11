Sputnik V: el cepo para entrar a EE.UU. provocó una ola de cancelaciones de último momento

Según publica Clarín Fue porque muchos viajeros esperaron para ver si finalmente la OMS incluía a la vacuna rusa entre las autorizadas globalmente.

Por: Emilia Vexler

Estados Unidos abrió sus fronteras. Puso fin a 20 meses de restricciones de viajes. Pero hay un grave problema para millones de argentinos dispuestos a pisar ese país: las vacunas.

Quienes recibieron la Sputnik V, ya sea como esquema completo o con la combinación de Moderna como segunda dosis, desde este lunes ya no pueden abordar en el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a la tierra gobernada por Joe Biden.

La restricción inmunitaria ya era conocida y en la previa de su inicio había disparado tanto los precios como las ventas de pasajes hacia el destino yankee preferido por los turistas de nuestro país: Miami. Con el “muro de la inyección” ya arriba, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no aprobó la vacuna rusa, la tendencia ahora giró hacia las cancelaciones.

Particularmente, las de último momento, según pudo relevar Clarín mediante consultas a diferentes agencias de viaje.

Son quienes tenían la reserva o el pasaje pero no las vacunas aprobadas para entrar: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Covishield, Sinopharm y Sinovac. La rusa Sputnik, entonces, queda fuera de la lista. Además de las visitas de paseo o laborales, con este nuevo requerimiento se acaba el “turismo de vacunas” en Estados Unidos.

Mientras abren la gate para unos, las fronteras se cerrarán para muchos latinoamericanos con menos acceso a la vacuna en sus países y que hasta ahora viajaban para inmunizarse con fórmulas aceptadas a nivel global.

La prohibición nació en la administración de Donald Trump y, por el momento, es mantenida por su sucesor Biden, pese a que fue ampliamente criticada y se convirtió en emblema de los trastornos fronterizos causados por la pandemia.

Más allá de la marca de la vacuna, todos los pasajeros deben presentar para viajar un test PCR o antígeno hecho 72 horas antes de la salida.

El cepo excluye a niños. niñas y adolescentes menores de 18 años, diplomáticos, funcionarios de la ONU, personas en ensayos clínicos o con contradicciones médicas para determinada fórmula de inmunización.

La aprobación que no llegó (a tiempo)

En un relevamiento que hizo Clarín en agencias de viajes y líneas aéreas, se desprende que quienes cancelaron en la última semana fueron “los últimos esperanzados”. Al momento de sacar el pasaje creyeron que la vacuna rusa estaría en la lista del “sí”.

Desde Aerolíneas Argentinas aclararon que pese a que hay pasajeros que finalmente no viajarán teniendo el ticket comprado, “no hubo que cancelar vuelos por bajos niveles de ocupación”, como sí pasó en la segunda ola en el país, que “llevó a una catarata de cancelaciones y reprogramación de vuelos”.

Diferente es el panorama en Despegar. “Cada caso es particular y hay que contemplar las circunstancias de cada viajero para entregarles las mejores opciones disponibles y viables que brindan los proveedores. Nuestros clientes, a través de Mis Viajes tienen a disposición un canal de post venta 24/7 en su perfil tanto en el site como en la app”, dice a este diario Paula Cristi, gerente general de Argentina y Uruguay de Despegar

La recomendación desde Despegar es comprar siempre con flexibilidad, lo que permitirá tener mejores opciones para cambiar los viajes en caso de ser necesario.

Al momento, no hay una política que las líneas aéreas hayan realizado particularmente por el tema Sputnik. Cabe recordar que United Airlines y American Airlines, después de Aerolíneas, ofrecen pasajes directos desde Ezeiza, a diferencia de Copa y su escala en Panamá.

“En el caso de tener un pasaje a Estados Unidos y no poder utilizarlo por tema vacunación, se analizará cada caso en particular con la línea aérea y son ellos los que flexibilizarán o no el cambio. La posibilidad de abonar una penalidad y diferencia de tarifa por el cambio de fecha dependerá de qué tipo de pasaje se adquirió. No existe el concepto cancelar. depende qué tarifa se compró, en general se puede dejar abierto pero tiene algún costo…sobre todo si avisás un dia antes”, sigue Cristi.

También marca que, comparado al boom de la compra de pasajes previo, la tendencia a la cancelación fue mucho menor. Eso fue acompañado de una suba de precios propia de la alta demanda.

Desde Al Mundo también dicen a Clarín que “se registró un incremento de cancelaciones desde las ultimas semanas por el tema de la restricciones de ingreso a EE.UU”.

“Estamos atendiendo una variedad de casos. Hay un grupo grande que logró anticiparse a esta fecha, viajó y se vacunó sin problemas. Los que no pudieron hacerlo hoy están entre tres alternativas: una, cancelar su viaje y recuperar su dinero; dos, reprogramar sin costo para dentro de unos meses (válido para quienes compraron un vuelo flexible con derecho a un solo cambio); y tres, pasajeros que ya habían reprogramado y ahora no tienen otra alternativa más para cambiar la fecha con penalidad y que buscan una salida negociada con la aerolínea antes de cancelar definitivamente”, explica Pablo Aperio, Gerente General de TTS Viajes.

Además de nuestros compatriotas, muchos viajeros de Latinoamérica y el Caribe podrían tener dificultades para ingresar, porque directamente no tuvieron acceso a las vacunas o bien porque no fueron vacunados con inmunizantes aprobados por las autoridades estadounidenses. Tampoco es Sputnik la única prohibida. La vacuna china CanSino tampoco tiene aún luz verde de la FDA (el equivalente a nuestra ANMAT en Estados Unidos), ni de la OMS.

Las restricciones no aplicaban para la mayoría de los países latinoamericanos, cuyos residentes viajaron en masa a Estados Unidos desde principios de año para inmunizarse apenas comenzaron a distribuirse las primeras vacunas. Pero las puertas sí estuvieron cerradas, y ahora se abren, para visitantes procedentes de gran parte del mundo.

En cuando a Europa. el listado incluía a los 26 países europeos del Área Schengen, así como al Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India. También se prohibió el ingreso por tierra o por ferry desde Canadá y México, desde donde ahora se ven filas de coches para ingresar.

Tampoco se acepta el ingreso con combinaciones que contengan alguna dosis de vacunas no autorizadas, como por ejemplo Sputnik y Moderna o Sputnik y AstraZeneca. Igualmente, todos deben presentar para viajar un test PCR o antígeno hecho 72 horas antes de la salida. (Clarín)