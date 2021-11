El Gobierno apuntó contra el macrismo por las restricciones a la venta de pasajes y aseguró que “todo el mundo viaja y puede viajar”

Según publica Clarín La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, remarcó que “las reservas están robustas” y que se trata de una medida “momentánea”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, culpó este viernes al macrismo por la decisión del Gobierno de restringir la venta de pasajes al exterior en cuotas, y aseguró que “todo el mundo viaja y puede viajar”.​

“Queríamos traer aclaraciones y serenidad: es una disposición del Banco Central que es momentánea y puntual que se refiere a algo absolutamente específico”, señaló la portavoz.

Durante una conferencia de prensa en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, Cerruti envió un mensaje a la oposición: “Seamos responsables, no generemos miedo, no generemos terror, no le digamos a la gente que no va a poder viajar más porque no es así”.

​”Vamos a poder seguir viajando, viajar es una de nuestras ilusiones y sueños. Se puede viajar, no está en cuestión. Todo el mundo viaja y puede viajar: por placer, por ocio, por cuestiones médicas, porque tengan familiares, por trabajo o por lo que fuera”, enfatizó.

En ese marco, sostuvo que la medida “se da en el marco de estar saliendo de la crisis económica de los 4 años del macrismo, de estar saliendo de la pandemia y de las negociaciones de la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri”.

“Es una disposición momentánea que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente implica una situación macroeconómica y financiera de la que nos tenemos que hacer cago”, añadió.

“Esta situación la heredamos del ex presidente Mauricio Macri, pero nos hacemos cargo como se hace cargo la Argentina de todos sus compromisos”, apuntó.

En otro tramo de la conferencia de prensa, la portavoz de la Presidencia aseguró que “las reservas del Central están robustas” y que “la economía argentina está creciendo y está reactivándose”.

“La medida se extenderá o no de acuerdo a las diferentes situaciones que el Banco Central vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina”, explicó Cerruti.

En ese sentido, la funcionaria afirmó que se debe “avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, por lo que “las reservas no sólo tienen que estar robustas, sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo de la mejor manera posible de esa negociación”.

Respecto de las formas de financiación, la portavoz detalló: “Cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota de la tarjeta, lo podrán pagar financiado por la tarjeta de crédito en los diferentes planes que tienen las tarjetas de crédito a una tasa bastante baja”.

“Estamos hablando puntualmente de que por un tiempo, los viajes se van a pagar en las agencias en una cuota y los que los quieren financiar lo tendrán que hacer a través de las tarjetas de crédito, de créditos o de otras maneras”, agregó.

Cerruti aclaró que el Ejecutivo nacional “no sólo apoya e impulsa la inclusión de que todos accedan a lo cotidiano que necesitan, sino tambien la posibilidad de desarrollar sus sueños”.

“Parecería que algunos dirigentes de la oposición, acabo de escuchar al diputado [Mario] Negri, intentan instalar la idea de que estamos hablando de otra cosa que no es de qué manera se paga o se financia con una tarjeta. Viajemos, salgamos, entremos al país y disfrutemos con mucho cuidado y responsabilidad de este momento de crecimiento de la Argentina”, manifestó.

A modo de justificación, Cerruti afirmó que la medida apunta a “cuidar el rumbo del crecimiento”, y volvió a cuestionar al gobierno de Cambiemos: “Estamos teniéndonos que hacer cargo de una negociación internacional, la más grande de la historia argentina. El ex presidente Mauricio Macri contrajo la deuda, no sólo más grande de la Argentina, sino la más grande que el Fondo alguna vez contrajo con un país”.

“Frente a eso, que dijimos que implica a varias generaciones de argentinos, a la nuestra le toca hacerse cargo con responsabilidad de este momento. Ayudemos a que la reactivación sea cuidada y responsable”, enfatizó.

Por otra parte, la portavoz aseguró que “hay cifras concretas de la cantidad de miles de dólares que se fugan, que se van al exterior, a raíz del tema de los viajes”.

“Yo prefiero hablarle a la sociedad, que no le importan las divisas o tal vez no entienden números de la macroeconomía con respecto a las divisas que se fugan o no se fugan, y lo que entiende es si va a poder o no viajar. Sí va a poder viajar, vamos a poder seguir viajando”, resumió la funcionaria nacional.

“En algunos casos habrá de esperar unos meses, en otros casos habrá que financiar la tarjeta de crédito o esperar nuevas medidas del gobierno para implementar esto. Si no logramos que cada argentino tenga un sueldo y un salario digno que le permita ahorrar, que le permita comer y llegar hasta fin de mes, y que le permita en ese esquema de su vida cotidiana plantearse también viajar…Discutir solamente la cuestión de los viajes nos saca del contexto”, ​reflexionó.

Por último, concluyó: “Necesitamos que las familias argentinas lleguen a fin de mes, tengan capacidad de ahorro, y tengan por lo tanto la posibilidad de cumplir sus sueños”. (Clarín)