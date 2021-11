¡CARAMBA, CARAMBIA!

Si la política es el arte de lo imposible, nada mejor referenciado que en la ductilidad que tienen los hermanos Carambia de Juntos por el Cambio, José María (Intendente de Las Heras) y Antonio (Diputado nacional), que en medio de la campaña posaron (una vez más) en fotos que le sirvan para engañar al electorado y mantenerse en la atmósfera política que les asegura la beca permanente en algún cargo desde donde puedan medrar, enriquecerse o hacen grandes y buenos negocios, sin importarles mayormente, si tienen que traicionar el voto o la palabra.

La introducción viene al caso por una foto donde se los ve a Antonio Carambia, diputado nacional (primer plano a la derecha de la imagen, de barba), a Mauricio Gómez, Secretario de Gobierno de José María Carambia intendente de Las Heras, abrazados con Rodriguez Larreta, hoy quizás el máximo referente, junto con Patricia Bullrich, del denominado Juntos por el Cambio a nivel nacional.

El “borocotazo” entre la amoralidad y el oportunismo

Y la foto no es casual. La imagen tiene una lectura connotativa muy fuerte y para entender el contexto hay que remitirse a la reciente historia de estos personajes (los Carambia) que llegaron impulsando el manual del “político renovador” y terminaron siendo y haciendo las mismas inmoralidades que otros, incluyendo el engaño al electorado, la falta de lealtad al partido que los puso allí y la convalidación de que el poder, no es solo una ambición, es la meta de esta clase política armada a los ponchazos, compuesta de oportunistas y fabuladores, que no tienen miramientos a la hora de engañar con sus discursos transformados en el sofisma perfecto.

Los hermanos Carambia eran abonados al socialismo, se reconvirtieron para mimetizarse con la alianza de Juntos por el Cambio, Antonio Carambia entró por ese partido a la Cámara de Diputados de la Nación, cuando asumió se cambió al Bloque Federal y en los casi dos años de mandato en el Congreso nacional votó todo a mano alzada junto con el kirchnerismo, siendo uno de los mejores colaboradores de Máximo y Sergio Massa.

¿Vuelve silencioso al redil que lo aceptó en la campaña del 2019 y al cual defraudó una vez que obtuvo la banca? ¿Lo sabe el hoy Jefe de Gobierno y posible candidato a presidente en 2023 o se abraza con cualquiera que se le acerca? ¿Antonio Carambia querrá formar parte del gabinete que reestructurará Larreta luego de las elecciones? ¿Alguien de JxC desde Santa Cruz le soplará en el oído a Larreta quién es quien en esta provincia? ¿O con el fin de juntar votos, todo vale?

Antonio Carambia y el funcionario de su hermano se fotografiaron con Rodríguez Larreta, como vuelta a las fuentes y en virtud de que el kirchnerismo está golpeado de cara a las elecciones del domingo, pero como no podía ser, mientras salen en la foto con “el pelado” y respondiendo a su naturaleza camaleónica, los hermanos Carambia en la provincia apoyan al partido SER del petrolero Claudio Vidal, en zona norte. (Agencia OPI Santa Cruz)