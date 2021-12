El Gobierno no descarta volver a cerrar las fronteras ante el riesgo por la variante ómicron

Según publica La Nación La portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerutti, dijo que están “controlando” la situación día a día y que “hay posibilidad de que pase cualquier cosa porque la variante está creciendo en el mundo”.

Tal como explicó la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerutti, el Gobierno no descarta la posibilidad de tomar medidas más restrictivas, como el cierre de fronteras, ante la peligrosidad de la variante ómicron de coronavirus, que “se supone que es de África, pero ya puede venir de cualquier otro país”. De todos modos, se mostró optimista al respecto: “Por el momento, no pareciera que estamos en una situación de riesgo como para tomar una medida extrema, pero estamos controlando el tema día a día”.

En Verdad/Consecuencia, el programa de TN, la funcionaria dijo que “hay posibilidad de que pase cualquier cosa porque la variante está creciendo en el mundo”, y profundizó: “No quiero decir nada que no vaya a suceder ni tampoco ser alarmista, estamos día a día viendo cómo se están llevando adelante los procesos. Todavía no está la variante en la Argentina, pero puede estar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros tenemos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”.

Tal como sostuvo Cerutti, la situación de la Argentina es “mejor que la de muchos países del mundo”, cuestión que atribuyó a la gestión, pero también a la tradición y vocación que el país tiene por las vacunas. De esta manera, puntualizó que “el 80% de la población mayor de 18 años ya tiene el esquema completo, pero los jóvenes se dieron la primera y no la segunda, y eso es un problema porque vienen las vacaciones y las fiestas de fin de año”. Según dijo, hay 95 millones de dosis disponibles para ello, y contó que “el Gobierno está pensando en implementar algún tipo de pase sanitario para incentivar a que se den las dos dosis”.

Además, durante la entrevista, la vocera de la Casa Rosada conversó sobre la medida del Banco Central a partir de la cual “las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior, y demás servicios turísticos en el exterior” (tal como dice la Comunicación 7407, publicada en el Boletín Oficial).

“No es ‘sin cuotas’. Los pasajes al exterior, que se compran en dólares, no se pueden comprar en cuotas porque básicamente lo que pasa cuando comprás en cuotas es que el Banco Central le tiene que adelantar a la agencia los dólares y uno después paga las cuotas en pesos, con lo cual se está financiando”, comenzó argumentando, y siguió: “Es un subsidio del Estado nacional a la compra de pasajes para una clase media alta, no toda la clase media puede afrontar un viaje al exterior ni en una ni en muchas cuotas. No todo el mundo tiene el límite en la tarjeta para afrontar un viaje a Europa en cuotas ni para pagar un viaje a Europa”.

Ante esas palabras, la periodista María Eugenia Duffard señaló: “Así pareciera que es solo Europa. Hay mucha gente que ni siquiera llega a ser clase media y estaba esperando al período de las Fiestas para viajar a Paraguay en colectivo”; a lo cual Cerutti dijo: “Hay mucha gente que estaba esperando viajar y mucha que sueña con viajar. Esto no afecta solamente a la gente que tenía la posibilidad de viajar”.

De todos modos, aclaró: “La realidad es esta, no estamos tan mal, pero tenemos que decidir a dónde van los dólares que tenemos. Creemos que tienen que ir, por ejemplo, para facilitar que las pymes puedan ingresar los insumos que necesitan para seguir creciendo”. Entonces, la funcionaria celebró: “En septiembre, que es la última medición que tenemos, hemos recuperado no solo el empleo perdido durante la pandemia, sino que estamos un punto mejor que en diciembre de 2019, con lo cual empezamos a recuperar también la crisis del macrismo. Es el momento de cuidar ese crecimiento, que es tan fuerte, porque vivimos de 2 años de pandemia en el mundo y 6 años de crisis en la Argentina”.

La vocera del Gobierno reconoció que “los dólares no alcanzan para todos” y que el país “necesita más dólares”, e hizo una autocrítica: “El Banco Central es autónomo y toma medidas por resoluciones, pero llegamos tarde a explicarla. No tengo ninguna duda de que se podría haber explicado y contado mejor”.

Respecto al acuerdo con el FMI, Cerutti se mostró optimista de que salga antes de fin de año. “Tenemos la vocación de que sea un acuerdo que implique que la Argentina siga creciendo y que respete la voluntad del plan plurianual que vamos a enviar próximamente al Congreso. En ese marco, tenemos toda la voluntad de que salga”. (La Nación)