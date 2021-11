Estados Unidos: un periodista de Fox se burló de la propuesta argentina de canjear acciones climáticas por deuda

Según publica Clarín El analista Tucker Carlson ironizó sobre la idea que expuso Alberto Fernández en la cumbre de Glasgow.

Más allá de casi no haber contado con público presencial durante su exposición en la Cumbre de Cambio Climático (COP26) de Glasgow, Alberto Fernández llegó con su novedosa propuesta al prime time de la televisión de Estados Unidos.

El Presidente había sugerido “el canje de deuda por acción climática”, y su particular idea despertó la burla de Tucker Carlson, conductor de Fox News.

Ante una audiencia de alrededor de 3 millones de personas, el analista político se armó con su habitual estilo irónico y comenzó: “Leí un artículo divertido en Bloomberg el otro día. Aparentemente, Argentina se ha ofrecido a pagar a sus acreedores con algo llamado ‘acción climática'”.

“Hace varios años, Argentina le dejó de pagar una deuda de 46.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Ahora, el presidente del país ha propuesto vincular el pago de esa deuda con ‘inversiones esenciales en infraestructura verde’. En otras palabras, construyendo cosas en su propio país, pero por las razones correctas”, prosiguió.

Luego, reflexionó: “Entonces, preocuparse repentinamente por el calentamiento global es una especie de moneda de curso legal. Si le importa lo suficiente, puede saldar sus deudas con él”.

“Ahora bien, nuestros espectadores más cínicos probablemente se rían por lo bajo al escuchar esto. ‘Caramba, Argentina’, podrían pensar. ‘Eso es original, respeto tu jugada’. Y sí, es impresionante al estilo de un tahúr gitano, tahúr que juega al trile por dinero. Argentina sí que tiene labia”, disparó Carlson.

A continuación, les propuso a los televidentes, siempre en su tono ácido, una “acción” que los podría beneficiar.

“No hay ninguna razón por la que no puedas participar también en la acción. El hecho de que no seas un país latinoamericano en bancarrota no significa que no puedas pagar tus deudas con virtud. Entonces, ¿qué tal esto? El resto de nosotros nos comprometeremos, en contratos legalmente vinculantes notariados, a no volar nuestros aviones privados a Europa durante todo un año calendario. A cambio de esa promesa, estamos exentos de impuestos federales. No va a ser fácil. Intenta ir a Florencia en autocar”, lanzó el analista.

El Tucker Carlson Tonight, conducido por el californiano de 52 años, se emite de lunes a viernes a las 20 de Estados Unidos. Además, lunes, miércoles y viernes, conduce un programa de entrevistas llamado Tucker Carlson Today.

La propuesta de Alberto Fernández

“Promovemos el canje de deuda por acción climática. Necesitamos diseñar mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos e instalar el concepto de deuda ambiental”, expresó el presidente argentino en la Cumbre de Cambio Climático (COP26) de Glasgow.

De todos modos, no fue su única idea “revolucionaria”, ya que incluso involucró un nuevo modo de utilizar los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional.

“Hago un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en un instrumento eficaz que nos permita canalizar los Derechos Especiales de Giro para el desarrollo sostenible. En el caso de América Latina y el Caribe, la canalización de estos recursos hacia la banca regional de desarrollo es clave para apalancar la transición tecnológica necesaria para revertir una dinámica preocupante que hoy es evidente para todos”, expuso ante muy pocas personas en un salón semivacío. (Clarín)