Daniel Gollan pidió la reelección de Axel Kicillof: “Se necesitan 8 años como mínimo”

Según publica Clarín El diputado electo y exministro de Salud bonaerense instaló al gobernador de cara a 2023. Por qué festejó la vacunación de Javier Milei.

Daniel Gollan consideró este martes que Axel Kicillof necesita un período más como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para terminar de solucionar los “problemas estructurales” que existen “hace décadas”.

El diputado electo del Frente de Todos manifestó además que la provincia a la que representará en el Congreso a partir de diciembre debe constituirse en “la locomotora” que traccione al resto del país “Me encantaría (que Kicillof siga otros cuatro años) para cambiar los déficit estructurales que llevan décadas. Se necesitan 8 años como mínimo”, diagnosticó el ex ministro de Salud bonaerense, en una entrevista que concedió al canal A24.

En esa dirección, señaló que es una provincia que “tiene un potencial impresionante”, aunque aclaró que presenta “enormes deficiencias a corregir, porque hay inequidades de todo tipo en una provincia heterogénea”.

“Pensamos que es la locomotora que debe llevar al país”, recalcó, al tiempo que advirtió que más temprano que tarde se producirá en ese distrito “un relanzamiento de todos los proyectos que se iban a hacer antes de la pandemia”.

“La Provincia está despegando. En términos de exportaciones los números son extraordinarios”, destacó Gollan.

Por otro lado, se refirió a su reciente consagración como diputado electo, como parte de la lista que encabezó Victoria Tolosa Paz. “Si me preguntás por qué me eligieron, no sé. Pero hace 52 años que milito y no es haber sido ministro de la Provincia”, separó los tantos.

“Soy alguien que jamás sacó los pies del plato en cuanto a ser leal a una idea, con aciertos y errores, pero leal. Me parece que se tuvo en cuenta esto, no solo ser ministro”, expresó, aunque también aceptó que “había un nivel de conocimiento por la pandemia y seguramente influyó”.

Sobre la postura oficialista de tomar como una victoria un resultado que matemáticamente fue adverso, Gollan indicó: “La derrota implica bajar los brazos y no seguir peleando. Uno puede perder cualquier cosa, pero si te derrotan es que perdiste la voluntad de seguir luchando”.

“Lo tomamos con una especie de bandera y seguimos al día siguiente con el doble de fuerza, por más que perdamos una elección. Es cuestión de meterle un poco de mística, que se necesita en los partidos políticos. En ese sentido estaba dicho”, aclaró.

En una nota en la que atravesó distintas temáticas, Gollan habló además sobre la salida de Ginés González García, ex ministro de Salud, en el marco del vacunatorio VIP.

“Por hacer un acto bueno, en función de que era gente mayor de edad la que estaba en el grupo, hizo algo que estaba indebido. No creo que haya tenido una mala voluntad. No debió hacerlo, claramente. En su momento se reconoció y el Presidente lo apartó de su cargo”, recordó.

Ante la noticia, celebró que su futuro compañero en la Cámara baja, Javier Milei, se haya vacunado.

“A mí me parece bárbaro que Milei se vacune. Si logramos llegar a un 85 o 90 por ciento de inmunización, cuando llegue el frío la cantidad de fallecidos va a quedar muy baja”, dijo Gollan, sin soltar su mirada sanitarista.



“Platita” y “periodismo serio”

Gollan exteriorizó su “repudio a cualquier acto de violencia”, como el ataque que sufrió Clarín. Pero, al mismo tiempo, criticó al periodismo que “inclina la cancha”, pero tiró la pelota afuera al intentar desligarse de responsabilidades por el famoso “plan platita”.

“Se produjo una fake news sobre mí, sobre la cual se hizo una construcción mediática en relación a la ‘platita’”, acusó. Luego, derivó la responsabilidad del término que se metió en las entrañas de la campaña para las elecciones legislativas, a una charla entre jubilados. En su primera versión, era una vecina.

Al respecto, repasó: “Fue en un reportaje donde me pidieron que diga qué escuchaba de la gente, y cuando llegamos al tema de la foto (del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en tiempos de cuarentena estricta) conté lo que escuché en una reunión con jubilados, entre dos personas. El título era ‘Gollan dice que una señora le dijo eso’”.

“Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos empezar a encontrarnos de nuevo y dirimir estas cosas, es plantear un periodismo que sea más serio en este sentido”, añadió, como especialista en el tema.

“No se puede mentir así, es romper el propio código del periodista que me pidió relatar el hecho y no mi opinión”, cuestionó Gollan. Y completó: “Uno tiene ganas de no hablar, aunque no voy a dejar de hacerlo”.

Gollan no entendió que el peso de sus palabras fueron la definición perfecta para lo que luego gobernadores e intendentes instalaron como plan para inyectar dinero en los bolsillos de los votantes, con más o menos disimulo electoral. Lejos de quedar fuera de contexto, su frase de la “platita” fue la que lo definió. (Clarín)