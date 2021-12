Presupuesto: el oficialismo consiguió el dictamen pero aún no tiene los votos para aprobarlo este jueves en Diputados

Según publica Clarín El proyecto estipula una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1. Incluye un recorte en los subsidios a tarifas. La Coalición Cívica modificó el panorama.

Por: Jazmín Bullorini

Con cambios de último momento y las firmas justas el oficialismo consiguió dictamen del proyecto de Presupuesto 2022 pero todavía no tiene garantizados los números para aprobarlo este jueves en el recinto.

Consciente de esta realidad, a última hora del miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa se sumergió en una seguidilla de reuniones con jefes de bloque de la oposición. Al cierre de esta edición la sesión convocada para el mediodía seguía en pie y el oficialismo aseguraba estar trabajando para “revertirlo”. La clave puede estar en ausencias y abstenciones.

En la oposición hay quienes sospechan una “maniobra” del oficialismo para hacer quedar a la oposición como “obstruccionista” y prorrogar el Presupuesto anterior.

El Frente de Todos tiene 117 diputados propios y necesita 12 apoyos extra. Con los cinco legisladores del interbloque Provincias Unidas que acompañarían -el misionero Diego Sartori que integra esa bancada firmó el dictamen- alcanzan los 122 votos a favor. Y podrían extenderse hasta 124 si el bloque de 2 del santacruceño Claudio Vidal y el riojano Felipe Alvarez los acompañan.

La alerta se encendió con la seguidilla de confirmaciones de rechazo que se desataron en la previa a la firma del dictamen.

A primera hora, el Interbloque Federal de ocho miembros -que reúne a tres peronistas bonaerenses, dos socialistas santafesinos y a los tres cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti- confirmaron que no darían quórum ni acompañarían el texto.

“Es un proyecto que, además de no reflejar la realidad, augura ajustes y una economía inflacionada e incrementos impositivos que conspiran contra la necesaria estabilidad. Han demostrado que no quieren el consenso; sólo aceptan adhesiones”, aseguraron.

Pero el detonante fue la postura de la Coalición Cívica que tenía pensado abstenerse y por ruidos y sospechas internas dentro de Juntos por el Cambio se inclinó por el rechazo.

La bancada conducida por Juan López y que responde a Elisa Carrió pensaba abstenerse para “no poner palos en la rueda” y evitar la posibilidad de que se caiga el Presupuesto enviado por Alberto Fernández y el oficialismo pudiera prorrogar el anterior, lo que significa mayor discrecionalidad para mover partidas. Planteaban que esa última opción “empoderaba” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Iban a ser la única bancada de JxC en tener esa postura porque el PRO, las dos UCR y el bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó ya habían adelantado que darían quórum pero votarían en contra.

Pero internas los hicieron cambiar de parecer. Según relatan, observaron que compañeros del propio interbloque de JxC estaban usando su abstención para “negociar” cosas y decidieron cambiar su postura y que quedan en evidencia. “Ahora todos vamos a votar en contra entonces”, aseguró un lilito a Clarín.

Con este panorama y si todos los legisladores de JxC se presentan sumarían 116 votos en contra. En otras ocasiones, los diputados que responden a gobernadores radicales, como el jujeño Gerardo Morales, acompañaron el proyecto. Pero esta vez -Morales pretende asumir la conducción de la UCR Nacional el viernes- aseguran que votarán en contra.

Los cuatro diputados de la Izquierda confirmaron a Clarín que no darán quórum y votarán en contra. “Vamos a rechazarlo porque entendemos que el verdadero no está acá, será la carta de intención con el FMI. Y porque lo que presentaron no tiene solidez, nadie puede pensar una inflación del 33%. No la quieren combatir, es una política que utilizan para licuar salarios y gastos” apuntó Romina Del Plá.

Los cuatro liberales, también planteaban directamente el rechazo.

El proyecto girado por el Gobierno prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1. No contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional e incluye un recorte en los subsidios a tarifas.

No se incluyó el insistente pedido de Juntos por el Cambio de incorporar al debate el proyecto de modificación de Bienes Personales – empujado por el kirchnerismo en el Senado- que sube el mínimo no imponible de Bienes Personales de $ 2 millones a $ 6 millones.

Antes de pasarlo a la firma, el presidente de la comisión, Carlos Heller, del Frente de Todos, anunció durante más de media hora una batería de modificaciones.

Entre ellas, la ampliación de los subsidios al transporte del interior en un 70 %, incrementos para el presupuesto de las universidades y en el límites al ajuste por inflación en los balances de empresas.

Juntos por el Cambio iba a presentar un único dictamen de rechazo. Luciano Laspina (PRO) lo tenía ya redactado. Pero el bloque de UCR Evolución estaba dispuesto a presentar el suyo aparte. Ante esa situación, y para que no haya dos dictámenes del mismo interbloque, quienes acompañan el de Laspina desistieron de presentarlo. El cordobés Ignacio García Aresca presentó otro dictamen en representación del Interbloque Federal. (Clarín)