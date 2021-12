En un acto partidario, Cristina Kirchner le exigió a Alberto Fernández más dureza en la negociación con el FMI

Según publica Clarín Fue durante la celebración del Día de la Democracia. La respuesta del Presidente.

El festejo del Día de la Democracia en la Plaza de Mayo tuvo como eje central la discusión que atraviesa al Frente de Todos en el marco de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras los breves discursos de “Pepe” Mujica y Lula da Silva, ex presidentes de Uruguay y Brasil, irrumpió en el escenario Cristina Kirchner, quien le exigió a Alberto Fernández más dureza en la negociación con el FMI.

Fue un acto con tinte partidario, con una convocatoria menor a la esperada y sin la presencia de la CGT. Las organizaciones sociales más cercanas a Fernández estuvieron al frente de la movilización, mientras que La Cámpora llegó más tarde con una importante columna de militantes.

Desde el inicio de su discurso, la vicepresidenta cruzó duro al Fondo: “El FMI ha vivido condicionando a la democracia argentina, no es de ahora eh. Recuerdo cuando el Presidente Alfonsín asumió la presidencia, un 10 de diciembre, hace 38 años, recibió un país que había quintuplicado su deuda externa, sin reservas en el Banco Central, con asonadas militares cada tanto, con 30 mil desaparecidos. En el 89, el FMI con presiones le soltó la mano al gobierno de Alfonsín y no pudo terminar su mandato”.

Y agregó, con un mensaje al radicalismo: “En el 2001, a otro presidente radical el FMI le soltó la mando y vino la crisis de 2001 con cinco presidentes en un día. Deberían despabilarse un poco los del partido centenario porque los dos presidentes radicales que tuvieorn se los tumbó el FMI”.

Luego cuestionó el préstamo al que accedió Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. “Al que no se la soltaron fue al que vino después que nosotros, a ese le pusieron toda la tarasca, 57 mil millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones”, se quejó.

Tras ese repaso histórico, y tras el viaje de la delegación técnica argentina que estuvo en Washington toda la semana para avanzar en las negociaciones con el Fondo, Cristina Kirchner le marcó la cancha al Presidente con una exigencia sobre cómo debe ser el acuerdo.

“A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina los tienen afuera, se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el Fondo, un punto de negociación”, reclamó la vicepresidenta.

No fue el único consejo que le dio. “Convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación le digan al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica”, agregó.

Luego fue el turno del Presidente, quien recogió el guante. “No olvidemos a los genocidas y no olvidemos a los que nos endeudaron dos años atrás y ahora andan dando cátedra. No somos los que no queremos pagar deuda y tampoco los que la tomaron. Somos los que nos tenemos que hacer cargo de la deuda que los sinvergüenzas tomaron”, señaló Fernández tras pedir “cuidar a capa y espada” la democracia.

Lo que siguió fue un mensaje directo a la vicepresidenta. “Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina”, afirmó el Presidente

Y remató: “No tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino”.

También se quejó de quienes le marcan la necesidad de un rápido acuerdo. “Leo que dicen que me apuren. Miren, voy a tomarme el tiempo que haga falta para que el acuerdo nos sirva como país. Y lo que hace falta es que el crecimiento que tuvimos no se detenga”. (Clarín)