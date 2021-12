Qué requisitos se exigen para ingresar al país vía Ezeiza tras la irrupción de ómicron

Según publica La Nación Hoy a la mañana se registraba mucho movimiento en el principal aeropuerto del país; prudencia y hartazgo entre los viajeros.

Por: Alejandro Horvat

“Viajar implica cierto riesgo”, dijo Mónica Silverstain, de 45 años, que acaba de regresar al país luego de visitar París. Ella estaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y afirmó que cuando llegara a su casa iba a colocar la ropa que llevaba puesta en un tacho y la iba a mandar directo al lavadero.

Ya sabía que ayer se detectó en la Argentina el primer caso de ómicron, la nueva variante del coronavirus, y quería higienizarse lo mejor posible: “Entre la delta, ómicron y todos los bichos que están dando vueltas mejor mantener los cuidados como el año pasado”, agregó.

Durante toda la pandemia de coronavirus, que todavía mantiene en alerta al mundo, el Aeropuerto De Ezeiza, en donde convergen personas desde todos los rincones del planeta, fue un punto sensible para las autoridades sanitarias. Hoy, la nueva amenaza se llama ómicron, y fue detectada por primera vez en el continente africano.

Por ese motivo, si bien las normas generales de ingreso al país no han cambiado, el Gobierno dispuso la suspensión temporal de los vuelos directos desde África. Lo mismo sucede con los buques de pasajeros que provengan o hayan estado en los últimos 14 días en ese continente.

Por el momento, los requisitos para ingresar a la Argentina son los siguientes: los argentinos o residentes que presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso y un PCR negativo 72 hs previas al embarque serán exceptuados de realizar el aislamiento. Quienes no presenten esquema de vacunación completo, deberán hacer cuarentena y realizarse un PCR al séptimo día de ingreso, que de dar negativo daría por finalizada el aislamiento.

Por la variante ómicron, desde Migraciones indicaron que las personas que hayan estado en los últimos 14 días en el continente africano deben informarlo en la declaración jurada. Además, tendrán que hacerse un test al llegar a Ezeiza, cumplir con un aislamiento de 14 días y deberán realizarse una prueba de PCR 10 días después de la primera muestra que se tomó en el país de origen para poder abordar el avión.

Por su parte, las personas extranjeras no residentes que ingresen por motivos turísticos deberán presentar esquema de vacunación completo, PCR negativo 72 hs previas al embarque y un seguro de salud de Covid-19 y quedan eximidos de realizar cuarentena.

María Caballero, de 55 años, llegó desde Estados Unidos. Fue a conocer a su nieto, Noah, que nació hace dos semanas. Ella describió que, más allá de tener que usar el barbijo en todo momento, la experiencia de viajar fue parecida a la prepandemia. “La realidad es que ya fluye todo con cierta normalidad. Uno tiene que llenar la declaración jurada y hacerse un PCR que me lo solicitaron antes de subir al avión. Luego, al llegar, en Migraciones te piden como siempre el pasaporte y luego buscás tus valijas. Al salir, hay personal de salud que te pide el certificado de vacunación”, dijo Caballero.

Desde Aeropuertos Argentina 2000, indicaron a LA NACION que las medias de prevención se mantienen y que han sumado estaciones para sanitizar las manos. “Los pasajeros llegan, se les pide la documentación, luego van al área de equipaje y finalmente atraviesan el control aduanero. Las medidas de prevención se mantienen como durante toda la pandemia para garantizar el distanciamiento entre personas”, explicaron desde la empresa.

Respeto al virus

Juana Vitale, de 44 años, acababa de regresar de Houston, Estados Unidos. Viajó por trabajo, y estuvo en Nueva York y Los Ángeles. Ella le tiene mucho respeto al virus y dijo que en en el país del norte extremó sus cuidados porque hay mucha gente que decidió no vacunarse.

“Tengo varios colegas que no se vacunan, es algo que no entiendo. Por esa gente es que me da más miedo viajar, pero bueno, no me queda otra. De todos modos, jamás me saco el barbijo y vivo lavándome las manos”, dijo Vitale. Además, contó que, al llegar a Ezeiza, le solicitaron todos los requisitos que exige migraciones.

En el hall principal de Ezeiza las nuevas variantes parecen no detener las ganas de los pasajeros de viajar al exterior. En el centro hay un enorme árbol navideño y a ambos lados se ven cientos de personas con sus valijas carrito y mochilas. Uno de los vuelos más convocantes era el que iba a las 15.20 con dirección a Barcelona.

“La verdad que con este virus nunca te podés relajar. Yo ahora me voy unos días a España y siento cierto nerviosismo porque te llegás a contagiar y te tenés que aislar 14 días, no es lo mismo que una gripe. Pero bueno, allá vamos, espero que todo salga bien”, dijo Francisco Piano, de 35 años.

A pocos metros de Piano, estaba Manuel Frías, de 38 años, que decidió tomarse vacaciones y se mostró hastiado de la pandemia: “Me voy de vacaciones, vi lo de la nueva variante, pero qué querés que te diga, ya estoy vacunado. Por supuesto que me puedo volver a contagiar pero mi vida no va a seguir girando en base a este virus”.

Según informó ayer el ministerio de Salud de la Nación, el primer caso de ómicron en la Argentina se trató de una persona de 38 años que reside en la provincia de San Luis que había asistido a un evento laboral en Sudáfrica. El pasajero tenía el esquema de vacunación completo y ya había cursado la enfermedad previamente.

Según indicaron las autoridades sanitarias, el viajero se realizó test de PCR previo al viaje de regreso a la Argentina (adonde arribó vía Estados Unidos) según los protocolos establecidos, con resultado negativo. Se realizó también a su llegada al país un test de antígenos para SARS-CoV-2 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con resultado negativo.

Luego se trasladó desde el aeropuerto a su domicilio en la provincia de San Luis en un auto de alquiler con chofer. Pero, el jueves pasado el pasajero tomó conocimiento de que personas con las cuales estuvo en contacto en el evento laboral en Sudáfrica fueron diagnosticados como casos de Covid-19 positivo. Por eso, a pesar de ser asintomático, se hisopó dos veces y ambos test dieron positivo. (La Nación)