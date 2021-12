Proyecto de ley de presupuesto. La oposición, tras el discurso de Máximo Kirchner: “Queríamos ayudar, pero sentimos una agresión”

Según publica La Nación Líderes de Juntos por el Cambio contaron los entretelones de la negociación y la posterior votación negativa de la iniciativa oficialista.

Luego del rechazo al proyecto de ley de presupuesto impulsado por el Gobierno, los principales referentes de la oposición en la Cámara de Diputados hicieron declaraciones a los medios en las que contaron los entretelones de la negociación y la posterior votación en contra de la iniciativa oficialista. “Queríamos ayudar, pero sentimos una agresión”, aseguraron tras el discurso de Máximo Kirchner que hizo cambiar la postura del espacio respecto de un retorno del texto a comisión.

“Lo primero que quiero decir es que nosotros lamentamos enormemente lo que ha sucedido. Hemos hecho un esfuerzo, como corresponde, desde hace más de 24 horas”, comenzó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, y siguió: “El presupuesto estuvo tres meses guardado y vinieron en un procedimiento exprés a sacarlo. Actuaron como si fuesen la mayoría eterna, algo que ya no son, y aún así les facilitamos el tratamiento y dimos quórum”.

Seguidamente, el legislador explicó que “cuando comenzó la sesión, se pidió un cuarto intermedio al oficialismo hasta la semana que viene para analizar un presupuesto, que era invotable por el dibujo de los números, por las inconsistencias y por no estar a la altura de lo que se está viviendo en el país”.

“Nos dijeron que no y a partir de ahí se han dado casi 20 horas de discusión. Cuando se convencieron de que no tenían los números, nos pidieron conversar a ver si podíamos pasar a comisión. Hubo una larga discusión y Juntos por el Cambio se mantuvo absolutamente unido. Aquí nadie fue vendido ni comprado y la verdad es que, cuando se estaba por votar, repentinamente comenzó una cadena de agresiones sobre toda la oposición, que lo único que estábamos haciendo era poniendo esfuerzo”, relató.

Y concluyó: “La consecuencia fue que el pase a comisión se votó negativamente y cuando se sometió el presupuesto a votación en general obviamente terminó como pensábamos siempre y como el Gobierno no pensó que iba a ser: en forma negativa. No aplaudimos ni festejamos, como hubieran hecho ellos, porque no es bueno para un país ni para un Gobierno no tener presupuesto. Pero no lo tienen porque nunca lo tuvieron ni lo trajeron: Trajeron un dibujo”.

En línea con Negri, el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo, manifestó: “Nosotros queríamos ayudar y que el proyecto volviera a comisión. Íbamos a plantear de qué manera queríamos que se tratara, pero sentimos una agresión por parte de aquellos a quienes estábamos haciendo el esfuerzo de acompañar”.

Posteriormente, el diputado de Pro, Luciano Laspina, evaluó: “La actitud del oficialismo ratificó la falta de voluntad dialoguista. El discurso de Máximo Kirchner ratificó que es un Gobierno cerrado a dialogar y solo dedicado a atacar a la oposición. Eso hizo reflexionar a algunos bloques que se habían expresado a favor de volver a comisión”. Y cerró: “Decidimos dar una señal muy clara: si el Gobierno reformula el presupuesto y trae una nueva ley, Juntos por el Cambio dará la discusión para que la Argentina tenga un presupuesto serio y respetable”.

El discurso de Máximo Kirchner que hizo cambiar la votación

“Presidente, presidente, presidente, presidente…. mire, habiendo en esta Cámara un exvicepresidente presente; un exvicejefe de Gobierno presente; una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y un expresidente de esta Cámara, que me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo; también un exministro del Interior del Gobierno que nos precedió, me llama la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país”, le dijo Máximo Kirchner al titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, en medio de un fuerte repudio de la oposición.

“Aprendan a escuchar”, reiteró una y otra vez el diputado mientras era abucheado por sus compañeros y Massa pedía silencio.

“Lo que uno quiere es que podamos votar, es el pedido que recibimos de nuestro Presidente que se compromete a mandar este proyecto al Congreso como se hará con el del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosamente analizado por quienes hoy son oposición”, siguió Máximo Kirchner y cerró: “Ojalá hubiese pasado por este Congreso, para cuidar que en el acuerdo se respetara nuestra democracia. Quizás fue por la cobardía de no mandar el proyecto al Congreso. Presidente, votemos el proyecto por sí o por no y terminemos el show, por favor”.

La votación se hizo y el resultado fue negativo para el proyecto oficialista, con 132 voluntades en contra, 121 a favor y una abstención. (La Nación)