LA QUERELLA EN EL CASO MARCELA LÓPEZ, DESMINTIÓ DE MANERA TAJANTE LA INFORMACIÓN SOBRE LA SUMA DE FUERZAS NACIONALES EN LA BÚSQUEDA DE LA MUJER DESAPARECIDA

(Por: Rubén Lasagno) – Como venimos informando, el día 22 se cumplió seis meses desde la desaparición (sin rastros) de la vecina de Río Gallegos, Marcela López y se ha corroborado el abandono de la búsqueda por parte de la justicia, debido a que desde el juzgado a cargo de la Dra Valeria López Lestón (hoy subrogada por Marcela Quintana) se ha seguido una única hipótesis, que es la del suicidio.

Debido a la enorme repercusión nacional e internacional de esta desaparición en democracia, nada menos que en el territorio político y social del kirchnerismo y en un halo de sospechas de que dicha desaparición podría tener que ver con fuertes vinculaciones políticas, dinero sucio y hasta no se descarta la hipótesis del narcotráfico, por algo “que vio o supo” Marcela López, todo lo que rodea al caso se ha enrarecido, se ha contaminado de sospechas y ha manchado definitivamente a las autoridades encargadas de investigar esta paradigmática desaparición de persona en democracia.

Ante ello, en los últimos días la prensa oficialista “cortó y pegó” una nota enviada por el sector político y/o de la justicia, en relación a que “no se abandonó la investigación por la desaparición de Marcela López”. Y decimos que el texto fue enviado y pegado por los medios de comunicación en la provincia, porque todos pusieron lo mismo. Ninguno de los diarios tuvo la iniciativa editorial de hablar del tema; se lo impusieron. Inclusive si uno repasa las distintas notas, todos usan hasta las mismas frases.

El núcleo de esa información dice que hace dos semanas “…la jueza subrogante Marcela Quintana, encabezó una reunión a la que convocó a distintos organismos para que se reactive la búsqueda de Marcela López. Del encuentro participaron el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro de la Torre y superintendentes de las áreas de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, además del titular de la Fiscalía que interviene en la investigación, Fernando Basanta”.

- Publicidad -

Y señala “En esa oportunidad se definió, entre otras cosas, sumar nuevamente a las fuerzas nacionales para que participen de la búsqueda por agua y por tierra, tal como se hizo desde el comienzo del caso. Asimismo, establecieron avanzar en la elaboración de un plan de trabajo con especialistas en mareas. Fuentes judiciales también apuntaron que, desde el primer momento, la investigación permanece en curso y produciendo pruebas”.

Todo mentira

El abogado Jorge Trevotich, es querellante en la causa y representa a la familia. OPI lo consultó debido a esta “información termosellada” que les llegó a las redacciones de diarios digitales de la provincia y todos repitieron sin matices; y fue lapidario en la respuesta “Es todo una mentira” – dijo el letrado “primero porque la investigación, efectivamente, está detenida hace mucho tiempo y la jueza se ha negado a seguir otra pista que no sea el suicidio desechando todas y cada una de las hipótesis y pruebas que hemos presentado; en segundo lugar todo está pendiente de un fallo de la Justicia Federal que debe determinar si se declara competente tras nuestra Apelación en la Cámara de Comodoro Rivadavia y tercero porque cualquier actividad alrededor de la investigación nos debe ser comunicada previamente como querellantes” y el abogado concluyó “Es evidente que a Marcela no la buscan desde hace tiempo y la única sobrevida que tiene esta causa es que la Justicia Federal se haga cargo de investigar la cantidad de pruebas que hemos aportado, porque es clara la intencionalidad que existe en Santa Cruz por sepultar, silenciar y anular el caso; intentan desactivarlo y para ello, necesitan indefectiblemente, tener el manejo de los tiempos, los recursos y la decisión de decir que se investiga, mientras todos sabemos que desde hace muchos meses no se la busca más a Marcela, a pesar del desesperado pedido de sus hijas, pero aparentemente no alcanzan para conmover ni a las juezas ni a la gobernadora, que son mujeres como Marcela y pretenden estar a la vanguardia de las reivindicaciones de género y defensa de la mujer y la familia”.

Un baño de realidad

OPI consultó a fuentes vinculadas con el poder judicial y el gobierno provincial. De ambos lados dijeron desconocer que esto sea una preocupación, más allá de las repercusiones negativas que puede tener, ante la opinión pública nacional, la noticia de que a Marcela López hace meses que ya no se la busca.

Lo que marcan desde estos sectores es que el gobierno provincial se dio cuenta que no puede permanecer al margen de la preocupación, dado que una desaparición en democracia y en Santa Cruz es absolutamente paradógico y peligroso en términos políticos, teniendo en cuenta que prácticamente ya se ha largado la carrera para la gobernación en el 2023.

La iniciativa de la familia, de hacer presentaciones ante la Justicia Federal, cambió el eje de la estrategia inicial que fue la de silenciar todo y dejar correr el tiempo, como en otros hechos ocurridos en Santa Cruz donde crímenes de todo tipo han quedado en el olvido.

De alguna manera (y esto va a depender de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia) si el juez Leal Ibarra declara la competencia de ese fuero, las investigaciones tendrán alguna posibilidad de sobrevivir al atropello y el silenciamiento, dado que saldrá de la órbita de manipulación directa de la justicia que tiene el poder político, el cual, según el abogado de la familia a instancias de lo dicho por el propio José Luis Balado, estaría directamente involucrado y sería el motivo fundamental del retraso investigativo.

Voces, solo voces como ecos…

Parafraseando en el título del tema musical “una noche fría” del grupo Callejeros, digamos que lo expresado por el gobierno y replicado en los medios locales y de la provincia, son solo “voces” que suenan como ecos, huecos y sin gracia, sin que desde hace mucho, se escuche una palabra, válida, coherente, comprometida y autorizada, sobre esta vergonzosa desaparición de una persona en Río Gallegos, de día y a la vista de todo el mundo, incluyendo de las cámaras privadas, la mayoría de las cuales llegaron a la justicia por iniciativa de Rocío González, la hija de Marcela, por cuanto la jueza nunca tuvo la iniciativa de realizar la búsqueda de imágenes, como hubiera correspondido.

Según las fuentes judiciales de OPI “el gobierno se vio obligado a inventar esta reunión, mencionando la participación de Lisando de la Torre (Ministro de Seguridad), el Fiscal Basanta y “Superintendentes del área Seguridad” (¿?) de la policía por llamado de la jueza Quintana, para salir a marcar posición de que la investigación sigue viva y el gobierno está ocupado, no solo preocupado” y la misma fuente agregó “Fijate que hablan de sumar “a las fuerzas nacionales” y no dicen a cuál ni para qué, ni en qué marco de búsqueda que no sea el de la ría, donde ya se agotó todo con Prefectura Naval” e inmediatamente nuestra calificada fuente remarcó “Con esto que dice el gobierno, está claro que persisten en la idea de que Marcela se ahogó en la ría; si se tiró o la tiraron, eso nunca se va a saber. Sin embargo, centrándose en esta sola hipótesis la jueza gana con el beneficio de la duda. Si el cuerpo de Marcela López nunca apareciera, quienes digan que se tiró al agua por iniciativa propia es tan válida como quienes dicen que no. El problema acá, es que la justicia se niega a seguir otra hipótesis y siguen buscando en el agua” y terminó señalando “es la mejor forma de decir “nosotros buscamos por cielo mar y tierra y no aparece. ¿Qué más quieren que hagamos?”, pero precisamente lo que deben hacer es seguir la pista de que a esta mujer puedan haberla desaparecido por razones vinculadas a cosas que vio y no debía ver y tal vez hasta la amenaza de denunciar a alguien, involucrado en delitos que comprometen a gente del poder”.

Objetivamente, la manifestación del gobierno en los periódico locales que no atinan a realizar el mínimo análisis de lo ocurrido con este sospechoso crimen del poder, se ciñe a la necesidad del gobierno provincial de ser “participativo” desde las palabras, en un caso que progresa en impunidad y gana en “popularidad negativa” para el kirchnerismo en la cuna de su creación y nacimiento.

La falta de manifestación, apoyo y ocupación real que ha tenido el gobierno provincial, sus organismos de DDHH, de protección de la mujer, la familia y la niñez, sobre el caso de Marcela López, es tan obvia y vergonzosa, que cualquier cosa que hagan a seis meses del crimen, contribuye a generar más sospechas que acciones bien intencionadas.

Si repasamos las insólitas teorías expresadas por la justicia, desde que a Marcela se suicidó y dejó la ropa doblada en el muelle de la ría, que la pudo haber comido un mamífero o que los huesos humanos encontrados en el terreno de la cerrajería de Balado y otros en su chacra, pueden haber sido depositados allí por perros y gaviotas, no sería raro encontrarnos con alguna teoría nueva sobre abducción alienígena dada la última noticia aparecida en los medios sobre la desaparición reciente de una mujer en Jacinto Arauz, la cual habría sido secuestrada por una nave extraterrestre.

Claro que ni esto último le funcionaría al gobierno, ya que la mujer presuntamente abducida en La Pampa, fue encontrada 8 horas después con vida a 60 Kms de su casa. En el caso de Marcela y a seis meses de su desaparición, la jueza ni siquiera puede echarle la culpa a los marcianos, para cerrar la causa. (Agencia OPI santa Cruz)