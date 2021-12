El BCRA volvió a vender reservas y cerró noviembre con una fuerte pérdida de US$890 millones

Según publica La Nación Se desprendió de US$135 millones y finalizó el mes con el segundo saldo negativo más alto del año por intervenciones; las reservas totales cayeron en US$489 millones.

Por: Melisa Reinhold

Este martes el Banco Central (BCRA) tuvo que desprenderse de US$135 millones de las magras reservas propias para contener al dólar, casi el doble que en la rueda previa (habían sido US$70 millones de ventas netas el lunes 29, según estimaciones del mercado). De esta forma, cerró el mes de noviembre con un resultado negativo de US$890 millones.

“El saldo de las reservas tuvo su segundo mes con saldo negativo más alto de este año. El anterior récord negativo había sido en septiembre. En octubre, el cepo a los pagos de anticipos de importaciones le había dado a la entidad monetaria algo de aire. Esa restricción duró hasta el 31 de octubre”, recordó en Twitter el operador de cambios Gustavo Quintana. En septiembre el BCRA había cerrado el mes con una pérdida de unos US$950 millones.

Según precisó Quintana, en el segmento de contado se operaron US$778,680 millones, en futuros MAE, US$231,645, y en Rofex, US$1552 millones. En noviembre la autoridad monetaria tuvo ganancias por $4500 millones en futuros, ya que no se dio un salto devaluatorio como había especulado el mercado. Por tales contratos, en el año acumuló una ganancia por $19.000 millones.

Otro dato que dejó este mes es que se aceleró levemente el ritmo de devaluación mensual del dólar mayorista: pasó de un 1% “clavado”, a 1,2%. Al fin de la rueda del martes, la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce convalidó un ajuste de cuatro centavos y cerró a $100,96.

Sin embargo, el tipo de cambio oficial todavía se mueve por debajo de la suba generalizada de los precios de la economía. “La pregunta del millón es durante cuánto tiempo podrá sostenerse la política cambiaria actual, la cual implica un tipo de cambio oficial deslizándose muy por debajo de la inflación (1% contra 3% mensual) en un contexto de reservas netas en niveles muy bajos, una brecha cambiaria por encima del 100%, el riesgo país al borde de los 1900 puntos básicos y sin novedades concretas respecto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, observó la consultora económica Equilibra.

Hacia fines de la semana pasada generaron ruido las restricciones para comprar pasajes y servicios turísticos en el exterior en cuotas. Para Emiliano Anselmi, team leader de Macroeconomía de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el revuelo no fue por la falta de cuotas en sí, sino por la sensación de que el Gobierno está ajustando cada vez más el cepo para evitar devaluar.

“Lo que preocupa es que el BCRA siga perdiendo reservas. El tipo de cambio real ya está 2% por debajo del de Axel Kicillof en enero 2014, cuando se observó un salto discreto del 20% en un día”, detalló. A eso se sumó la circular de la semana pasada, que obliga a los bancos a adecuar su posición global neta de dólares propios a 0% desde el 1° de diciembre. Aunque se estima que esa novedad permitirá compras transitorias para el BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la situación por ahora es inversa.

Casi US$ 500 millones menos el ultimo día del mes

En lo que respecta a la significativa baja de reservas del martes respecto del lunes, de US$489 millones, fuentes del Banco Central explicaron a LA NACION que, además de por la intervención en el mercado, se debió a la caída de cotizaciones de activos en el mundo, el oro, el yuan y los títulos. “Todo lo que tenemos en las reservas fue afectado por el contexto internacional, pero además vendimos en el mercado 135 millones y también están los dólares físicos que piden los bancos para tener disponibilidad en caso de que los depositantes quieran retirarlos. Los bancos quieren tener liquidez y no arriesgarse a situaciones de tener que decirles que no a sus clientes”. Ayer, según fuentes del mercado, la demanda de billetes físicos por parte de las entidades fue de US$24 millones. “Son los que se llevan los bancos y no lo que retira efectivamente la gente; muchas veces es un tema preventivo”, aclararon en el BCRA. (La Nación)