EMPRESA DE TELEFONÍA DE RÍO TURBIO SOSPECHANDA DE CORRUPCIÓN, ENDEUDADA Y CON DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES, DESFRAUDACIONES Y ABUSOS SEXUALES EN SU ENTORNO

OYIKIL es la Cooperativa Telefónica Limitada de Río Turbio (CUIT 30-54570256-4) la cual brinda servicios de telefonía e internet en esa ciudad santacruceña y pasa por un trance institucional que la ha puesto en crisis y especialmente a los integrantes de su comisión directiva, en conflicto con los socios-usuarios de los servicios autoconvocados.

Se han planteado denuncias por graves irregularidades contables, robos, defraudaciones y hasta abusos sexuales, dentro del concejo de administración de la cooperativa atravesada por la política y los intereses personales de muchos integrantes de la cúpula administrativa.

Las denuncias que recaen sobre la administración tienen como eje principal una deuda de más de 12 millones de pesos con la empresa telefónica, proveedora del servicio que la cooperativa luego vende a los usuarios. Además, en los últimos días se adelantó que los salarios de los empleados corren peligro, ante el déficit que tiene Oyikil y la propia Síndica suplente dijo en los medios de la cuenca que la cooperativa está quebrada, mientras desde sectores de la oposición hablan de la existencia de una empresa paralela a Oyikil, que proveía internet a los usuarios y acusan a los propios directivos de la cooperativa, de ser los dueños de dicho emprendimiento.

El detonante que puso luz a esta cuestión es la implementación, de un nuevo sistema de cobro del abono por adelantado a partir de noviembre de este año y no a mes vencido como se venía haciendo, se sospecha que con el cobro por adelantado es para capitalizarse, porque no les alcanza para pagar sueldos. Oyikil tiene grandes deudores que no pagan entre ellos YCRT, Municipalidad, etc, pero tampoco hacen mucho desde la cooperativa para cobrarlas.

La cooperativa tiene aproximadamente 2900 abonados y la asamblea de usuarios autoconvocados pidió por nota la cantidad de 290 abonados ( el 10 % de los abonados que pide el estatuto) para que la asamblea de autoconvocados se transforme en asamblea legal y avale algunas decisiones que se tomaron ..

Algunas de estas decisiones fue declararse en Asamblea permanente, solicitar las renuncias a todo el concejo de administración de la cooperativa, que se realicen todas las denuncias por robos, defraudaciones y profundizar las denuncias por abuso y acoso sexual por parte de directivos de la Cooperativa sindicados como perpetradores de estos delitos, pedir una situación de revista de todo el personal , completa e inclusive con los sueldos que perciben, dejar sin efecto el cobro de la cuota mensual por adelantado, seguir con el sistema anterior y devolver el dinero ya cobrado por este ítem a todos los usuarios , más un listado completo y actualizado de los grandes deudores por el servicio de telefonía e internet a la vez que solicitar un informe completo de la situación financiera de la cooperativa.

Esta asamblea se gesto a través de las redes sociales, convocando a usuarios en las instalaciones de la cooperativa para reclamar por cobros en forma adelantada la cuota mensual de los servicios de la cooperativa y aquí lo insólito que desnuda cierta complicidad judicial y política cuando uno de los participantes activos en esta convocatoria el señor Néstor Mazón, quien según lo manifestó en los medios recibió una llamada del despacho de la jueza Bettina Bustos convocándolo a su despacho ante lo cual llama a otro asambleísta Luis Derisio para que lo acompañe. Al llegar los dos al juzgado los hicieron pasar al despacho de la jueza, y allí se encontraron con el intendente y de una puerta entró la sindica de la cooperativa, la abogada Lilian García y se dirigió a Mazón con algunos adjetivos fuera de lugar como y ante este desplante el hombre y le dijo a la jueza que la próxima vez que lo citara que mande la fuerza pública y la cédula de citación retirándose de allí

La versión más sólida es que buscaban generar alguna acusación, lo cual no ha terminado de explicar en todo este enredo, el rol de la jueza y la presencia del intendente Darío Menna en la oficina.

Por el momento el conflicto en Oyikil prosigue y la búsqueda de una fuera propia de los usuarios, es la unidad que pretenden los autoconvocados para destapar los presuntos delitos cometidos en la cooperativa y sacar a la luz negocios espurios de gente conocida de la cuenca. (Agencia OPI Santa Cruz)