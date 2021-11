INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE NO ACUDIÓ A INTERPELACIÓN DEL CD Y LLEVÓ A EMPLEADOS MUNICIPALES EN HORARIO DE TRABAJO, A BRINDARLE APOYO

El Intendente de 28 de Noviembre Fernando Españon (SER/FPV) fue convocado por el Concejo Deliberante a pleno de esa localidad, con el fin de interpelarlo respecto de varias cuestiones que previamente los ediles le hicieron llegar en un cuestionario de 80 preguntas.

Con anterioridad, Españón, en medios de la cuenca había adelantado que no se presentaría para ser interpelado y por le contrario “llamó a la reflexión a los concejales” señalando que “él solo responde con trabajo”.

Hoy el Cuerpo abrió la sesión a las 09:00hs y 40 minutos después debieron cerrar la misma, corroborando que el intendente no se presentó tal el requerimiento formal efectuado al jefe comunal quien se caracteriza por vulnerar la ley 55, evitar controles, no rendir cuentas y no observar las propias Ordenanzas municipales.

Luego de cerrada las sesión y aproximadamente a las 10:00hs, el intendente Españón se hizo presente en la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante y entregó una documentación que (supuestamente, porque no se pudo corroborar) sería en respuesta a las preguntas planteadas; mientras tanto, afuera del edificio, un grupo de empleados municipales con bombos concurrió a dar respaldo a Fernando Españón; todos de ellos en horario de trabajo.

- Publicidad -

“Es un payaso el intendente Españón, hizo toda una puesta en escena para que lo vieran, porque se hizo fuerte a partir del apoyo que el SER tuvo en la cuenca el domingo 14. Lástima que no se enteraron antes, que 10 días después Claudio Vidal se abrazaría con Moyano y Máximo”, dijo un empleado del CD, asegurando que todos los concejales a pleno, van a seguir insistiendo para que el intendente rinda cuentas de su actos, a pesar de todas las denuncias realizadas y los pedidos cursados a la propia gobernadora Alicia Kirchner.

Si bien hasta el momento no se ha podido acceder al contenido de la documentación entregada por Españón en la Mesa de Entradas del CD, se presume que el intendente habría respondido por escrito, las 80 preguntas realizadas por los concejales de esa localidad. Sin embargo, los ediles pidieron la presencia del intendente, como muchas veces lo hicieron con anterioridad y jamás tuvieron respuestas.

Muchos antecedentes en poco tiempo

A principio de noviembre 2020, los concejales de 28 de noviembre a pleno, pidieron la separación de Españón, luego de un año difícil donde el jefe comunal llegó a desconocer al Cuerpo. Lea: EL CONCEJO DELIBERANTE DE 28 DE NOVIEMBRE PIDE LA DESTITUCIÓN DEL INTENDENTE ESPAÑÓN DEL FPV

El 3 de marzo 2021, OPI publicó una investigación donde constaba (documentación mediante) la corrupción en la intendencia de 28 de Noviembre. Lea: INCREÍBLE: INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE, FERNANDO ESPAÑÓN, GASTÓ 69 MILLONES DE PESOS EN COMPRA DE CARNE DURANTE 2 MESES

El 30 de marzo 2021, acusaron al intendente Españón de hacer puntuales excepciones en plena pandemia, Lea: ACUSAN AL INTENDENTE FERNANDO ESPAÑÓN DE CERRAR LA CIUDAD, NO ADHERIR AL DNU Y PERMITIR QUE VIDAL Y LOS PETROLEROS CIRCULEN SIN RESTRICCIONES

El 8 de noviembre 2021, todos los concejales (que son oficialistas) de 28 de Noviembre le cursaron nota a la gobernadora Alicia Kirchner, pidiéndole la separación del cargo del intendente Españón. Lea: CONCEJALES ARREMETEN CONTRA EL INTENDENTE ESPAÑÓN, UN MAL ENSAYO POLÍTICO DEL “SER” EN 28 DE NOVIEMBRE CON UN CANDIDATO, CORRUPTO, AUTORITARIO Y GOLPEADOR.

A pesara de todo ello Fernando Españón (SER/FPV) sigue protegido por el gobierno provincial y la justicia, actuando con total impunidad y por fuera de las instituciones. La pregunta que se hacen todos en este momento es ¿Por qué?. (Agencia OPI santa Cruz)