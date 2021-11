SE LLEVÓ A CABO EN LA CÁMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA, LA AUDIENCIA PARA DEFINIR LA COMPETENCIA EN LA CAUSA SOBRE LA DESAPARICIÓN DE MARCELA LÓPEZ

Jorge Trevotich junto a Rocío González en Comodoro Rivadavia

Con 24 horas de aplazamiento por parte de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a cargo del juez Javier Leal Ibarra, inicialmente pautada para ayer a las 10:00hs y aplazada hasta hoy viernes a la misma hora, se llevó a cabo la Audiencia entre la querella y la fiscalía del caso Marcela López, donde las partes fueron convocadas para establecer si existen fundamentos suficientes como para que la Justicia Federal tome a su cargo la intervención en el caso de la desaparición de la mujer desaparecida en Río Gallegos.

Recordemos que todo se inicia cuando el abogado de la familia Jorge Trevotich, realizó un pedido formal en el Juzgado Federal de Río Gallegos y el Juez Claudio Vázquez rechazó la posibilidad de que la causa sea tramitada ante ese fuero. A partir de allí la querella apeló y tomó intervención la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro y fijó una audiencia que se llevó a cabo esta mañana y en la que participaron, la querella y el Fiscal Federal en representación del juzgado federal de esta capital.

OPI entrevistó al abogado Jorge Trevotich, quien viajó en compañía de los hijos de Marcela López a Comodoro Rivadavia y dijo “Tuvimos una audiencia donde explicamos todas las razones que tenemos para demostrar que hay méritos suficientes, basados en pruebas concretas, para que intervenga la justicia Federal”.

La apreciación del abogado querellante fue muy positiva, en relación a las formas y especialmente a la actitud que el titular del Tribunal Federal tuvo con él y la familia

“La recepción del juez Leal de Ibarra fue muy buena. Nos escuchó con atención y por supuesto no puede emitir opinión por razones obvias, pero lo vimos con muy buena predisposición y dispuesto a atender las razones del caso, cuestión sobre la cual después de haber escuchado a ambas partes, deberá decidir si la justicia Federal tiene o no competencias para actuar, como nosotros lo solicitamos”, señaló el letrado quien dijo “Viajamos toda la noche para estar en esta Audiencia y esperamos que la resolución del juez sea favorable a nuestra posición porque lo que sobran son pruebas para iniciar una investigación seria sobre la desaparición de Marcela”.

Trevotich aclaró que el fiscal federal que viajó en representación del Juzgado de Río Gallegos “… dijo en dos oraciones que no existen pruebas como para considerar la desaparición de Marcela un delito de acción federal. Por supuesto repliqué al fiscal que las pruebas están y con buena voluntad, analizando las pruebas en conjunto, expuse que habría más de un delito federal en el cual se ha incurrido”, aclaró el abogado.

“Yo al alegato del fiscal le respondí que es un prejuzgamiento decir que no hay pruebas si no se investiga previamente. Para determinar si las pruebas que nosotros presentamos son válidas o no, la justicia debe investigar el origen y desarrollo antes de emitir un juicio y descartar de plano el mérito de las pruebas presentadas”, señaló Trevotich, que agregó “Y le dije (al fiscal) que si no es así, estamos igual que con la justicia provincial, la cual se cerró en una hipótesis única y de ahí no se movió a pesar que no consiguieron producir ni una sola prueba que refuerce su única teoría, que es la del suicidio”, concluyó el abogado de la querella.

Como resultado de la Audiencia de hoy, la familia de la desaparecida Marcela López, alberga la esperanza de que la justicia federal de Comodoro decida en un tiempo corto, ordenar que el juzgado Federal se haga cargo de investigar esta causa de manera más integral y completa y seguir todas las pistas existentes, respecto de que la desaparición de Marcela López. Remarcaron que las mismas están vinculada a cuestiones que salen de la órbita del delito común y se enmarcan en cuestiones del narcotráfico o el lavado de dinero donde aparece el delito del secuestro extorsivo, atento a que de las propias palabras de Luis Balado en conversación con Rocío González, la hija de Marcela y tal cual lo publicó OPI, la ex pareja de su madre le dice claramente que no cree en la teoría del suicidio y alega que la mujer fue secuestrada y hace alusión a gente “muy poderosa” y nombra a su sobrino Mario Balado, dueño de la propiedad donde se encontraron dólares termosellados, como el administrador de la familia Kirchner. (Agencia OPI Santa Cruz