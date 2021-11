Después de Rafael Bielsa, otro embajador argentino se mete en los asuntos de otro país

Según publica Clarín Ariel Basteiro participó de una marcha con Evo Morales. No es la primera vez porque aparece en los actos del MAS. Sucede luego del escándalo con Chile.

Se trata de Ariel Basteiro, ex sindicalista del gremio aeronáutico, y por segunda vez jefe de la embajada argentina en Bolivia. Basteiro apareció militando en una marcha de organizaciones sociales en ese país donde está en misión diplomática.

Basteiro, que suele hablar más como un miembro del gobierno de Luis Arce que como un representante diplomático del Estado argentino, arriesgó más este jueves. Se mostró como una suerte de “representante” del ex presidente Evo Morales y, micrófono en mano, lo defendió con pasión en la llamada Marcha por la Patria, una movilización de organizaciones sociales y de respaldo al MAS que partió de Caracollo rumbo a La Paz.

En su discurso, además de dar pista de cómo “organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia” cuando estaba refugiado Morales en la Argentina, Basteiro llamó a “ganar la calle”, contra “la derecha” en la región. Celebró el triunfo de Luis Arce, el de Pedro Castillo en Perú, el de Alberto Fernández en Argentina y dijo que esperaban el de Lula da Silva en Brasil.

Es el segundo escándalo diplomático de la semana por injerencia en los asuntos de otro país. El embajador en Chile, Rafael Bielsa, fue entrevistado por dos radios porteñas en las que tildó de “anti argentino” entre otros calificativos al conservador José Antonio Kast, que ganó los comicios en primera vuelta de ese país. En horas, la cancillería trasandina presentó una protesta contra sus declaraciones y el el canciller Santiago Cafiero debió bajar la tensión con un llamado a su par Andrés Allamand. Incluso lo criticó el rival de Kast, el izquierdista Gabriel Boric.

Contra Basteiro hay algunas voces de políticos “circulando” en Twitter. El diputado de la oposición Miguel Antonio Roca escribió en sus redes: “le reclamo y le reprocho su inaceptable intromisión en la política interna de mi país! Si su ministerio de de Relaciones Exteriores tiene algo de profesionalismo (el nuestro no lo tiene) debería amonestarlo”.

Difícilmente el gobierno de Arce proteste contra Basteiro, porque es a quien el presidente Alberto Fernández defiende a capa y espada desde que llegó al poder.

Para Alberto Fernández, la salida de Evo del poder en la crisis de 2019 fue un Golpe de Estado, nunca reconoció al gobierno provisional de Jeanine Añez, y colaboró con el triunfo del MAS en Bolivia en 2020. Acompañó a Morales hasta ese cruce épico de frontera en noviembre de 2020.

Recientemente presentó junto a él en Buenos Aires un libro sobre aquellos tormentosos días en Bolivia. Basteiro había sido embajador en La Paz en el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Por entonces defendía el derecho de Bolivia a una salida al mar, lo que trajo problemas con Chile por aquellos días.

La siguiente es una transcripción de una parte del discurso de Basteiro en la Marcha por la Patria, en la que se lo vio con Morales, de sombrero y anteojos de sol.

“Acá estamos marchando, apoyando esta marcha por la patria, por la defensa de la democracia, por la defensa de los valores que llevaron a Evo Morales en el 2005 al Gobierno y todo el proceso de cambio que se vive en Bolivia desde el 2005. Incluso hoy también con Lucho (Luis Morales). Evo no está solo. Lucho no está solo. Bolivia no está sola”.

Dijo que están los demás países de Latinoamérica “para acompañar y para seguir bregando por la Patria Grande, como hace un año atrás, cuando estaba en Buenos Aires y nos veíamos seguido y organizábamos la posibilidad de recuperar la democracia en Bolivia. Esa democracia se recuperó en gran parte por todos ustedes, por la lucha que todos ustedes vieron, por todas las movilizaciones”, ante el aplauso de los presentes en la marcha.

“Y siempre es muy bueno estar en la calle, ganar la calle, salir a defender al pueblo estando en la calle. Por eso hoy estamos acá en la ruta y el domingo lunes vamos a entrar también ya en La Paz para mostrarle a todo Bolivia, a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que hay un pueblo movilizado en defensa de la democracia, que por más que a veces la derecha quiera avanzarnos, vamos a estar para defender los valores que nos llevaron a tener un gobierno como el de Lucho hoy, como el Alberto Fernández también en Argentina, como el de Castillo en Perú. Vamos a ver ahora qué pasa con Chile. Vamos a esperar que también el compañero Lula vuelva a gobernar Brasil y con todo esto, obviamente volver a generar la patria grande, el proyecto de Patria Grande que tuvimos entonces hasta hace tan poco”, afirmó el embajador argentino en Bolivia. (Clarín)