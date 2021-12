INTENDENTE Y CONCEJALES PRETENDEN CAMBIAR EL NOMBRE DE JULIO A ROCA Y UN DIPUTADO RIONEGRINO LOS ACUSA DE FACILISMO DEMAGÓGICO

El Intendente de Trelew, Adrián Maderna, ha tomado la iniciativa de cambiarle el nombre a la calle Julio Argentino Roca, hecho que ha consumado el Concejo Deliberante de esa ciudad, derogando la Ordenanza Nº 26 vigente desde 1911 por la cual se le asignaba el nombre de Julio Argentino Roca, a una de las principales arterias de la ciudad.

En base a ello, el legislador rionegrino Juan Martín, chubutense y ex funcionario del ex gobernador Martín Buzzi le elevó una nota a Maderna, para que rechace la iniciativa de los concejales y en parte de su escrito, destaca:

“De la mano de un revisionismo histórico mal entendido desde hace años se busca denostar la figura de Julio Argentino Roca. Así, a través de un relato parcial, se ignora que sentó las bases del Estado Argentino moderno, consolidó sus límites territoriales, acordó la paz con las naciones vecinas, nos dio una moneda nacional, una infraestructura de comunicaciones de avanzada para la época, garantizó la educación pública y gratuita y promovió iniciativas pioneras en materia de derechos laborales”, señala el legislador.

“Creo no exagerar al decir que ni usted, como intendente de Trelew, ni yo, como legislador provincial de Río Negro, hoy tendríamos la bandera argentina en nuestros despachos si no hubiese sido por el general Julio Argentino Roca. Más aún, sin importar la opinión que cada uno tenga sobre la figura de Roca, no podemos negar que fue un presidente dos veces electo, siendo el primer mandatario constitucional que más tiempo ocupó su cargo en la historia nacional. Así, denostar a Julio Argentino Roca quitando su nombre de calles, parques y monumentos es no sólo ignorar su labor constructora de la Nación sino la voluntad del pueblo que lo ungió Presidente”.

Y finaliza diciendo “Hace falta valentía y quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo, no dejándonos arrastrar por los intereses de minorías ruidosas o por el facilismo demagógico”. (Agencia OPI Chubut)