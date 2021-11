En Tierra del Fuego ganó el kirchnerismo con fuertes críticas de la oposición por los fondos dilapidados en campaña

(Por: Sebastián Otero para OPI TdF) – En la provincia de Tierra del Fuego el Frente de Todos se impuso por el 39,7% sobre Juntos por el Cambio con 28,9% y Somos Fueguinos con el 16.1%.

El resultado desató la euforia de los representantes K en la provincia más austral, encabezados por la ex gobernadora Rosana Bertone, quien no se pierde la oportunidad de subirse al carro de triunfo, especialmente cualquiera que le permita no salir del ojo de la tormenta política y de los medios.

La diputada nacional K, reivindicó el triunfo del FdT en Tierra del Fuego y dijo que fue al respuesta “a un gobierno nacional que defiende la industria”. Obviamente, la legisladora hizo un paréntesis sobre cómo y de qué manera Alberto Fernández ayudó a Tierra del Fuego, cuando cierran textiles, fábricas de ensamblado electrónico y hasta se puso en duda la continuidad de los beneficios fiscales.

El presidente del radicalismo fueguino, Alejandro Vernet, criticando la campaña desplegada por el gobierno provincial y nacional, por su parte dijo por Radio Universidad “Les ha dado resultado para ganar pero hay que seguir gobernando, y el gobierno fueguino no recibió ATN pero sí fondos para un montón de obras que hoy están en ejecución. Llegó mucha más plata de la que correspondía por coparticipación y de hecho Tierra del Fuego tiene pedidos de adelantos de fondos de coparticipación en los últimos seis meses. Es decir que no han venido ATN pero sí adelantos de coparticipación. Terminada la elección tenemos que empezar a vivir con lo nuestro y vamos a ver si alcanza, con el gasto que tiene el Estado, y si la nación sigue asistiendo como lo estuvo haciendo en función del proceso electoral”. (Agencia OPI TdF)