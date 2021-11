EN YCRT QUIEREN ARREGLAR LA PELEA CON ATE, MIENTRAS EL COORDINADOR GENERAL HABLA DE SABOTAJE, QUIERE LIMITAR A SINDICALISTAS, LOS TRATA DE PATOTEROS Y RECONOCE QUE EL YACIMIENTO NO PRODUCE CARBÓN

Este informe es continuidad del iniciado ayer, respecto de los dichos del Coordinador General de YCRT El Ingeniero Eduardo Vilches, quien en la emisora Tiempo de Río Turbio, hizo declaraciones en relación “a un medio extremadamente opositor” (como nosotros), pero a su vez dejó mucha tela para cortar respecto de la posición que tiene la Intervención de YCRT, respecto del largo conflicto que padece el yacimiento con el sindicato de ATE.

En el transcurso de sus declaraciones, Vilches terminó reafirmando todas y cada una de las informaciones que OPI viene aportando a sus lectores en los dos años desde que este gobierno volvió al poder y muchas otras que permanecen en el silencio total de las autoridades de la carbonífera, como, por ejemplo, el hallazgo de documentación de YCRT enterrada y otra tirada al basural, delito flagrante del cual nunca la empresa, ni la justicia ni los medios (que no son extremadamente opositores) dijeron una sola palabra.

Contámelo otra vez

El Coordinador General, jaqueado por el conflicto que impuso ATE con el denominado “quite de colaboración”, medida de fuerza que ha parado virtualmente a YCRT y desesperado por los requerimientos nacionales sobre la productividad, de la cual depende la buena salud presupuestaria del yacimiento, habló de una posible reunión entre él y autoridades gremiales de ATE, especialmente del Secretario General Walter Ramos, pero inmediatamente pidió la separación de José Saravia Secretaria Gremial, quien tiene la obligación de asistir a una mesa de acuerdo del tipo que intenta llevar a cabo la intervención.

Vilches, en el mismo momento en que hablaba de la necesidad de dialogar y encontrar un punto de acuerdo que destrabe el conflicto, negó que sea apropiada la palabra “quite de colaboración”, señalando que en YCRT “nadie colabora”, todos trabajan por un salario, por lo tanto simplificó todo el conflicto en una sola palabra “paro”; y en ese marco dijo que ATE incurre en actos de patoterismo y sabotaje.

Dicho esto, no parecen estas expresiones las más atinadas por parte del Coordinador General, si es que su objetivo es consensuar acciones que le bajen la espuma al largo conflicto que en general se reduce a cuestiones económicas, de seguridad, discusión de francos, participación gremial y de inversión, como lo expresó el propio sindicato.

Pero para ponérsela más difícil al gremio, el propio Vilches pidió la separación del cargo de José Saravia, un hombre elegido democráticamente en su cargo sindical, ante lo cual la Comisión directiva de ATE le pidió a Vilches que no se entrometa en cuestiones internas del gremio y le recordó al Coordinador que la intervención del yacimiento no le permite al sindicato colaborar en la administración y toma de decisiones, lo cual en principio fue parte de los acuerdos iniciales con Aníbal Fernández.

En el curso de la entrevista el funcionario de YCRT advertido de que sus palabras podrían caer mal y hacer más daño todavía, reconoció que “no todo ATE es lo mismo” y dijo que hay un grupo de ellos impulsores de los paros y eso debe resolverse por razones de seguridad, tratando de ganarle por el lado emocional al sindicato, aludiendo a la necesidad de llegar a un acuerdo que levante el paro para que el día 4 de diciembre “las esposas, novias, hermanas y madres puedan ingresar a mina”, debido a la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros y único día en el año que se permite el ingreso de mujeres a los socavones.

Inseguridad ¿Una sensación?

El Ingeniero Vilches contrarrestando uno de los principales argumento de ATE sobre la falta de seguridad en el yacimiento, dijo sin anestesia que “El tema inseguridad es un título” (como la “sensación de inseguridad” de Aníbal) y agregó “No tenemos un listado de problemas a solucionar. Tenemos un problema que tiene personal de seguridad y salvo el último accidente (Godoy) los demás son torceduras de un pie, se bajó del colectivo y resbaló. Esos son los problemas de seguridad que se reclaman en YCRT”, dijo el funcionario minimizando la cuestión, ironizando y adjudicándole a ATE la responsabilidad de extender a temas de seguridad, los pequeños incidentes que padece un operario, inclusive, por propia negligencia.

Pero fue más allá, en el ánimo de fundar sus argumento. Vilches dijo “Estamos fundando un quite de colaboración en base a una serie de hechos que no son comprobables. Y el quite de colaboración no tiene sentido. Están de paro y el paro no lo pueden fundamentar porque faltan cosas del botiquín… y como no son cosas valiosas, no es un robo, es un sabotaje” señaló lapidariamente en alusión a ciertos planteos gremiales sobre faltantes de elementos de primeros auxilios en el yacimiento.

“Los botiquines se reponen diariamente y diariamente se roban las cosas. Cortaron los cables de comunicación dentro de minas. Eso también es un sabotaje, no es un robo de cables. Hay hechos que no tienen otro calificativo. Si yo abro un equipo y tiene 2 cms de aceite y agua y adentro hay arandelas y tuercas, no creo que la gente del pañol guarden ahí las tuercas y arandelas. Es un caso de sabotaje”, afirmó Vilches acusando a ATE de estar detrás de maniobras para impedir el desarrollo normal de la producción de la empresa.

Luego señaló que “Esto es realizado por un grupo mínimo” y dijo estar preocupado porque “esto suele traer consecuencias que supera lo que se quiso hacer” rectificando sobre la marcha al señalar “Por ahí es un tonto cualquiera y no podemos involucrar a todo un sindicato”, dijo, pero ya era tarde, antes de eso apuntó a ATE como el responsable de esta situación de medidas y sabotajes ala empresa.

Inmiscuirse donde no lo llaman

Eduardo Vilches que posiblemente sea muy buen ingeniero pero en comunicación y relaciones humanas está largamente aplazado, según sus propias palabras, le pidió por escrito a ATE que limitara el accionar de José Saravia “A veces Saravia hace un exceso de su condición sindical. El otro día usó la violencia contra 40 nuevos ingresantes, a quienes agredió y hasta les dijo que iba a ir a quemar cubiertas frente a sus casas”, recordó Vilches.

Recordó que el anterior Coordinador General de YCRT, Lucas Gaicerain ya le había cursado por nota a ATE la misma solicitud “… y (ATE) me contestaron con un copy y paste de la libertad sindical, sin contestar nada que tenga que ver con la violencia sindical de Saravia” agregó Vilches quien remató “El patoterismo ya no va, el sindicalismo ya no usa esa modalidad”.

Hasta aquí el Ingeniero Vilches confirmó todos los informes de OPI sobre los motivos por el cual se planteó un paro indeterminado en el tiempo, por parte del sindicato que le ayudó a este gobierno, a asumir la nueva conducción de YCRT.

Es cierto: YCRT no produce nada

Y luego, Vilches en el medio de Río Turbio, reconfirmó lo que tantas veces dijimos cuando informamos que YCRT no produce nada, no saca carbón ni para los requerimientos mínimos, que se está forzando la entrada en servicio de un solo módulo de la usina de 240 Mw, para justificar la descomunal inversión que hacen sin ninguna transparencia y básicamente lo que venimos sosteniendo desde el 2020, referido a que YCRT está imposibilitada de proveer carbón de forma industrial, para el funcionamiento de la usina en la cuenca. Todo esto, lo adelantamos oportunamente y lleva a la Intervención a desesperarse porque desde el gobierno nacional los aprietan exigiéndole una respuesta productiva acorde al presupuesto que insumen y de no cumplimentar la exigencia, el gobierno nacional, ha comenzado a evaluar otras alternativas.

“Tengo la usina 240 prácticamente lista, falta nada. En todo el año YCRT produjo carbón que la usina utilizaría en 20 días. Estamos lejos de la capacidad (de carbón) que necesito y yo a la usina la tengo casi lista. A fines de enero tenemos que estar en prueba, pero luego hay que producir. Por eso con ATE lo tengo que resolver de una u otra forma”, dijo Vilches.

A confesión de parte, relevo de pruebas remarca el dicho y acá Vilches también confirma la información y los análisis nuestros, cuando señalamos la cantidad de dinero público que llegó a YCRT para “compensar” los requerimientos sindicales y la recomposición de beneficios inmerecidos, hacia un sector que hace años no produce absolutamente nada y pide que les restituyan las condiciones salariales y beneficios extraordinarios de hace 10 años atrás.

“Cuanto dinero hubo que traer y repartir, lo hicimos” dijo el Coordinador General con total sinceridad, achacándole a ATE la falta de lealtad y dando muestras de que los funcionarios no sienten que deben rendir cuenta sobre los fondos públicos que manejan.

Lea También: LUCAS GAINCERAIN DE YCRT CONFIRMÓ A OPI EN TODAS SUS NOTAS: DIJO QUE HACE UN AÑO LA EMPRESA NO TRABAJA, NO PRODUCE Y VIVE EL 99% DE FONDOS NACIONALES

“(Lucas) Gaicerain lo trajo y Aníbal también”, dijo refiriéndose a los fondos y luego aclaró “En este momento se trata el presupuesto nacional y en Bs As andan con una tijera a ver de donde recortan. Tenemos a Aníbal como contacto y un sector del dinero para la producción y para poner en marcha la usina”. Esto, lo manifestó en relación a las advertencias del gobierno de Alberto Fernández sobre el recorte de gastos.

Más adelante Vilches reconoció lo que tantas veces dijimos: YCRT no está en condiciones operativas de producir el consumible para la usina de 240 Mw. El yacimiento nunca fue adaptado para extraer la magnitud de carbón que se necesita. Las inversiones que se hicieron, tenían esa justificación, pero los fondos fueron desviados en su gran mayoría a otros destinos desconocidos.

“Se necesita una cantidad de carbón de 55 mil toneladas mensuales, unas 6660 mil toneladas al año, para hacer funcionar un solo módulo”, admitió el Coordinador de YCRT. “Si todo se soluciona (aludiendo al paro), la gente de mina dice que puede duplicar esa capacidad holgadamente extrayendo el carbón necesario para mantener un módulo. Produciendo a 60 dólares el mega por hora, entraría mucho dinero en YCRT, por eso cuando antes entremos en servicio es importante” señaló el ingeniero, aportando una cuota de buenas noticias, pero sin dejar de recordar que desde nación les están pidiendo “resultados” “Nos piden que cumplamos algún objetivo”, dijo Vilches volviendo a confirmarnos en nuestros análisis previos, sobre la inutilidad y falta de metas claras que tiene YCRT, empresa estatal que solo demanda fondos y produce déficit, algo imposible de sostener si eso sucediera en la actividad privada.

Concluyendo: las afirmaciones realizadas por el ingeniero Vilches en el medio radial de la cuenca son paradógicas y contrastantes.

Mientras nos trata de “extremadamente opositores”, solo por contar lo que pasa dentro de las cuatro paredes de YCRT, la vinculación con los sindicatos, las internas, el presupuesto, la inactividad extractiva, la falta de seguridad, lo inadecuado de las instalaciones mineras para producir carbón en las cantidades que exigirá la usina, lo cual no solo se reduce a la capacidad productiva de la extracción propiamente dicha, sino a cuestiones logísticas, de planificación, infraestructura no resuelta (Planta depuradora, deposición de cenizas, acarreo de piedra caliza, etc), reconoce expresamente cada uno de los problemas, tal como lo hizo su antecesor quien se encargaba de negar todo hasta que explotaba el conflicto y los mismos funcionarios de la intervención, lavaban su ropa sucia en algún medio de la cuenca carbonífera, como ahora, que están enojados con ATE e YCRT no les pagan al día, los tratan públicamente de saboteadores, vagos, extorsionadores y manipuladores y por otro lado les piden consensuar un acuerdo para empezar a producir. (Agencia OPI Santa Cruz)