CONCEJAL DE RÍO GALLEGOS SE FUE DE GIRA CON CUATRO AGENTES Y UN GASTO DE 650 MIL PESOS PARA “PROMOCIONAR EL 136 ANIVERSARIO” DE LA CIUDAD

La presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Paola Costa (FPV) se ausentó de la capital provincial junto con cuatro agentes/colaboradores suyos, para iniciar una gira de 13 días en localidades de Santa cruz y de la provincia de Chubut “…con el objetivo es invitar a los vecinos de las distintas localidades de la región patagónica a participar de este Festival, que pretende celebrar un aniversario más de la capital santacruceña y producir una reactivación económica para todos los sectores de nuestra comunidad”, indica la Municipalidad de Río Gallegos en su muro donde ser agrega: “Un gran camión difundirá la llegada de artistas de primer nivel como Camilo, Tini, Abel Pintos, La Konga, L-Gante, Rodrigo Tapari, Los Tekis, entre otros”.

Viáticos

El intendente Pablo Grasso el 2 de agosto 2021, elevó al Cd el Expte. N.° 2892-21 Dec Nº 2968 denominado “REGIMEN PARA EL OTORGAMINETO Y LIQUIDACION DE LA COMPENSACION POR VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD”, en el cual establece nuevos valores para las autoridades y agentes municipales y/o del CD, el cual queda de la siguiente manera:

Artículo 4º – “Se tomará como indice para el cálculo del viático diario, el valor equivalente a un (1) litro de Combustible Diesel de boca de expendio de estación de servicio en la ciudad de Río Gallegos”.

Y el pago de los mismos, de acuerdo a esta valoración asignada es el siguiente:

El valor del viatico diario dentro del territorio provincial y nacional se regirá por la siguiente escala:

MODULO I: Intendente, Presidente H.C.D, Secretarios Municipales, Secretario General H.C.D., Directores Generales, cien (100) Litros de Combustible Diésel.

MODULO II: Demás agentes, ochenta (80) Litros de Combustible Diesel.

Y concluye: “El valor del viatico diario fuera del territorio nacional se calculará multiplicando los valores obtenidos según lo establecido según el destino de acuerdo a los siguientes coeficientes:

Países América del Sur y Central: 3

Países América Norte: 4

Otros países: 5”

La oposición votó en contra la aprobación de esta escala de viáticos, pero el FPV impuso su mayoría y así quedó consolidado.

Los gastos del viaje

En ese marco, la titular del CD produjo un gasto total al erario público de $ 647.000,00 que cubren los viáticos diarios los cuales, en su caso personal, equivalen a $ 9.960,00 por día y un total de $ 129.480,00 por los 13 días.

Sus acompañantes cobran un viático de $ 7.968,00 diarios cada uno x 13 días, a razón de $ 103.584,00 por cada agente, lo cual suma un total de $ 414.336,00.

Todos los viáticos sumados arrojan, solo en costo por los 13 días de toda la comitiva, la suma de $ 543.816,00 más un total de movilidad de $ 103.184,00, totalizan los $ 647.000,00 de la erogación municipal.

Los concejales de la oposición elevaron nota al Vicepresidente 1º del CD Leonardo Fuhr, pidiendo detalles del viaje e información del presupuesto asignado para esta comisión. Nadie respondió al requerimiento.

El argumento

En el muro de face municipal la presidente del CD Paola Costa, “explicó” el objteivo del viaje, que partió desde Río Gallegos con destino a Chubut.

“Se entregará folletería y haremos reuniones con los intendentes y directores de turismo para comentarles las actividades que se realizarán en el 136 Aniversario” dijo Costa quien tiene previsto llegar a Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew y agregó “también se trabajará en la difusión de los espacios culturales y naturales con el objetivo de fomentar el turismo. Es muy importante difundir todas las actividades que habrán esa semana y los atractivos turísticos que tenemos para disfrutar todos los días”, explicando el propósito por el cual partieron desde Río Gallegos ella, cuatro agentes y ocho promotoras, personal del CD de esta ciudad.

El camión que sale de gira por las localidades del sur – Foto: Prensa Municipalidad de Río Gallegos

¿Hay plata?, gastemos

Sin duda y a consideración del concejal de la oposición, Pedro Muñoz, los gastos en los cuales incurre el intendente Pablo Grasso son innecesarios y no están de acuerdo a la situación financiera que planteó el Secretario de Hacienda del municipio, Diego Robles, cuando fue al Concejo Deliberante a explicar el presupuesto, del cual no dio detalles ni explicación.

“Es una vergüenza que gasten casi un millón de pesos en una actividad sin sentido, que no está transparentada, el intendente no dio explicación alguna a pesar de habérselo pedido ni aclaró los números finales de esta gira sin sentido a Chubut”, señaló el edil y agregó “Además, el intendente no quiere dar ningún número de cómo se costea todo esto, si hay aportes del Consejo Federal de Inversiones, parte de la provincia y otra del sector privado… no dicen nada, no transparentan nada y pretenden que creamos que este gasto increíble que hacen para el aniversario de la ciudad, se justifica en plena crisis, saliendo de la pandemia y cuando aprobaron sobre tablas un presupuesto de casi 11 mil millones de pesos, cerrado, sin detalles, sin explicaciones y con aumentos fenomenales de tasas, impuestos y contribuciones que en algunos casos superan el 100% para los vecinos y los comerciantes de Gallegos que deben aportar los fondos para que el intendente los administre y no los tire en un festival de la magnitud que organizó para estos días”, concluyó el concejal. (Agencia OPI Santa Cruz)