Espionaje ilegal: duras críticas de la Cámara Federal a los jueces Villena y Auge y a la fiscal Incardona

Según publica Clarín En el fallo, dijo que la causa investigada en Lomas de Zamora es “caótica y contradictoria” y en ciertos tramos “sin fundamento”. Además, validó las escuchas del Operativo Puf contra la causa Cuadernos de las Coimas.

La Cámara Federal porteña afirmó que la causa por supuesto espionaje ilegal de Lomas de Zamora “es un escenario ciertamente caótico”, en algunos casos sin fundamento y con “el pegado irreflexivo del dictamen del fiscal Cecilia Incardona, entre otros duros conceptos.

En su voto mayoritario, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens al anular el delito de asociación ilícita y poner en duda el armado de esa causa impulsada por la interventora de la AFI y presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, cortó la intención K de llegar hasta el ex presidente Mauricio Macri.

Además, el tribunal de alzada anuló el procesamiento de la directora de Documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo y mantuvo la falta de mérito del ex secretario privado de Macri, Darío Nieto, que según los K, eran el nexo entre el grupo de ex espías procesados y el ex presidente.

En su extenso voto en que se analiza caso por caso, Bertuzzi y Llorens también validaron las escuchas hechas a los ex funcionarios K presos en la cárcel de Ezeiza, entre ellos Roberto Baratta, y que sirvieron de base para denunciar el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

La causa fue impulsada judicial, políticamente o mediáticamente por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular de la comisión de Inteligencia del Congreso, Leopoldo Moreau, su colega Eduardo Valdés y los abogados Daniel Llermanos, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, entre otros. En sintonía con los medios K, estos operadores sostenían que en el gobierno de Macri había existido “una espiadura”, no una dictadura.

Pero el fallo es elocuente por si solo sobre los errores, contradicciones y falta de pruebas para sustentar la acusación de la fiscal Incardona a la cual los K impulsan como candidata a la Cámara Federal porteña.

La causa la abrió en el 2019 el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en base a una extraña confesión del narcotraficante “Verdura” Rodríguez pero meses después fue apartado por la Cámara Federal de La Plata porque él mismo había autorizado a la AFI a interceptar las comunicaciones del “Rey de la Efedrina”, Roberto Segovia, en la cárcel de Ezeiza entre otras autorizaciones. En Ezeiza estaban también detenidos ex funcionarios K.

La cámara platense pasó a su colega Juan Pablo Auge, siempre con la intervención de los fiscales Incardona y Santiago Eyherabide.

Los camaristas rechazaron que hubiera existido una asociación ilícita en el Gobierno de Macri que atravesara a la AFI y al Servicio Penitenciario Federal con el fin de perjudicar a Cristina Kirchner y sus seguidores, como decían los procesamientos de la instrucción.

“Más que a un único grupo cohesionado, con estructura y metas claras, la prueba acumulada hasta ahora nos enfrenta con una situación en la que primaba (en la AFI) un desorden que era aprovechado para llevar adelante planes delictivos puntuales”, señaló la cámara.

Luego explicó que “veremos así que algunos de los imputados realizaban las tareas investigadas en razón de órdenes de algún superior, motivaciones personales o pedidos de terceros ajenos a los organismos de inteligencia”.

El fallo ratificó la validez de la causa pero aclaró que “ello no implica convalidar los razonamientos erróneos del juez, el copiado y pegado irreflexivo de un dictamen fiscal y las contradicciones que advertimos”.

“Algunos procesamientos se basaron en la consideración aislada de la posición jerárquica ocupada por ciertos imputados, que determinados descargos fueron desoídos y, fundamentalmente, que aún restan muchas medidas por producirse para esclarecer la totalidad de los hechos investigados”, agregó.

Por ahora “son muchos los elementos que contradicen su hipótesis, según la cual habría existido un inmenso acuerdo que nucleaba a las más altas autoridades de la AFI, el SPF y múltiples funcionarios y agentes de menor rango”.

En cambio, las pruebas muestran “una pluralidad de metas y planes divergentes que atenta contra la noción de que habría existido un único grupo cohesionado por la pretensión de incidir en la situación institucional del país”.

“Algunos imputados, antes bien, utilizaron sus posiciones y recursos del Estado (materiales y humanos) para intentar obtener dinero por su cuenta o compartir información con individuos que el juez ubicó fuera de la asociación”, agregó al sostener la hipótesis de grupos de “cuentapropistas” dentro del organismo de inteligencia.

El procesamiento de Auge “contiene severas falencias y omisiones que posibilitaron la construcción de un relato más amplio, el cual, en ciertos escenarios, se sustenta solamente en la mera recopilación de copiosos chats”.

Además, de los mensajes de celulares en una causa judicial “se requiere (de parte del juez) de un razonado análisis que excede la simple mención y recopilación de elementos probatorios, sino que exige una valoración integral sobre sus alcances e implicancias”.

En cuanto a los mensajes y fotos en lugares públicos sobre el ex vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli “parecen dar cuenta de objetivos netamente particulares, vinculados con la obtención de un lucro económico hacia el interior de este reducido grupo de agentes”. Ordenó tomarle testimonio al respecto al actual diputado de Juntos por el Cambio.

En cuanto a la amenaza contra el ex secretario de Relaciones Internacionales de Defensa y ex agente de la AFI, José Luis Vila, a quien le mandaron un paquete de trotyl sin posibilidades de explotar, la cámara dispuso esperar las pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuan. “La prueba reunida dista de revelar la existencia de un plan orquestado para incidir en la situación institucional del país, sino que parece dar cuenta” de acciones individuales.

Al analizar el caso del dirigente de Camioneros Pablo Moyano, la Cámara subrayó que el agente Leandro Araque mantuvo “una conversación sumamente sugestiva con Daniel Llermanos”.

Luego el abogado de Lanús y ex agente de la AFI Facundo Melo propuso a Llermanos cambiar el testimonio del ex barra de Independiente Damián Lagaronne contra el fiscal Sebastián Scalera. Llermanos está llamado a indagatoria por la justicia provincial en este caso.

Luego analiza la falsa denuncia que los K intentaron contra el periodista Luis Majul en el marco del “Operativo Pirincho” y que incluso llevó a una periodista a decir por TV que se iba a detener al conductor de La Cornisa.

En cuanto al supuesto espionaje ilegal sobre la “Comunidad mapuche”, el tribunal de alzada porteño sostuvo que “no podemos dejar de señalar que algunas cuestiones valoradas como actos de espionaje ilegal no son tales”.

Por ejemplo, “el juez evaluó como prueba de cargo el hecho de que Leandro Araque compartiera notas de medios públicos como son el diario La Nación o el portal “TN.com”. Es decir, información de acceso público y generalizado, asentada en medios de difusión masivos”.

“El empleo de estos recursos suele ser definido como el relevamiento de fuentes abiertas, que dista del tipo de tareas que aquí se reputan como delictivas”, destacó.

A su vez, “la confección de informes sobre presuntas maniobras violentas ejecutadas en derredor del conflicto de la Comunidad Mapuche se enmarca dentro de las finalidades de la ley 25.520” que regula las tareas de inteligencia de la AFI.

La misión del sistema de inteligencia “es preservar la vigencia e integridad del orden constitucional, indagar en torno a aquellas actividades no revelaría una infracción al artículo 4º incisos 2 y 3 de la ley 25.520 sino que podría enmarcarse dentro de lo dispuesto en el artículo 2 inciso 5 de la misma ley”, destacó.

En cuanto al supuesto espionaje ilegal a Cristina Kirchner, “se desprende que nuevamente el magistrado confundió hechos cuya tipicidad no puede ser afirmada, con conductas que sí constituyen infracciones a la ley 25.520”.

Entre los primeros “encontramos que de manera reiterada el juez valoró como delictivos el envío de artículos periodísticos que eran de acceso público”. Por ejemplo, notas periodísticas tituladas “Stolbizer pedirá que indaguen a la ex presidenta por escuchas telefónicas” y “Calafate: el falso mensaje de los trolls macristas que se viralizó” que el grupo de chat de los agentes procesados intercambiaban entre sí.

Esos “comportamientos neutrales se diferencian de otros que, excediendo a sus atribuciones legítimas, ubican a los agentes de inteligencia averiguando con quiénes se entrevistaba Cristina Fernández de Kirchner y con qué propósitos”.

Además, recordó que el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, entre otros, por la presencia de un auto del organismo estacionado cerca del Instituto Patria. Era operaciones autorizadas por el juez Villena, el antecesor de Auge.

“Todo esto fue leído por el juez (Auge) como una trama en la que una inmensa organización dedicada al espionaje ilegal, y que era trasversal al Estado, habría engañado a un juez federal (Villena) para lograr sus designios”, destacó.

Después trató un informe sobre una reunión entre el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi y el Padre Paco y manifestaciones en preparación en diciembre de 2017 cuando una marcha del kirchnerismo y los partidos trotskistas tiró 7 toneladas de piedras contra el Congreso por el tratamiento de la modificación del cálculo para el aumento de las jubilaciones.

“Esos hechos, que socavan la calidad institucional de nuestro país, pueden requerir la adopción de medidas preventivas tendientes a resguardar el normal funcionamiento de los poderes constitucionales” afirmó el tribunal.

Luego la cámara anuló el procesamiento del ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco “la celebración de un acuerdo de cooperación entre dos organismos de inteligencia podría ser parte del ejercicio de sus atribuciones legítimas”, en alusión a un convenio entre la AFI y la dirección de Inteligencia del SPF. “Una vez más, resulta difícil concluir que tal reformulación administrativa haya respondido a un vasto plan de inteligencia ilegal”, destacó.

Más adelante, el tribunal anuló el procesamiento del ex director de Asuntos Jurídicos del organismo Sebastián Destéfano porque “el hecho de que la AFI tuviera algún tipo de papel en determinados expedientes obedeció siempre a autorizaciones judiciales concretas”. Ello fue así en la causa 41475/2016 (sobre las escuchas al Rey de la Efedrina”, “en la cual el Dr. Villena expresamente puso en cabeza del organismo la transcripción de las escuchas de los teléfonos del penal”, puntualizó.

Hasta “el momento solamente se ha probado que en la causa 41475/2016 se había encomendado a la AFI la transcripción de intervenciones telefónicas y que el área de jurídicos tuvo injerencia en tal actividad”.

“Es decir que la legalidad de las escuchas obedeció a una orden judicial dictada en ese sentido, que debe ser diferenciada del posterior uso que se hizo de los registros”, finalizó la Cámara Federal porteña. (Clarín)