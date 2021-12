María Eugenia Vidal vetó el coqueteo entre Patricia Bullrich y Sergio Berni: “Es una falta de coherencia”

Según publica Clarín La diputada de Juntos por el Cambio le puso freno a la especulación de la presidenta del PRO y recalcó que el ministro es de Axel Kicillof.

La eventual incorporación de Sergio Berni a las filas de Juntos por el Cambio, posibilidad afiebrada que se avivó en las últimas horas después de un inesperado guiño de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al parecer está lejos de figurar en las consideraciones de María Eugenia Vidal.

Fue esa, al menos, la postura que deslizó la diputada este martes, cuando vetó ese coqueteo y recordó que el ministro bonaerense aún pertenece al Gobierno que encabeza Axel Kicillof, de cuya gestión es evidentemente muy crítica.

“Para mi Berni es hoy un funcionario de la provincia de Buenos Aires, y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible”, remarcó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con TN.

Para Vidal las cosas deben ser claras: nadie puede formar parte de un gobierno sin estar convencido de sus formas. “Uno es o no es, y no puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten”, indicó en referencia a la situación de Berni dentro de una gestión de Kicillof que, según su visión, tiene graves fallas, precisamente, en campos vinculados a la competencia de Berni.

“El gobierno de Axel Kicillof no se preocupa por la seguridad, dejó de pelear contra el narcotráfico en la provincia y las mafias enquistadas desde hace años, que era un avance de nuestro gobierno, y no tiene una política de seguridad clara que le dé tranquilidad a la gente. Si el ministro no piensa como el Gobierno, no debería estar ahí”, sugirió Vidal.

Sin línea propia dentro de JxC

La exvicejefa de Gobierno porteña descartó, al menos de momento, la chance de conformar una corriente propia dentro de Juntos por el Cambio, con el argumento de que “no es un momento para discutir posicionamientos personales”.

“Los diputados nacionales representamos a todos los argentinos. Yo tengo responsabilidad, obviamente por lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso y (en) defender a la ciudad que me eligió, pero también en trabajar en los problemas de todo el país”, explicó para justificar sus contactos con dirigentes de distintos distritos.

En ese sentido, advirtió: “Voy a acompañar y a reunirme con dirigentes de todo el país para escuchar sus problemas y presentar los proyectos que hagan falta, y para empujar que esos proyectos salgan”.

“Yo empiezo el día en la calle, escuchando a alguien, y eso lo voy a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en todo el país, porque hay que fortalecer Juntos por el Cambio”, comentó.

Fue allí cuando le recordaron el cuestionamiento de Máximo Kirchner durante la votación del Presupuesto 2022, donde el jefe de la bancada oficialista e hijo de la vicepresidenta le pidió a la oposición que “aprenda a escuchar”.

Al respecto, la legisladora apuntó: “Ya sabíamos escuchar, al que le falta escucha es al Gobierno nacional. Lamento que el Frente de Todos esté tan convencido que conceder y que el diálogo maduro y honesto es una debilidad. Yo creo todo lo contrario”.

“Me preocupa pasados estos dos años que no haya respuestas concretas a los problemas de la gente y que se sigan buscando culpables”, añadió, y dijo que no le importa “quién es el jefe del Gobierno, si el Presidente o la vice”.

Sesión: lo positivo y lo negativo

Vidal consideró además que la votación del proyecto de Bienes Personales dejó como dato positivo que “si el Senado ratifica lo que pasó hoy en Diputados, 500 mil argentinos van a dejar de pagar” ese gravamen, y como parte negativa, que “el oficialismo aprovechó esta sesión para plantear dos aumentos de impuestos”, en ese mismo rubro.

“Tenemos un compromiso electoral de no votar aumentos de impuestos, fue una de las razones por las que no votamos el Presupuesto. Creemos, después de 19 aumentos de impuestos en los últimos dos años, que este no es el camino”, explicó la diputada, quien subrayó el papel fundamental que juega la inflación en esta materia.

También señaló que la ajustada victoria que consiguió el Gobierno, por apenas un voto, la posibilitó no solo la ausencia de tres diputados de Juntos por el Cambio, dos con licencia por viaje -le recordaron una en Miami- y una con covid positivo, sino también “un cambio de posición de la Izquierda”. (Clarín)