Causa cuadernos: declara un ex funcionario clave en la ruta de las coimas

Según publica Clarín Es Roberto Baratta, quien será indagado por sobornos superiores a los 8 millones de dólares.

Por: Lucía Salinas

El juez federal Julián Ercolini le tomará este lunes declaración indagatoria de manera virtual a Roberto Baratta, el ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación. Será en un tramo de la causa de los Cuadernos de las Coimas, donde se le atribuyeron cinco hechos puntuales vinculados a este mega caso de corrupción, en los que habría cobrado sobornos por U$S 8.820.000.

En este tramo se investiga a ex funcionarios y empresarios por “presuntos pagos de sobornos que fueron receptados por el ex Ministerio de Planificación que quedaron en instrucción”. Son nueve hechos en total, especificadas con montos de pagos ilegales requeridos a los empresarios que debían ser abonados y que formaron parte de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno. Se presume que el responsable de recaudar el dinero era Baratta.

La causa principal, en tanto, ya fue elevada a juicio oral junto a los seis expedientes conexos. Estos últimos se ocupan de diversas áreas que dependían del extinto Ministerio de Planificación Federa: obra pública, corredores viales, energía, transporte.

El caso fue investigado de arranque por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, pero luego de su fallecimiento, es subrogado actualmente por Ercolini.

De qué se lo acusa: el detalle de las coimas

La citación a indagatoria sostiene que Baratta es responsable de cobrar en tres fechas diferentes, U$S 2.000.000, de parte de Hugo Alberto Dragonetti, presidente de Pandeile. La firma fue adjudicataria de licitaciones llevadas a cabo en el ámbito del ex Ministerio de Planificación.

También se acusó al ex secretario coordinador de haber cobrado dinero de Alberto Taselli, en julio de 2013. Según se especificó en la imputación, además, Juan Balan realizó un pago en esa fecha a Baratta en las inmediaciones de las calles Arroyo y Esmeralda. Balán era presidente de la firma “Industrias Juan F. Secco S.A.”, también contratista del Estado.

Se la atribuye a Baratta también el cobro de otros 3.170.000 dólares: por un lado, una suma entregada por su secretario Hernán Gómez; otra porción del dinero fue llevada por el ex funcionario y su subalterno, a Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) al departamento de Uruguay y Juncal, donde vive Cristina Kirchner; y finalmente, la intermediación del ex funcionario para que se rematen unos terrenos, con una coima de un millón de dólares.

El último hecho que se le adjudica a Baratta es haber cobrado sobornos por 3.150.000 dólares por parte de Fernando Sananez, que se desempeñaba en JCR -la firma que perteneció al fallecido Juan Carlos Relats-. El modus operandi fue el mismo: el secretario Nelson Lazarte realizó el cobro en cuatro ocasiones y le entregó el dinero al ex secretario coordinador. (Clarín)