VIDAL DIXIT. BUENAS INTENCIONES, SIN SEPARACIÓN EFECTIVA DEL BLOQUE, NADA SOBRE FICHA LIMPIA, ENOJO CON EL FPV PORQUE NO TIENE LUGAR Y NINGUNA AUTOCRÍTICA

El candidato a diputado nacional del SER, el petrolero Claudio Vidal, fue entrevistado por Fm News y ante los micrófonos de la emisora trató de cerrar una idea sobre cómo y por qué oficialmente no va por dentro del Frente de Todos en las elecciones del día domingo.

Tal como establece el teorema de Baglini, se percibe una actitud cómoda y lógica a la hora de criticar y leer lo que nos pasa a los santacruceños, desde una candidatura a legislador, sin embargo Vidal incurre en omisiones clásicasde aquellas personas que son parte de un proceso político poco exitoso y en algún punto, debido a sus propios intereses personales, se ponen a salvaguarda de sus acciones pasadas sin reconocer explícitamente, los errores cometidos, los apoyos expresos a ese proceso que critican y del que son parte directa o indirecta, por cuanto su partido (el SER) es uno de los artífices del triunfo de Alicia Kirchner y de todo lo aprobado por el FPV en la Cámara en estos casi dos año como también de negar al pueblo todo lo que el kirchnerismo decidió votar negativamente, en medio un gobierno provincial lleno de cuestionamientos, manejos poco claros de fondos públicos, ninguneo a gremios y jubilados y generador directo del empobrecimiento del empleado público con sueldos por debajo de la línea de pobreza, etc.

“Hay mucho descreimiento, la gente está defraudada, la gente sabe que desde hace muchos años le mintieron y en la provincia las cosas hace muchos años que las cosas no funcionan” dijo Vidal, dando un pronóstico acertado y muy realista, pero esto parece haberlo adescubierto ahora y no cuando se alió con el kirchnerismo antes del 2019 y ya lo sabía ¿Qué parte de la historia de los casi 30 años de kirchnerismo en Santa Cruz, desconocía Claudio Vidal cuando decidió acompañar a Alicia Kirchner?

“Es inexplicable que en una provincia con tantos recursos pesqueros, petróleo, minerales esté como estamos. Tenemos la posibilidad de generar un programa turístico, todos hablan pero nadie habla de un proyecto provincial” dijo y puso varios ejemplo de desarrollo truncos en Santa Cruz.

Como en la anterior observación nos preguntamos si a la fecha de apoyar a la gobernadora, acompañando la fórmula para que reedite su gobierno, Vidal no sabía que en Santa Cruz hace más de 25 años se dilapidan los recursos, más aún siendo parte de uno de los sectores productivos más importantes de la provincia?

Otras ideas similares que expuso fueron: “Soy de la idea de que todos son responsables de que estemos sumergidos en esta situación con los índices de pobreza y de inflación…. Se estima que va a cerrar en el 56%”, un excelente diagnóstico del titular del SER, solo que el apunte “…todos son responsables…” utiliza mal la conjugación del verbo “ser” (precisamente), porque no se incluye como responsable de este proceso político del oficialismo, al que (repetimos) Vidal y su partido ayudó a dar continuidad, aún sabiendo de su inutilidad para gobernar.

Más adelante y explicando el motivo de la creación de su espacio señaló “Yo no veo a Facundo Prades y a Sergio Acevedo acompañando al gobierno provincial. En el 2019 fuimos parte del FdT, por venir de un gobierno de Macri que aplicó ajustes, despidos, reducción de los salarios, etc. No nos podíamos parar del ese lado. Fuimos en el FdT, pensamos que nos iban a tener en cuenta, que no nos iban a mirar sobre los hombros”.

Esta frase de Vidal encierra ocultamientos, omisiones o medias verdades que la hacen una pequeña mentira. Él no ve a Facundo Prades y Sergio Acevedo acompañar al gobierno provincial, con lo cual hace un recorte sustancial de la historia. Prades durante su intendencia se vio obligado a acompañar a Alicia Kirchner, para obtener las ayudas financieras que necesitaba mensualmente para pagar salarios. De hecho sus dos diputados provinciales, Sergio Bucci y Gerardo Terraz, votaron todo lo que propuso el FPV a mano alzada y es más, Terraz se pasó al krichnerismo y aceptó un cargo en la provincia.

Sergio Acevedo no acompaña al gobierno provincial porque de allí nadie lo llamó. Es el mayor cómplice de la década perdida, un kirchnerista nato que ante la primera llamada de Máximo o Cristina no dudaría en correrpara ponerse a disposición. Es un Massa o un Alberto, solo que mudo, nunca denunció nada y siempre estuvo a la espera del llamado que nunca llegó porque es tan frío, que ni siquiera el kirchnerismo lo quiere para integrar un gobierno propio.

Vidal, entonces en el mismo párrafo pone como excusa de su adhesión al kirchnerismo, la política nefasta de Macri, pero cualquiera con un análisis promedio de la situación nacional y provincial, habría balanceado si por estar en contra de Macri, debía venderse a quienes durante 12 años habían propiciado en la Argentina y en la provincia (más de 20), el mayor robo de la historia, instalándose como los gobiernos más corruptos desde el inicio de la democracia. Es decir, a Vidal se le demuele la excusa, porque nadie le preguntó si antes de Macri, no sabía lo que había pasado en la Argentina?.

Pero finalmente en el mismo párrafo aparece la realidad que en varios informes planteamos. Vidal reconoció que “se fueron del FdT” (cosa que tampoco es verdad, pues oficialmente siguen dentro del bloque del FdT) porque no los tenían en cuenta, pero no por razones ideológicas o diferencias éticas.

Nos cansamos de decir que Vidal era un cuerpo extraño dentro del FPV y más de una vez contamos cómo los Kirchneristas de paladar negro lo veían como una amenaza. El petrolero, un outsider que llegó para crecer políticamente dentro del huevo de la serpiente, no podía prosperar porque nadie, dentro del kirchnerismo crece por decisión propia sino por orden de la autoridad mayor. ¿Tampoco sabía eso Vidal?. Lo dijimos muchas veces, lo explicamos y vaticinamos lo que ocurriría. Sin embargo y a pesar de los anuncios, oficialmente el SER sigue siendo parte del FdT en la Cámara de Diputados, donde no hubo separación de bloques.

Otra de las preguntas que Vidal no respondió concretamente fue cuando lo inquirieron sobre si hablaría con Máximo krichner a lo cual Vidal respondió “dialogo con todos, pero yo no soy levantamano de alguien. Amo la provincia, puede ser fuerte y pujante. No voy a acompañar a ningún proyecto en contra de la provincia”.

Vidal siempre habló con Máximo Kirchner. Pero en realidad lo que a él se le preguntaba era si iba a obedecer a Máximo, no si va anegarle una charla protocolar. Una manera de explicar por el absurdo, algo que es más fácil de responderd diciendo si va a responder o no a las órdenes del hijo de CFK.

Otro tema que Claudio Vidal no respondió, fue cuando la conductora le preguntó sobre su posición sobre el proyecto de Ficha Limpia. Allí Vidal dijo:

“Es algo que hay que analizarlo bien, creo que merece ser analizado como corresponde, me parece que hay que modificar también, la forma de plantear los proyectos, muchas veces son proyectos individuales que no son consensuados con el espacio, con la población…” .

Claramente Vidal evitó responder con lo que correspondía. Un si o un no. Comenzó a guitarrear en falacias hasta podríamos decir, descoordinadas del tema principal. Esto pone en claro que el petrolero, al igual que sus pares del FdT, no quiere saber nada de la condición de ficha limpia para quienes ingresen a la política ¿Por qué será?.

“Soy peronista y voy a morir peronista pero del peronismo que creaba fábricas, de los que realmente queremos trabajar para salir adelante. En los últimos años, los dos extremos, se pelean para la tribuna pero después acuerdan por debajo de la mesa”, aludió Claudio Vidal reafirmando que como Belloni o antes Peralta, cuando el discurso les conviene son “peronistas”, pero finalmente termina aliándose, identificándose y colaborando con el kirchnerismo. De hecho, esclavo de sus propias palabra Vidal debería haber sido repreguntado respecto de que si como él dice, es peronista del peronismo que creaba fábricas, cuál es su explicación para aliarse con un gobierno que en 12 años anteriores no solo no creó una sola fábrica, sino se encargó de cerrar emprendimientos privados y robarse un PBI con la corrupción desplegada ¿Esto tampoco lo sabía Vidal? ¿Lo descubrió ahora, en el 2021?.

Y una de las últimas frases que nos llamó la atención de las declaraciones del titular del SER fue cuando, en su afán por criticars la política del kirchnerismo desplegada en Santa Cruz, por parte del gobierno de Alicia Kirchner (de quien se cuidó en no nombrar a ldo largo de su discurso) dijo:

“A esos intendentesn que se han dedicado a presionar a los trabajddores municipales, a las personas que reciben un plan, los obligaron a no participar en este espacio y les prohíben opinar distintos, se están equivocando” y como en otros órdenes Vidal tiene absoluta razón; solo que debería opinar sobre “su intendente”, el jefe comunal de 28 de Noviembre, Fernando Españón, cuestionado y denunciado por empleados municipales los cinco concejales de la localidad que hasta han pedido su destitución, un intendente denunciado por autoritario, golpeador y corrupto, con una administración cerrada, obtusa y antidemocrática, como consta en las denuncias del Concejo Deliberante a pleno, por negarle al Cuerpo los recursos para el funcionamiento democrático de la institución legislativa.

En esto también Vidal tiene razón, pero en la práctica su propio ensayo político en la cuenca, incumple todo; de la misma manera que en la Cámara de Diputados sus cuatro legisladores han sido apóstoles en estod dos años, de todas y cada una de las posiciones política del FPV, sin diferenciarse de nada con ellos. Por todo lo dicho, Vidal habla con la verdad y actúa de manera exactamente contraria a lo que dice.Una constante de la política provincial y nacional. Cada uno debe interpretar lo que la gente de la política dice y compararla con lo que ha hecho o hace en la actualidad. Es la única forma de saber si dicen la verdad, o mienten, como en la mayoría de los casos. (Agencia OPI Santa Cruz)