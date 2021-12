FUE CONFIRMADO EL PROCESAMIENTO DE JORGE SOLOAGA, COMISIONADO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE CAÑADÓN SECO, EN LA CAUSA ABIERTA CONTRA ÉL POR ABUSO SEXUAL

El Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga

De acuerdo a información judicial producida por la Cámara de Apelaciones de Caleta Olivia los jueces de esa instancia dejaron en firme el procesamiento penal sobre Jorge Soloaga, Presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco (localidad muy cercana a Caleta Olivia) en la causa por abuso sexual simple que iniciara una mujer en el año 2017 y que el día 6 de octubre de 2020, OPI informara en exclusiva y a partir de allí se suscitó un escándalo político importante, por cuanto Soloaga es un integrante histórico del Frente para la Victoria y el encubrimiento oficial no pudo prosperar a pesar de los esfuerzos en Cámara de diputados, donde el FPV y el SER se opusieron a la suspensión del Comisionado en su cargo.

La Cámara que sacó el fallo está constituida por los jueces Dra. Griselda I. Bard como presidente y dos jueces de Cámara, el Dr. Humberto Eduardo Monelos y el segundo juez cuyo cargo está vacante y como Secretaria la Dra Carolina Lima. La presidencia del Cuerpo se ejerce por turno anuales de manera rotativa y la subrogancia por turno mensuales entre los miembros de la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.

En nuestro informe del 6 de octubre del 2020 señalamos que la señora Macarena Agustina Berrionuevo (27 años) había realizado una denuncia judicial ante la División Comisaria de la Mujer y la Familia con asiento en la Ciudad de Caleta Olivia ( Santa Cruz) el día 9 de marzo 2020, en contra del Presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga (FPV), señalando que en julio de 2017, en oportunidad de haber solicitado una audiencia con el funcionario preguntar por un expediente presentado, solicitando un terreno fiscal, Soloaga le indicó que lo viera a las 19 hs y la mujer expresa textualmente en su denuncia “cuando le comento que hacia rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos” indicó en el escrito la denunciante lo cual figura en el cuerpo de la denuncia que publicó esta Agencia.

“Yo le puse un alto – prosigue el relato de la mujer – me paré y me retiro de la oficina pero el me siguió y en eso me toca. Después de eso me mandó mensaje pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número” señaló Barrionuevo en la denuncia, indicando a continuación que entiende que por aquel rechazo, tanto ella como su madre quedaron sin trabajo en Cañadón Seco, de cuyos puestos fueron despedidas sin ningún tipo de justificación.

A partir de allí se inició un proceso penal a Soloaga recayendo en el Juzgado Penal Nº 2 del Dr Gabriel Contreras, quien oportunamente fue recusado por la defensa del funcionario quien el 11 de junio 2021 fue llamado a indagatoria y como también lo informamos, acudió al juzgado acompañado de militancia peronista con ánimo de intimidar al magistrado. Contreras lo procesó y embargó por un cuarto de millón de pesos y ahora se espera la resolución de la Cámara sobre la recusación al juez, para que prosiga la instrucción y la causa llegue a juicio oral.

La cobertura política

Jorge Soloaga puso al oficialismo en un duro trance político, al tener la obligación de encubrirlo en un delito que es bandera del gobierno de Alicia Kirchner, pese a lo cual los más aberrantes siempre han venido de ese sector político, sin que merezcan repudio oficial, toda vez que roza a la propia tropa.

A la ya mencionada postura de los diputados del FPV y el SER, quienes se negaron a suspenderé a Soloaga del cargo, le siguieron las declaraciones de la diputada Rocío García, quien navegando en un mar de imprecisiones dijo:

“Soy mujer y primero le creo a la víctima y después lo que trato de hacer es buscar, digamos, todos los elementos para que sea una cuestión de que no haya habido alguna otra cosa. Yo creo que si nosotros tenemos que tener y en esto siempre es la responsabilidad de estar acompañando, en este caso a la víctima y uno tiene que creerle sino volvemos a los mismo, uno no le cree y entonces en base a eso las personas no denuncian y digamos, nosotros estamos haciendo todo el trabajo al revés o sea que las personas crean en las instituciones, que crean que en realidad va a haber un acompañamiento porque estaríamos dando un mensaje controvertido, un mensaje contrario y yo estoy de acuerdo en acompañar a la víctima y que se investigue”.

El 9 de octubre del 2020 publicamos un informe descubriendo un dato no menor, hasta ese momento oculto en todo el proceso: la Subcomisario Natalia San Sebastián de la Policía de la Provincia, era la oficial a cargo de la Secretaría de la Mujer, cuando la abogada de Barrionuevo hizo la denuncia en 2019; indicamos allí que la oficial debería ser llamada por la justicia para que explique un dato fundamental: no haberle entregado copia de la denuncia a quien fue a exponer un problema de abuso, aludiendo que “no tenía tinta”, como mejor excusa para no extenderle la constancia del documento donde la letrada expuso el problema.

El 26 de marzo 2020, como una contradicción aderede, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, con Jorge Soloaga a la cabeza difundió un “tríptico”, distribuido en esa locallidad y Caleta Olivia, con la firma de “Comuna de Cañadón Seco – Presidencia Soloaga realizando una campaña sobre la violencia hacia la mujer, exponiendo en el texto, “entre las situaciones de peligro en que se encuentra cada una, la casa, en la calle, el club, donde estudia, el hospital, la clínica, la comisaría, donde hacés trámites del trabajo, el sindicato, en los medios de comunicación” señala el folleto de advertencia, y en aquella nota advertíamos que al texto le faltaba agregar “ …y la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco”, en relación a la grave imputación que sufría el firmante del tríptico.

El 30 de junio 2021 publicamos el procesamiento del Comisionado por parte del juez Contreras de Caleta Olivia con un cambio radical de carátula, que pasó de “MACARENA BARRIENTOS S/DENUNCIA” a “JORGE SOLOAGA S/ABUSO SEXUAL SIMPLE”, a partir de lo cual ya no se habló más de un delito “presunto” sino como incurso en un delito de abuso sexual, sin ningún tipo de eufemismo, respecto de su responsabilidad en el hecho que lo involucra en primera persona. (Agencia OPI Santa Cruz)