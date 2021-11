Elecciones 2021: el noticiero de la TV Pública dedicó el 70% de su cobertura a información sobre el Frente de Todos

Según publica La Nación Un estudio sobre el contenido de los segmentos informativos del canal estatal revela un marcado sesgo en favor del oficialismo; las referencias críticas a candidatos de la oposición.

Por: José Crettaz

En las últimas tres semanas, el 70% del tiempo que el noticiero central de la TV Pública destinó a la cobertura de la campaña electoral fue dedicado al oficialista Frente de Todos; el 28% a la oposición de Juntos por el Cambio y menos del 2% restante a las demás fuerzas políticas que competirán por bancas en el Congreso el próximo domingo. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la ONG Transparencia Electoral entre el 18 de octubre y el 5 de noviembre y que tuvo foco en el noticiero central del canal estatal, que se emite de 20 a 21.

Según el relevamiento, las únicas dos veces en las que la cobertura de la coalición opositora de Juntos por el Cambio excedió en tiempo a la del Frente de Todos (el 28 de octubre y el 3 de noviembre) tuvo que ver con la atención puesta en la indagatoria del expresidente Mauricio Macri en el juzgado federal de Dolores y el incidente del micrófono del canal C5N, en los momentos previos de la misma comparecencia judicial.

Los alrededor de 15 minutos que TV Pública Noticias informó -en ese período- sobre otras alternativas electorales fueron la emisión del 2 de noviembre, cuando se incluyeron declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, al que se calificó de “ultraderechista” y “outsider” y al que se vinculó con Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y la del 5 de noviembre, cuando se difundió un acto del candidato del partido Con Vos, Florencio Randazzo.

”El monitoreo de medios es una técnica muy utilizada en la observación electoral internacional, lo hace la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, para dar cuenta del contexto en el que se realiza una elección. Este estudio refleja un grave problema: la confusión entre medio del Estado y medio partidario. Esta confusión es propia de una cultura autoritaria que puede presentar distintos niveles de intensidad. Por ejemplo, Cuba, Venezuela y Nicaragua son un extremo porque criminalizan la actividad opositora. Eso no significa que lo que se advierte en la TV Pública argentina sea un tema menor. Conceptualmente es preocupante porque un medio del Estado debe ser plural y diverso, no puede hostilizar o discriminar a la oposición y eso es lo que demuestra el monitoreo que se realizó”, analizó Leandro Querido, director de Transparencia Electoral.

En la TV Pública no desmintieron los números pero hicieron otra interpretación. “Es importante tener en cuenta que, más allá de lo que se ve en el aire, nuestros equipos de producción invitan a todos y todas. Muchas veces la respuesta es negativa y en otros casos, la respuesta es el silencio. Existen registros de chats de WhatsApp donde quedan demostrados los pedidos de entrevistas con los y las candidatos y candidatas. Algo similar ocurre en Desiguales, un ciclo diario que empezó hace algunas semanas, en el que se ha invitado a todos los sectores con escasa suerte”, explicó Claudio Martínez, director ejecutivo de la TV Pública.

Ante la consulta de LA NACION, la TV Pública informó que en esta campaña “el noticiero sólo produjo dos segmentos con perfil electoralista. El Lado B de los candidatos, una charla distendida sobre gustos y preferencias personales, a la que fueron invitados todos. Los candidatos María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Javier Milei no aceptaron. El otro segmento, que todavía no se emitió, es un ping-pong. A todos los candidatos se les hicieron las mismas preguntas para compilarlas y ponerlos a todos, en igualdad de condiciones, respondiendo sobre los mismos temas. De los candidatos bonaerenses no aceptó Santilli y de los porteños, Vidal, que asegura tener la agenda ajustada”, explicaron.

TV Pública Noticias, edición central, es conducida por los periodistas Gabriela Previtera y Ariel Senosiain, y tiene un rating promedio de 0,5, lo que equivale a unos 50.000 televidentes en el área metropolitana de Buenos Aires. El actual gerente de noticias de la emisora es Albino Aguirre.

La TV Pública pertenece a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), empresa presidida por Rosario Lufrano. Según el artículo 121 de la ley de medios audiovisuales de 2009, que creó esa compañía en la órbita del Poder Ejecutivo, entre los objetivos del canal y la radio estatales están “respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico” y “garantizar el derecho a la información de todos los habitantes”.

El canal del Estado nacional no tiene demasiados antecedentes de pluralismo informativo, ni remotos ni recientes. El flamante libro de Natalí Schejtman Pantalla partida, 70 años de política y televisión en Canal 7, cita un informe de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2013, que enumeró las fuentes parlamentarias utilizadas en los noticieros. “En el tiempo monitoreado, la TV Pública utilizó un 57,3% de fuentes oficialistas [cantidad de voces consultadas] y un 39,8% de opositoras. El porcentaje del tiempo dedicado al oficialismo fue del 67,6%. El tiempo restante se lo dividía una quincena de partidos”, se indicó en el libro.

Un relevamiento realizado por el equipo de Hernán Lombardi, extitular del entonces Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y actual candidato a diputado de la oposición de Juntos en la provincia de Buenos Aires, indicó que en la información política del noticiero del canal estatal en junio de 2020 el 68,81% de las notas fueron dedicadas al Frente de Todos y el 14,69, a la oposición (sin distinguir partidos).

“Dentro de las notas dedicadas a la oposición, la mayoría tuvieron que ver con los resultados de la pandemia y el accionar del Gobierno de la Ciudad”, indicó aquel trabajo.

Transparencia Electoral es una organización dedicada a la observación electoral en América Latina. En los últimos años integró misiones de observación en más de 20 países. Durante la pandemia, participó de los procesos electorales en Estados Unidos, Ecuador, Dominicana, Brasil, Perú, El Salvador, México y Chile. (La Nación)