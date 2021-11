Cuadernos de las Coimas: la Justicia de Suiza preguntó si mantiene embargadas cuentas de argentinos procesados

Según publica Clarín Advirtió que se debe actualizar el pedido o vencerá el 17 de diciembre. Había una cuenta embargada del empresario Carlos Wagner, entre otras.

Por: Daniel Santoro

La Justicia de Suiza preguntó a la Argentina si las cuentas bloqueadas en sus bancos, entre ellas la del ex presidente de la cámara de la construcción Carlos Wagner, en la causa de los Cuadernos de las Coimas deben seguir congeladas o se las puede liberar.

En un exhorto enviado a la Cancillería y entregado al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Carlos Stornelli, se solicita que se informe antes del 17 de diciembre la justicia argentina confirme si deben seguir congeladas o de lo contrario perderán ese status, informaron fuentes judiciales a Clarín.

Además de ese juez y fiscal de instrucción, deberá opinar el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) que tiene la causa elevada a juicio oral desde el 2019 y la fiscal de juicio Fabiana León. El TOF 7 está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli

El exhorto se refiere a la causa 9608/2018 caratulada “Cristina Elisabet Fernández y otros por asociación ilícita”, conocida como la de los cuadernos por Oscar Centeno, el ex chofer del ex secretario de Coordinación, Roberto Baratta. El documento también afirma que la asociación ilícita habría estado integrada por Baratta, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, entre otros.

En esa causa, donde se probó el pago de coimas por más de 100 millones de dólares, hay 172 personas procesadas. Del total de procesados hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros. Entre todos ellos hay 31 “arrepentidos”.

El juez Claudio Bonadio, antes de morir en febrero del 2020, había ordenado el embargo de una cuenta suiza con 20 millones de dólares a nombre Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, quien aportó datos clave sobre el circuito de las coimas en carácter de arrepentido.

Se trata del primer hallazgo de dinero sospechado de provenir de la corrupción en el reparto de obra pública durante el kirchnerismo. En Suiza podría haber dinero de otros procesados.

Bonadio, a cargo de la causa, había ordenado que se trabara el embargo ante las autoridades suizas como una medida preventiva para congelar los activos del empresario.

Wagner, dueño de la constructora Esuco SA, se había convertido en uno de los imputados colaboradores y obtuvo su libertad después de estar detenido una semana. Durante una extensa declaración contó como funcionó “el sistema de la obra pública” que pagaba “un retorno del 10 al 20% a la política” del kirchnerismo, que “otorgaba obras de ingeniería civil” mayoritariamente.

Apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, según la Justicia, cerca de 200 millones de dólares en sobornos durante diez años, fue el primero del sector en admitir “pago de coimas” y contó cómo funcionaba la “cartelización de la obra pública”.

Según trascendió, el ex titular de la Cámara de la Construcción no sólo organizaba el reparto de contratos, sino que oficiaba de garante si alguno de los empresarios no pagaba los sobornos acordados.

Voceros del empresario, el arrepentido clave en la causa que involucra a Cristina Kirchner y a ex funcionarios K, enviaron un comunicado en el que señalan que “en referencia al embargo que dictó la Justicia de una cuenta en Suiza donde se da a entender que el dinero proviene de fondos espurios, el Ingeniero Carlos Enrique Wagner quiere aclarar que se trata de una cuenta con fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la AFIP e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos”. (Clarín)