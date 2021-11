El Gobierno acusó a la oposición por la “utilización electoral” del crimen del kiosquero en Ramos Mejía: “Nos produce un profundo asco”

Según publica Clarín Lo aseguró la portavoz Gabriela Cerruti. Además aseguró que la estadística de casos de inseguridad “en la Ciudad subió y en la Provincia no”.

El Gobierno acusó a la oposición de hacer un uso electoral del crimen del kiosquero de Ramos Mejía, cuyo caso reabrió el debate en torno a la inseguridad ​en el último tramo rumbo a las elecciones legislativas del domingo.

Este jueves, en conferencia de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti​​ ​aseguró que el Ejecutivo “comprende” el problema de la inseguridad y que se toman medidas en función de buscar una solución a este flagelo, pero reconoció que son “insuficientes”.

“Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia de una familia y el dolor de una familia”, aseguró.

Además, le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta​, al asegurar que la variación de los índices sobre seguridad son mejores en la Provincia que en el territorio porteño.

“Yo podría discutir estadísticas y decir que la estadística de la inseguridad en este momento en la Ciudad de Buenos Aires subió y en la Provincia, no; que son los datos que tenemos hoy concretamente”, manifestó.

Cerruti remarcó que “hoy se anuncia una suba en la Ciudad de Buenos Aires” y que “no sucedió lo mismo en la Provincia, distrito gobernador por Axel Kicillof. Sin embargo, no brindó mayores detalles respecto de a qué anuncio o índice estaba haciendo referencia.

En medio de los cruces entre el oficialismo y la oposición por los índices de inseguridad, atravesados por el trágico hecho del comerciante Roberto Sabo (48), asesinado el domingo mientras atendía su “Drugstore Pato” a 300 metros de la comisaría, el jefe de Gobierno salió a remarcar la gestión porteña.

“En la Ciudad mejoramos la seguridad y bajamos los delitos, incluso algunos que parecían muy difíciles como los motochorros”, expresó Rodríguez Larreta el martes durante un reportaje en radio Metro.

Al tiempo que manifestó su postura respecto a la idea de bajar la edad de imputabilidad, debido a que en el caso del kiosquero asesinado hay implicada una menor de 15 años.

“Hoy un chico puede votar a los 16 años pero no es responsable, ahí hay una contradicción. No es punible de la misma manera que un adulto, pero no quiere decir que no debe ser punible”, señaló. Y pidió un cambio en el Código de Procedimiento Penal, el cual -aseguró- es el que permite las excarcelaciones.

Este jueves, Cerruti también manifestó la postura del Gobierno nacional en torno a esta discusión.

“Quiero corregir al jefe de Gobierno. No es cierto que sean inimputables a los 16 años, debería leer la Ley Penal Juvenil. Tienen tratamiento especial, no van a cárceles comunes, son imputables y de hecho hay 5 mil jóvenes de 16 y 18 años llevando adelante procesos penales y son impotables sin ninguna duda”, manifestó.

“Queremos justicia”, “Roberto presente”, “Asesinos”, fueron las consignas consignas de familiares y vecinos que se movilizaron en Ramos Mejía para reclamar por el crimen de Roberto Sabo (48).

Tras la masiva movilización en reclamo de seguridad, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que las cifras del delito mejoraron en relación a 2019.

“Berni (ministro de Seguridad bonaerense) mostraba ayer las estadísticas. Y cuando lo comparamos con 2019, las estadísticas son mejores. Pero eso no significa que cada crimen o cada delito no sea gravísimo”, aseguró el gobernador durante un acto en Roque Pérez.

La candidata a diputada de Juntos por el Cambio y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue la encargada de salir a responderle al mandatario bonaerense por los datos de la inseguridad y la liberación de presos durante la pandemia.

“No me sorprende, porque es el mismo gobierno que intervino el INDEC cuando no le gustaban las cifras”. Y cuestionó que desde el kirchnerismo “siempre que hay un dato que no les gusta, creen que no midiendo o alterando los datos van a alterar la realidad”.

A días de las elecciones, el debate por la inseguridad se metió en el tramo final de la campaña y mostró las dos caras de la grieta.

Por un lado el Frente de Todos con un cierre que contó con la presencia de Máximo Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: y el jefe de gabinete y referente del peronismo local, Martín Insaurralde en el microestado del Parque Municipal Eva Perón de Lomas de Zamora, el mismo día que se realizaba la marcha por seguridad en Ramos.

Mientras que por el otro lado, Juntos por el Cambio decidió suspender el cierre en medio de los cuestionamientos al Gobierno por la inseguridad tras el crimen del kiosquero en Ramos Mejía. (Clarín)