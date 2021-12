iPhone de Baratta: ahora aparecieron las fotos de los bolsos que el chofer Oscar Centeno usaba para recaudar coimas

Las fotos de los bolsos que utilizaba Centeno para llevar dólares del iphone de Barata – Foto: Clarín

Según publica Clarín Son siete imágenes que la ex mujer del chofer, Hilda Horovitz, le mandó a la mano derecha de De Vido para guardar silencio sobre la corrupción K.

Por: Daniel Santoro

Los cuadernos, no existían, eran fotocopias, según la coartada del kirchnerismo. Los bolsos no existían, eran un invento de la teoría del lawfare. Los 200 millones de dólares de coimas recaudadas por el ex secretario de Coordinación, Roberto Baratta, tampoco existían.

Los cuadernos del chofer de Baratta, Oscar Centeno, aparecieron. Empresarios y ex funcionarios K declararon como arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Y el ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz -el que recibía los bolsos en la residencia de Olivos o el departamento de Recoleta-, tenía 120 millones de dólares en inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y la Argentina, según se acreditó en sede judicial.

Y ahora aparecieron fotos de los bolsos. Son en los que la ex mujer de Centeno, Hilda Horovitz, dice que se trasladaron los dólares. Están en la causa residual por los Cuadernos que investiga el fiscal Carlos Stornelli y en el juicio oral que debe empezar con el expediente principal. Se trata de 7 de las 23 imágenes que Horovitz le envió a Baratta mientras le pedía un departamento para guardar silencio, según revelaron fuentes judiciales a Clarín.

Son de color azul y negro y de marca Select Premium. Tienen las características de bolsos deportivos. No se sabe si Horovitz le agregó un billete de cien dólares en una de las fotos para impresionar a Baratta o es un billete que quedó olvidado. Otro tiene aún banditas de goma como esas que se usan para atar billetes.

El primer mensaje que Horovitz le mandó a Baratta le advierte: “El tenía o tiene cuadernos escritos con cada cosa donde hivan con direcciones fotos ectc. Usted está en el cantry mapuche yo se que con lo que le mando le mando me pone en problemas con Oscar” (SIC). Está fechado el 11 de mayo del 2017. Luego dijo que si se difundían las fotos en el 2017 tendría problemas judiciales.

“Hola! Buen día. Le quería contarle porqué escribía Oscar todo lo que hacían y cuando hivan a la cueva con fecha y horarios y foto. Porque el decía que cuando termúne la gestión si usted le daba una patada lo usaba eso que escribía. Yo le pedí que lede para hacer una entrepiso me dijo que va a ver cuándo me da. Yo ya le mandé presupuesto mejor que lede todo”, fue otro mensaje textual de Horovitz.

La ex mujer de Centeno agregó: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dolares Robados de una cueva. Y Que usted le daba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos….”, y tras contarle alguna inversión inmobiliaria de su ex, se interroga y lo interroga a su interlocutor: “Cómo un chófer de vicemmistro puede hacer tanto?”.

Más indicios de un iPhone que guarda aún más secretos del poder K. (Clarín)