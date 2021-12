Tras el fracaso del presupuesto, Alberto Fernández anunció que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

Según publica La Nación El Presidente reunió a los diputados tras el traspié; antes, en una entrevista anticipó que llamará a los legisladores para avanzar con varias iniciativas que considera prioritarias para el 2022.

Por: Santiago Dapelo

Aún con la derrota fresca tras el rechazo del presupuesto 2022, el presidente Alberto Fernández juntó a los diputados del Frente de Todos. El objetivo: contener a la tropa y proyectar la agenda legislativa que asoma en el horizonte en un escenario adverso. Pese a esto, el Presidente confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias.

Con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner –responsable de abroquelar a la oposición en el recinto la última semana–, Fernández esbozó una idea general de los desafíos que deberá enfrentar el oficialismo en el Parlamento en las próximas semanas.

Con la caída del presupuesto, el Gobierno decidió que no enviará al Parlamento el “plan plurianual” que el mandatario había anunciado después de la derrota electoral el 14 de noviembre. La Casa Rosada prepara el temario de sesiones extraordinarias, en las que se destacarán las leyes económicas, como la de hidrocarburos, agroindustrial, compre argentino y electromovilidad, entre otras. Según pudo saber LA NACION, Fernández adelantó ante sus incondicionales que firmará el decreto con la convocatoria para las próximas semanas.

El encuentro del jefe del Estado con los legisladores, que según fuentes oficiales no fue un brindis, sino “una reunión de trabajo”, se produjo horas antes de que el foco público vuelva a posarse sobre la Cámara de Diputados. Ahí, el oficialismo y la oposición volverán a pulsear, en esta oportunidad por las alícuotas a cobrar por el impuesto a los bienes personales a partir del año próximo. Las dos principales coaliciones buscarán imponer su proyecto que, si no se actualiza antes de fin de año, unos 600.000 contribuyentes ingresarán en el pago del impuesto, aunque no hayan incrementado su número de bienes.

La iniciativa del Frente de Todos propondrá incrementar el mínimo no imponible hasta seis millones de pesos –en la actualidad es $2 millones– y aumentar la alícuota máxima para que los patrimonios que superen los $100 millones paguen una alícuota del 1,5% (la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los 18 millones).

En las últimas horas, el Presidente cargó muy duro contra la oposición, a quien acusó de dejar al Gobierno sin presupuesto para el año que viene. Así, lejos de bajar el nivel de tensión, el gobierno nacional aumentó la presión. Es por eso que este martes, al mediodía, el jefe del Estado se reunirá con gobernadores de todo el país (de manera presencia y por Zoom, según las posibilidades), desde la quinta presidencial de Olivos.

Las críticas a la oposición llegaron desde prácticamente todos los integrantes del gabinete nacional. Uno de ellos fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien acusó a Juntos por el Cambio de “boicotear el presupuesto”. Según dijo en varias entrevistas en las últimas horas, “fueron muchos los legisladores que dijeron que había que dejar sin presupuesto al Gobierno”. Y agregó: “Fueron irresponsables, trabaron el funcionamiento del Congreso”.

El ministro político también anticipó que “a partir de hoy hay que buscar los consensos necesarios para que los objetivos que estaban en el presupuesto se puedan cumplir”. (La Nación)