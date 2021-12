CONVULSIONADO EL PJ DE CHUBUT, DESDE DONDE CULPAN A CARLOS LINARES DEL FRACASO ELECTORAL

(OPI Chubut) – “Cuando las urnas cantan se terminó el verso y el discurso, y acá hubo una derrota aplastante”, dijo al aire de Cadena Tiempo de Comodoro Rivadavia, Miguel “Coné” Díaz, dirigente del Justicialismo chubutense, quien hizo directamente responsable de la derrota electoral del Frente de Todos en la provincia, a Carlos Linares.

Díaz catalogó a Linares como un dirigente gastado, obtuso y egocéntrico, que desconoció a sectores sindicales y políticos ampliamente representados y le pidió la renuncia al partido y lo culpó de arrastra al PJ provincial a una derrota por forzar una lista de unidad con un partido absolutamente rechazado a nivel social en Chubut, como es el FPV.

“El PJ tiene prácticas obsoletas, casi medievales, pero el peronismo como movimiento sigue vivo y no va a morir nunca. Pero la evolución del electorado ha pasado por arriba a esta estructura vetusta. La gente rechazó a un candidato no votó a otro”, dijo el dirigente y agregó “El egocentrismo de una dirigencia obsoleta que no se enteró que ya se terminó la Guerra Fría, y que se quedó en una interna cerrada impidiendo la participación de otros sectores fue parte de este desenlace. Creo que es un escenario muy complejo, y Linares no tiene que preocuparse por Nacho Torres, sino por Massoni o por los candidatos de la Izquierda”, concluyó. (Agencia OPI Chubut)