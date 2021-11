LAS PERSPECTIVAS DE QUE YCRT VUELVA A PRODUCIR DE MANERA NORMAL ESTÁ CADA VEZ MÁS LEJOS. ATE INTIMA Y PARA, LA INTERVENCIÓN NO DA RESPUESTAS Y NACIÓN HACE SILENCIO

Como venimos informando, YCRT, aún en plena conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, está con producción detenida, pues luego del accidente del minero Godoy ATE encontró la fórmula para restablecer el conflicto, reinstalar el quite de colaboración y presionar a la nueva Intervención para que cumpla los que en algún acuerdo entre las partes, durante la jefatura de Aníbal Fernández se firmó y nunca cumplió.

Por este motivo hoy 11 de noviembre, ATE Río Turbio, a través de su Secretario General Walter Ramos, elevó una nota al Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, un recurso que utiliza ante la falta de respuesta de la intervención del yacimiento, en la cual le reclama que el 19 de octubre pasado y con la participación de ese Ministerio, YCRT y ATE se firmó un acuerdo con 12 puntos los cuales estaba determinado que se cumplirían de manera inmediata, cosa que nunca sucedió.

Señala Ramos en la nota al Ministro, “Lamentablemente la empresa me transmitió via telefónica que decidió unilateralmente, no dar cumplimiento con el primer punto del acta ut supra mencionada que citamos a continuación…” La empresa propone abonar a todos los agentes comprendidos en el Convenio Colectivo de la Asociación Trabajadores del Estado, la suma de veinte mil pesos ($20.000) a cuenta del rubro comprensivo Bonificación Anual Extraordinaria y la suma de diez mil pesos ($10.000) a cuenta del rubro comprensivo pasajes, tanto por derecho corresponda. Por ello la empresa convocara al sindicato a conformar una mesa de trabajo que se integrara por: un representante gremial, un representante de la Gerencia de Asuntos Juridicos, un representante de la Gerencia de RRHH y un representante de la Gerencia General de la Administración y finanzas, que comenzara de manera inmediata y conjunta a determinar la deuda exigible…”.

Y le pide a la cartera laboral que interceda para exigirle a la intervención que de cumplimiento y tome las acciones administrativas correspondientes para que la Intervención cumpla lo acordado.

Pero al misiva no es solamente enunciativa, sino extorsiva. Pues le advierte al Ministro de Trabajo de la Nación que si no se da curso a la solicitud, ATE aplicará todas las medidas legales, administrativas y “sindicales” que estime corresponder. Esto, en la lectura gremial es: o cumplen o el paro será por tiempo indeterminado.

Ante este panorama y de acuerdo a lo que podemos evaluar de lo aportado por nuestras fuentes en YCRT, el yacimiento tiene muy pocas posibilidades de restablecer su producción plena, porque los conflictos planteados por ATE no cesarán en virtud de que la Intervención “está imposibilitadas por razones económicas-financieras y políticas, de asumir una erogación del tipo que exige el gremio”, indicó la fuente quien recordó que la crisis económica que atraviesa al país, poner a YCRT ante una verdad insoslayable: la empresa hace al menos dos años que no produce y es un lastre para el gobierno nacional, de donde ha salido la decisión de no poner los escasos fondos que hay en el país, en un yacimiento que hace muchos años no está a la altura del capital que insume.

Con esta falta absoluta de criterio empresarial, YCRT está muy lejos de empezar a producir y solo por ser una empresa estatal, donde se trabaje o no, los millonarios fondos para pagar los gastos corrientes y de salarios seguirán llegando sin ninguna otra contraprestación exigida a cambio, como ocurriría en el sector privado o en cualquier empresa estatal de un país serio, donde al trabajador se le exija productividad, se cumplan los acuerdos y no sea usada políticamente por los sindicatos ni por partidos políticos, como ocurrió siempre y sigue ocurriendo en la carbonífera de Río Turbio. (Agencia OPI Santa Cruz)