Miguel Angel Pichetto le respondió a Eugenio Zaffaroni: “¿En qué mundo vive?”

El doctor Zaffaroni en lugar de quedarse tranquilo en su casa dice tonterías", afirmó el ex senador. Además calificó como "un cuento de infantes" el discurso del Presidente en el Día de la Militancia.

Miguel Angel Pichetto no tuvo medias tintas al opinar sobre las recientes declaraciones del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que “el domingo se salvó la democracia de una nueva versión de Golpe de Estado”, al apuntar que desde Juntos por el Cambio esperaban ganar por una diferencia holgada “para que se produzca un desastre que obligara al Gobierno a adelantar las elecciones”.

“Es un disparate”, disparó el ex senador en forma tajante en declaraciones a LN+ tras escuchar lo afirmado por el ex ministro del máximo tribunal.

Pero no se quedó con esa definición y le dedicó una chicana a Zaffaroni. “Los años siempre a uno le van pegando y por ahi van deteriorando las neuronas, pero esto es un disparate”, insistió.

“El domingo ha habido una consolidación de la democracia. Hasta rescato de algún modo la transparencia del comicio, el rol del ministro del Interior. ¿En qué mundo vive, Zaffaroni? ¿Es un mundo imaginario? Es el mismo que construyen diciendo que cuando perdieron ganaron”, agregó.

Además, Pichetto indicó que “el doctor Zaffaroni en lugar de quedarse tranquilo en su casa, un hombre que ya pasó por la Corte, dice estas tonterías y las dice para que se reproduzcan”.

Pichetto también fustigó al presidente Alberto Fernández, que durante el acto por el Día de la Militancia había expresado que “el triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido”

“Hay una diferencia tremenda entre ganar y perder. Si ganás tenés el poder o aspirás a tenerlo y si perdés no lo tenés, es tan elemental”, respondió el ex jefe de la bancada peronista en el Senado.

Al evaluar el discurso triunfalista del presidente, Pichetto no dudó en afirmar que “es un cuento para infantes”. “No sé qué quieren construir, libros de autoayuda”, chicaneó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

En este contexto, Pichetto también cargó contra el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, y su presencia en el acto de este miércoles en la Plaza de Mayo.

“Ahí estaba Gustavo Beliz con la cara tapada seguramente asesorándolo (al Presidente). Siempre está oculto, y además está el asesoramiento espiritual de Beliz, el joven laico que está siempre detrás del Vaticano y la Iglesia”, dijo. Para Pichetto, Beliz es “un hombre influyente que construye mensajes, pero que siempre está en la oscuridad”.

Sin embargo, el ex senador instó a no subestimar al Gobierno porque “alguna inteligencia hay”. Y señaló que Alberto Fernández y el kirchnerismo “buscan construir un relato para decirle a la sociedad: ‘no perdimos, empatamos, seguimos gobernando, no vamos a hacer un diálogo con Macri'”. “Es como decir que Juntos por el Cambio rechazará dialogar porque está la vicepresidenta en el Senado”, agregó.

Sobre la intención del Gobierno de convocar a un diálogo con la oposición sin la presencia de Mauricio Macri, Pichetto respondió que “eso es absurdo”. Y ahí le envió un mensaje a Javier Milei, el diputado electo por La Libertad Avanza.

“Es un absurdo pensar un acuerdo sin Macri, es lo mismo que dejar afuera a Javier Milei que viene de un proceso democrático y que sacó casi el 17 % de los votos”, dijo.

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio y la intención de sectores de la coalición opositora de desplazar a Macri del escenario político, el ex senador insistió con que es “un error”.

“Un ex presidente es reconocido, es un sujeto político reconocido en todo el país. Macri sigue siendo un sujeto activo en el marco de la política. Actuó con mucha dignidad, con mucha responsabilidad y cuando lo convocaron estuvo en los actos, acompañó el festejo que debería haber sido más vigoroso porque habíamos ganado con el 47 % de los votos”, expresó.

Incluso, Pichetto remarcó que el ex presidente "tendría que haber dicho unas palabras porque la fuerza Pro es una creación de Macri, tendría que haber saludado a todos los candidatos del país porque había que darle un componente federal al triunfo porque había sido arrollador en toda la Argentina".