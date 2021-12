Junto a Máximo Kirchner, Fernández cargó contra la oposición: “Los que me piden cerrar con el Fondo no me aprueban un presupuesto”

Según publica La Nación El Presidente acompañó al titular de la bancada oficialista de Diputados, que asumió al frente del PJ bonaerense en la quinta de San Vicente; fuerte embestida contra la Corte Suprema.

“Quiero agradecerle a Alberto Fernández, que se vino este sábado a la mañana hasta acá, en este horario donde tendría que estar descansando y con su familia”, comenzó su discurso de asunción como titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense Máximo Kirchner, este sábado minutos antes de las 13. El diputado cargó con duras críticas contra la oposición y siguió con la promesa de “sacar el país adelante”.

Tras la palabra de Kirchner, fue el turno del Presidente, que celebró su designación y se refirió al debate parlamentario en el que ayer se rechazó el presupuesto impulsado desde su administración. “Los que me piden cerrar con el Fondo no me lo aprueban”, se quejó.

Durante su discurso, Máximo Kirchner hizo recordó que desde 2015 a la fecha hubo una “tarea titánica” que implicó la construcción del Frente de Todos con miras a retornar al poder tras la derrota en las presidenciales. “Durante esa conducción, cuando en 2018 Macri anuncia que nos lleva de vuelta al FMI, esa fue una frustración en términos políticos y personales, porque recuerdo la desesperanza de nuestra gente en 2003, cuando hubo que hacerse cargo del país, y recordé mucho del trabajo de mi viejo para desendeudar al país”, expresó el diputado nacional.

Más tarde y con el foco puesto en el futuro del oficialismo, planteó: “No hay que cerrar el Frente de Todos, hay que abrirlo. Pongámosle ganas. Es muy difícil la situación actual del país, pero les puedo asegurar que se puede salir para adelante. No es una utopía. Vamos a sacar al país adelante”. A continuación, denunció animosidades en contra del Gobierno desde diferentes sectores.

“El Poder Judicial acosa permanentemente al Gobierno, el Legislativo le negó el presupuesto al Presidente y hay un cuarto poder que también lo acosa. Quieren un país para pocos y nosotros para todos”, sostuvo el nuevo titular del PJ bonaerense y cerró con un mensaje de unidad dirigido al jefe de Estado: “Alberto, confiá y decí para dónde ir, que te vamos a acompañar”.

Fernández: “Los que me piden cerrar con el Fondo no me aprueban un presupuesto”

Posteriormente, Alberto Fernández tomó la palabra y manifestó encontrarse “muy feliz” de acompañar al diputado en esta jornada. “Siempre le digo a Máximo que cuando hablo con él hablo con el hijo de Néstor, con lo que significa hablar con el hijo de alguien al que se ha querido tanto”, afirmó.

Y siguió: “Néstor tenía una voluntad enorme. No conocía barreras y fue más allá de las fronteras del peronismo porque sabía que muchos pensaban, como nosotros, en una patria libre justa y soberana. Eso no era patrimonio del peronismo: había muchísimos argentinos que soñaban lo mismo sin ser peronistas”.

“Después vino Cristina y todos saben que tuve diferencias, pero no en lo central. Discutimos más las formas que el fondo, porque Cristina siguió con esa lógica de Néstor: siguió teniendo en claro que primeros estaban los últimos, que la Argentina necesitaba desendeudarse”, planteó el mandatario.

A continuación, recordó: “Luego me tocó llegar a mí y como digo parece que es un Déjà vu. El país que recibí se parecía al que había dejado la crisis de la Alianza. Tuve que volver a discutir con acreedores privados y el FMI”.

Y prosiguió: “En plena pandemia discutimos y nos decían lo mismo: ‘Hay que cerrar, hay que cerrar’. Nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares, antes no. Ahí cerramos, y ahora tengo el mismo problema, hay que cerrar con el Fondo. Y los que me dicen que hay que cerrar con el Fondo no me aprueban el presupuesto y además me apuran”.

Frente al escenario planteado, Fernández aseguró que seguirá gobernando en base a los intereses que tanto él como la vicepresidenta representan. Luego, se plegó al cuestionamiento de Máximo Kirchner en materia judicial. “Yo no sé que le pasa a la Corte Suprema, que es un lugar donde los argentinos recurren para resolver problemas. Si los jueces no los dirimen, los profundizan o lo hacen solo teniendo en cuenta los intereses de una de las partes, no hacen justicia”, lanzó.

A modo de ejemplo, señaló: “La semana pasada quedó firme la condena por los hechos ocurridos en diciembre de 2001. Tardaron 20 años en dejar firme la condena por hechos de violencia institucional que se llevaron la vida de decenas de argentinos. ¿Y saben por qué sacaron el fallo? Porque saben que el día 20 va a haber una manifestación”. Y agregó: “No tardaron 20 años en resolver la posición de dos jueces federales que están agarrados a su sillón”.

En esa línea, afirmó que cuando propuso modificar la Justicia le dijeron “que esta trabajando por la impunidad de Cristina”. “Cristina no necesita ningún decreto mío, yo sé quién es Cristina y se está defendiendo. Se bancó los procesos, puso la cara, se defendió y demostró su inocencia. Basta muchachos, yo no paré ningún proceso”, expresó.

Por último, el Presidente dijo coincidir con Máximo Kirchner en que la Argentina está entrando en un “nuevo tiempo” y vaticinó una victoria electoral en 2023. “2023 va a ser nuestro. Vamos a ganar, pero para hacerlo aprendamos lo vivido, escuchemos a todos las voces, abramos los brazos y traigamos s todos lo que se fueron, a los que no estuvieron. Hagamos historia, compañeros”, cerró.

Fernández dio su discurso luego de que Casa Rosada afirmara el jueves pasado que no iba a estar presente en el acto de asunción de Máximo Kirchner. Según se informó, ayer –luego de la derrota del oficialismo en Diputados en la sesión para aprobar el presupuesto 2020– el mandatario cambió de opinión y confirmó su participación en el acto.

Días atrás, la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había indicado en su conferencia de prensa semanal que Fernández no iba a estar en el acto porque se trataba de jurisdicción de la provincia y no del país. Sin embargo, hace pocas horas fuentes oficiales confirmaron a LA NACION el cambio de planes.

Además del jefe de Estado estuvieron presentes en el acto Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente saliente del PJ bonaerense; el gobernador, la vicegobernadora y el jefe de Gabinete de la Provincia, Axel Kicillof, Verónica Magario y Martín Insaurralde; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el excanciller Felipe Solá; el titular de la Secretaria de Economía Social, Emilio Pérsico; el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, y la diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros referentes destacados del espacio y sindicalistas.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y referente de La Cámpora asumió para el período 2021-2025 en el órgano partidario del distrito electoral más importante del país, tras haber sido elegido en mayo pasado al frente de una lista de unidad que congregó a todos los sectores del FdT y que integran ministros de los Gabinetes nacional y provincial, sindicalistas nucleados en las distintas centrales obreras y dirigentes camporistas.

El acto se desarrolló en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.

Máximo, hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, será el sucesor de Gustavo Menéndez-Fernando Gray, intendentes de Merlo y Esteban Echeverría, respectivamente, quienes tomaron las riendas del partido en 2017. (La Nación)