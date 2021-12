LUZ Y FUERZA Y ATE RÍO TURBIO ACORDARON REINCIAR TAREAS EN YCRT LUEGO DE MESES DE PARO

Hace más de dos años que YCRT no produce carbón. Luz y Fuerza últimamente y ATE Río Turbio, habían vuelto a instalar un paro, bajo la denominación de “quite de colaboración”, que mantiene a la empresa sin actividad. Además, desde el 22 de diciembre se encuentra fuera de servicio la Usina de 21 Mw, por una simple razón: no tiene carbón para funcionar.

Ayer, ATE y Luz y Fuerza acordaron con la Intervención a través del Contador Rodolfo Herms, modificar la declaración jurada que les exigía la empresa, por la cual a todos los que cobraran la BAE, debían renunciar a la medida judicial interpuesta por la deuda existente.

Esto, había dado lugar a un nuevo paro, que de acuerdo a la comunicación sindical, estaría zanjada con este acuerdo y la actividad volvería a YCRT el día lunes 3 de enero de 2022.

El acuerdo implica un adelanto de 30 mil pesos a cada trabajador a cuenta de la Bonificación Anual Extraordinaria (BAE) y “Pasajes” correspondientes al año 2019.

La mina inactiva

Hace más de dos años que YCRT no produce nada. Luego de las PASO en el 2019 y cuando se sabía de la salida del macrismo del gobierno, los sindicatos internos de YCRT dejaron de extraer carbón. Unían un conflicto con otro y la llegada del kirchnerismo, lejos de generar un impulso a la producción, la anuló.

Tras la promesa de campaña de recomponerle todos los beneficios y el incumplimiento de muchos de ellos, ATE aplicó medidas de fuerza de manera permanente, hasta que últimamente Luz y Fuerza se plegó a las medidas, exigiendo el pago de aquellos beneficios suspendidos.

Hoy YCRT no solo no funciona sino que tiene gente licenciada, con lo cual las estimaciones de las fuentes es que hasta febrero o marzo (de no interrumpirse el acuerdo por algún otro problema) no volverá a producir, dentro de lo esperado y a fin de reactivar el mecanismo de provisión de carbón para la usina de 240 Mw, una meta autoimpuesta por esta Intervención, al punto que nunca han suspendido las inversiones. “Los negocios de la usina siguen a todo ritmo y en marzo la Intervención va a salir a decir que van a probar el primer módulo con gas y el segundo con carbón”, adelantó una alta fuente consultada por OPI, la cual agregó “Necesitan la caliza pero el tren no funciona y como OPI en algún momento adelantó hace algunos años, tienen previsto cerrar el negocio para el traslado de la caliza por ruta, con camiones de empresarios amigos a precios exorbitantes; además no saben dónde tirar la ceniza, no hay depósito y la vía está muerta. Esa es la realidad”, concluyó.

De acuerdo a lo datos recabados, el gran objetivo del gobierno es poner en marcha el primer módulo (turbina) de la usina y para tal fin la presencia de la empresa Lares del Sur SA tiene un papel preponderante, firma sospechada de estar vinculada a gente de la política y/o del poder, sobre lo cual OPI está trabajando.

Bolsillos gordos en épocas de vacas flacas

Realizamos un breve relevamiento para saber cómo está la situación de personal dentro de YCRT y las fuentes más criteriosa hablan de un staf de personal entre el yacimiento y la empresa en Buenos Aires, de más de 2.500 personas.

Los sueldos de los mineros propiamente dichos, es decir personal de interior de mina, que son los más expuestos a los accidentes y al trabajo más duro, no superan los 150 mil pesos en algunos casos, hay otra franja que cobra alrededor de 80 mil pesos y también de 45.000 y 55.000 pesos. Son los salarios más bajos.

“En superficie y en las oficinas de Buenos Aires se reclutan los mayores salarios”, nos indicaron desde YCRT “Acá en el yacimiento los que más cobran son la gente acomodada políticamente, los que llegan de Bs As, los que mandan desde la intervención. En general son jefes, Gerentes de Producción, Gerentes, sub Gerentes, Jefes de Departamentos que cobran entre 280.000 a 360.000 pesos y hacen poco o nada”, señaló nuestra fuente y afirmó “En Buenos Aires el asunto es todavía peor. Porque hasta las licitaciones se hacen desde Río Turbio, como lo informaron Uds con el Data-Center y el edificio está lleno de gente que se golpean para salir. Todos puestos políticos o gente conchabada por pedido de algún militante. No para de entrar gente con sueldos increíbles, en la situación de crisis en la que está el país y especialmente la empresa que no produce nada hace más de dos años”, concluyó nuestro informante, tras señalar que quienes llegan a Río Turbio enviados por YCRT central, tienen todos los beneficios de los servicios pagos, movilidad, traslado, alquiler de vivienda, etc, lo que eleva el sueldo a más del doble. (Agencia OPI Santa Cruz)