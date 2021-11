El riesgo país sigue en alza: llega a 1880 puntos básicos, el punto más alto del año

Según publica Clarín El dólar informal se mantiene estable mientras el mayorista avanza 13 centavos.

En el arranque de la semana, el riesgo país mantiene la tendencia alcista de los últimos días. Avanza 0,5% y llega a 1880 puntos básicos, en medio de la incertidumbre por la capacidad de pago de la Argentina y las demoras en torno al acuerdo con el Fondo Monetario.

Con esta suba marca un nuevo récord para 2021. “El mercado aún se encuentra a la espera de medidas concretas por parte del gobierno y avances en el acuerdo con el FMI. Esta incertidumbre sigue golpeando a los activos argentinos, mientras el riesgo país no deja de aumentar”, señala el grupo Cohen.

En lo que va del mes, el indicador de JP Morgan que mide la sobre tasa que paga Argentina por endeudarse, aumentó 9,7%. trepa la compás del derrumbe de los bonos, que ya perdieron el 60% desde que se realizó el canje de la deuda en septiembre del año pasado.

En el plano cambiario, el dólar blue se mantiene estable en $201. En la apertura de la rueda, el tipo de cambio oficial subió 13 centavos y cotiza a $100,93.

En medio de la incertidumbre económica, las miradas están puestas en cómo reaccionará esta semana el Banco Central. La semana pasada, la autoridad monetaria aprovechó la buena liquidación de divisas del agro -que aportó más de US$ 500 millones-, y logró cerrar la semana con compras netas por US$ 90 millones, tras 4 semanas consecutivas de saldo negativo.

“El stock bruto de reservas internacionales cayó US$ 131 millones, cerrando la semana en US$ 42.144 millones, en tanto que las reservas netas cerraron en US$ 4.850 millones. En concreto, el nivel de reservas netas viene cayendo y es lo que le marca el tiempo a las negociaciones con el FMI, dado que no alcanzarían para pagar los vencimientos con el organismo más allá de marzo del año que viene”, apuntan desde Cohen. (Clarín)