EL MUNICIPIO DE PIEDRA BUENA HIZO UN BINGO, CONDICIONANDO EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LA PUBLICIDAD POLÍTICA. DE NO ACCEDER EL GANADOR, PIERDE EL PREMIO

Durante las campañas políticas hay situaciones insólitas, pero en Santa Cruz se multiplican las sorpresas y suelen encontrarse hechos tan burdos y absurdos que solo por darse a difusión, deberían acarrearle a sus mentores un castigo en las urnas, como forma de demostrar que el pueblo no es tonto, que el votante es un ser pensante y se debería castigar tanta subestimación de la inteligencia popular.

En Comandante Luis Piedra Buena, el municipio a cargo del intendente Federico Bodlovic organizó un Bingo para los empleados municipales activos, jubilados y pensionados “con las mismas características de un Bingo de sala”, expresa la cartilla donde se expresan las condiciones y la forma en que se desarrollará el juego y cómo se repartirán los premios entre el o los ganadores.

Todo se perfila como “normal” hasta que se llega a la lectura del Punto 6 de esa cartilla en el cual el intendente Bodlovic condiciona al ganador del Bingo a la obligación de participar en publicidad política-partidaria del Frente Para la Victoria, dejando claramente expresada la amenaza de que si no lo hace, no recibirá el premio.

El punto en cuestión señala “Todo ganador queda sujeto y obligado a la publicidad requerida, condición a la que no podrá negarse ni exigir retribución alguna, bajo pena de no recibir el premio obtenido”.

Los Bodlovic, José y Federico gobiernan Cmte Luis Piedra Buena hace mas de 20 años –

“La publicidad requerida”, que expresa el pliego de condiciones del Bingo de Piedra Buena, de acuerdo a lo apuntado por una fuente de la municipalidad a OPI, consiste en la obligación del participante ganador de fotografiarse con el Intendente, los candidatos y los símbolos partidarios del FPV, levantando la mano con los dedos “en V”, tal la señal que simboliza la “Victoria” propia del “Peronismo”.

Como hacen otros intendentes, tal es el caso de Fernando Españón en 28 de Noviembre, Pablo Grasso en Río Gallegos, Javier Belloni en El Calafate o Fernando Cotillo en Caleta Olivia, la campaña está focalizada en asegurarse el voto municipal y para ello ejecutan planes donde hay ofrecimiento de todo tipo para los trabajadores, lo cual se complementa en muchos casos con ingresos de familiares y militantes que en esta campaña son utilizados para desplegar propaganda política en favor de los candidatos del FPV.

La estrategia de apuntar al empleado municipal nació porque a nivel provincial el gobierno no tiene asegurado el voto. Sin embargo en los municipios, que están sobredimensionados, tienen un voto cautivo muy interesante el cual no fue bien explotado hasta ahora, pero teniendo en cuenta que en las principales localidades sus intendentes son kirchneristas, el gobierno optó por explotar esta veta dado que el universo de trabajadores es más pequeño, pero responden a las órdenes de cada intendente.

Por eso, como no ocurrió en otras elecciones, los intendentes están muy proactivos apoyando la campaña y es en ese marco en el cual Federico Bodlovic pensó y organizó este Bingo para los municipales, con una reveladora excepción: si el o los ganadores no se sacan la foto haciendo la “V” con los dedos junto al propio Bodlovic con la cartelería del Frente Para la Victoria de fondo, no les van a dar el premio. (Agencia OPI Santa Cruz)