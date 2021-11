Patricia Bullrich, sobre la carta de Cristina Kirchner: “Es el primer reconocimiento explícito y claro del enorme triunfo que tuvimos”

Según publica La Nación Además, la presidenta de Pro habló sobre la posibilidad de incluir a Javier Milei a Juntos por el Cambio aunque dijo que “es importante cómo trata a todos los miembros de la coalición”.

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, habló sobre la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer y, como lo hizo en Twitter, destacó que la exmandataria haya hablado de que Juntos por el Cambio (JxC) ganó las elecciones a nivel nacional. “Es el primer reconocimiento explícito y claro del enorme triunfo que tuvimos en la oposición, habiendo logrado el objetivo de los cinco senadores”, dijo Bullrich y agregó: “Es importante porque hasta ahora no había reconocimiento por parte del Gobierno sobre el triunfo de JxC. No solamente un reconocimiento electoral, sino también desde lo institucional”.

Sin embargo, la exfuncionaria criticó a Cristina Kirchner por el pedido que hizo de que “ejerzan la responsabilidad de la representación” que obtuvieron en las urnas y se posicionen respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Eso que lo descuente. Nosotros vamos a tomar nuestro rol. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos el respaldo de millones de votos”, sostuvo la presidenta de Pro.

Por otra parte, la exministra de Seguridad de la Nación volvió a referirse a la posibilidad de incluir a Javier Milei a JxC. Durante la campaña para las legislativas se la pudo ver abrazada con el diputado electo por Libertad Avanza, pero no fue la misma sintonía la que el liberal tuvo con otros miembros de Juntos por el Cambio (JxC). Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo consideró un “zurdo de mierda”, “gusano arrastrado” y “pelado asqueroso”.

Eso parece haber impactado en la definición que dio hoy Bullrich al hablar sobre la posibilidad de incorporar a Milei a la coalición opositora. A pesar de que mencionó que existe una “base compatible”, reparó en que influirá en lograr o no un acuerdo con el futuro diputado la relación que él tenga con el resto de los integrantes de JxC.

“La base liberal de Milei es una base compatible con nuestra posibilidad de pensar el futuro, creo que es importante cómo trata a todos los miembros de la coalición, no es con una parte de la coalición, sino con toda la coalición de JxC. Ese es un tema que seguramente se analizará”, expresó en Radio Con Vos la exministra de Seguridad, que no obstante remarcó que “falta un rato largo” para pensar alianzas, hacia fines de 2022.

Pese a las advertencias y convencida de que es necesario ampliar JxC, Bullrich dejó en claro que todavía no abandonó la idea de que el economista pacte con su fuerza, pese a los reproches que ya recibió de una parte de la Coalición Cívica (CC) y de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyos militantes le aclararon a la líder de Pro que “con Milei no se habla” en el cierre de campaña porteño.

“No podría dar nombres porque es un tema que tiene que salir de la mesa de JxC, pero nuestra idea es sumar. Buscar alianzas que nos lleven al 50% es una posibilidad. Vamos a ir buscando y analizándolo, pero no podría decir quiénes son, sí gente que comparta los valores”, remarcó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de incorporar a la candidata que no pudo acceder a una banca Cynthia Hotton y al diputado electo José Luis Espert.

Sobre el economista que encabezó la lista liberal en la provincia de Buenos Aires y que se muestra de momento crítico de JxC al decir que son “kirchneristas de buenos modales”, Bullrich recordó que estuvieron “a punto de cerrar” un acuerdo con él en su momento.

Mientras tanto, Bullrich -que cree que la coalición dejó atrás el marketing y pasó a ser “la representación de un sueño de clase media”- recurrió al inglés cuando le preguntaron si el expresidente Mauricio Macri tiene intenciones de regresar a la Casa Rosada. Esbozó un “no comments” y de inmediato explicó esa respuesta en que no cree que este sea el tiempo para hablar de candidaturas. “No contesto yo por él”, dijo sobre Macri.

En algunos guiños para intentar calmar las aguas con Rodríguez Larreta aclaró otra vez que cuando habló de que las expectativas en la Ciudad no se cumplieron porque María Eugenia Vidal no perforó el 50% quiso apelar a una “reflexión” y no a un cuestionamiento. También dijo que no cree que Elisa Carrió haya apuntado directamente contra el jefe de Gobierno cuando mostró disidencias con la estrategia electoral en la Ciudad, en su discurso por los 20 años de la Coalición Cívica. “No me interesa entrar en ninguna interna, estoy en otro andarivel”, sostuvo Bullrich. (La Nación)